Thiel Tops IRA Field For Second Time This Weekend

PLYMOUTH, Wisc. (September 3, 2022) — Scotty Thiel won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Saturday at the Plymouth Dirt Track. The victory was Thiel’s second of the weekend with the series backing up his win Friday at the Dodge County Fairgrounds. Steve Meyer, Zach Hampton, Jordan Goldesberry, and Scotty Neitzel rounded out the top five.

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Saturday, September 3, 2022

Qualifying

1. 87A-Austin Hartmann, 11.461[13]

2. 39-Jake Blackhurst, 11.494[8]

3. 35-Zach Hampton, 11.596[21]

4. 65-Jordan Goldesberry, 11.598[6]

5. 9K-Kyle Schuett, 11.648[3]

6. 25T-Travis Arenz, 11.683[25]

7. 73-Scotty Thiel, 11.746[4]

8. 25-Danny Schlafer, 11.752[12]

9. 2W-Scott Neitzel, 11.799[20]

10. 79-Blake Nimee, 11.806[26]

11. 26-Tyler Tischendorf, 11.819[27]

12. 85M-Steve Meyer, 11.832[18]

13. 26R-Preston Ruh, 11.836[2]

14. 4B-Scott Biertzer, 11.837[7]

15. 44-Chris Martin, 11.837[10]

16. 68-Dave Uttech, 11.873[14]

17. 6R-Ryan Bunton, 11.888[29]

18. 3N-Jake Neuman, 11.895[15]

19. U2-Jack Vanderboom, 11.922[1]

20. 43-Jereme Schroeder, 12.059[16]

21. 19-Todd Daun, 12.069[17]

22. 4K-Kris Spitz, 12.091[9]

23. 29-Hunter Custer, 12.114[28]

24. 5J-Jeremy Schultz, 12.125[30]

25. 24-Scott Conger, 12.194[23]

26. 23-Russel Borland, 12.331[24]

27. 97-Alan Gilbertson, 12.435[19]

28. 19CW-Ion Stear, 12.445[31]

29. 44J-Jason Johnson, 12.746[5]

30. 19J-Jett Mann, 13.225[22]

31. 61-Zach Hansen, 13.281[11]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 26R-Preston Ruh[1]

3. 9K-Kyle Schuett[3]

4. 6R-Ryan Bunton[5]

5. 87A-Austin Hartmann[4]

6. 19-Todd Daun[6]

7. 24-Scott Conger[7]

8. 44J-Jason Johnson[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 79-Blake Nimee[2]

2. 25T-Travis Arenz[3]

3. 39-Jake Blackhurst[4]

4. 3N-Jake Neuman[5]

5. 4K-Kris Spitz[6]

6. 23-Russel Borland[7]

7. 19J-Jett Mann[8]

8. 4B-Scott Biertzer[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[3]

2. 26-Tyler Tischendorf[2]

3. 35-Zach Hampton[4]

4. 44-Chris Martin[1]

5. 29-Hunter Custer[6]

6. U2-Jack Vanderboom[5]

7. 97-Alan Gilbertson[7]

8. 61-Zach Hansen[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 85M-Steve Meyer[2]

2. 25-Danny Schlafer[3]

3. 68-Dave Uttech[1]

4. 65-Jordan Goldesberry[4]

5. 5J-Jeremy Schultz[6]

6. 43-Jereme Schroeder[5]

7. 19CW-Ion Stear[7]

Dash #1 (4 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[1]

2. 85M-Steve Meyer[4]

3. 87A-Austin Hartmann[3]

4. 65-Jordan Goldesberry[2]

5. 79-Blake Nimee[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[1]

2. 35-Zach Hampton[2]

3. 2W-Scott Neitzel[3]

4. 39-Jake Blackhurst[5]

5. 25T-Travis Arenz[4]

B-Main (10 Laps)

1. 43-Jereme Schroeder[2]

2. 19-Todd Daun[3]

3. U2-Jack Vanderboom[1]

4. 23-Russel Borland[4]

5. 19CW-Ion Stear[7]

6. 19J-Jett Mann[8]

7. 61-Zach Hansen[10]

8. 44J-Jason Johnson[9]

9. 24-Scott Conger[5]

10. 97-Alan Gilbertson[6]

11. 4B-Scott Biertzer[11]

A-Main (30 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 85M-Steve Meyer[3]

3. 35-Zach Hampton[4]

4. 65-Jordan Goldesberry[7]

5. 2W-Scott Neitzel[6]

6. 39-Jake Blackhurst[8]

7. 9K-Kyle Schuett[1]

8. 26-Tyler Tischendorf[12]

9. 26R-Preston Ruh[13]

10. 25T-Travis Arenz[10]

11. 6R-Ryan Bunton[16]

12. 44-Chris Martin[15]

13. 23-Russel Borland[24]

14. 5J-Jeremy Schultz[20]

15. 25-Danny Schlafer[11]

16. 68-Dave Uttech[14]

17. 79-Blake Nimee[9]

18. 43-Jereme Schroeder[21]

19. U2-Jack Vanderboom[23]

20. 29-Hunter Custer[19]

21. 19-Todd Daun[22]

22. 87A-Austin Hartmann[5]

23. 4K-Kris Spitz[18]

24. 3N-Jake Neuman[17]