Rossman Wins Wisconsin WingLESS Feature at Sycramore

MAPLE PARK, Ill. (September 9, 2022) — Clayton Rossman won the WisconsinLESS Sprint Car Series feature Friday at Sycamore Speedway. Zach Raidart, Allen Hafford, Chris Klemko, and Ryan Marshall rounded out the top five.

Qualifying

1. 40-Tim Cox, 15.015[30]

2. 14Z-Ryan Zielski, 15.103[21]

3. 70-Chris Klemko, 15.356[28]

4. 89-Nathan Crane, 15.425[17]

5. 7X-Ryan Marshall, 15.493[15]

6. 17A-Bryce Andrews, 15.520[27]

7. 99J-Seth Johnson, 15.543[23]

8. 38-Allen Hafford, 15.761[20]

9. 09-Clayton Rossmann, 15.813[11]

10. 9X-Mike Sullivan, 15.820[8]

11. 44-Daniel Graumenz, 15.834[31]

12. 91-Jimmy Sivia, 15.934[14]

13. 0-John Fahl, 16.021[18]

14. 96-Travis Mahoney, 16.023[13]

15. 13A-Dave Wallace, 16.062[26]

16. 69-TJ Smith, 16.090[29]

17. 66-Charles Spoonmore, 16.106[9]

18. 50-Rusty Egan, 16.206[10]

19. 39-William Huck, 16.215[19]

20. 24-Eric Wilke, 16.242[22]

21. 23Z-Zach Raidart, 16.250[12]

22. 7-Trinity Uttech, 16.256[16]

23. 00-Jason Young, 16.404[24]

24. 99X-Tom Brown, 16.485[4]

25. 41-Dennis Spitz, 16.524[7]

26. 29OG-Tom Eller, 16.560[3]

27. 29J-Ralph Johnson, 16.804[1]

28. 4G-George Gaertner Jr, 17.522[5]

29. 22-Greg Alt, 18.590[6]

30. 7D-Josh Davidson, 20.563[25]

31. 4-Jordan Paulsen[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9X-Mike Sullivan[1]

2. 89-Nathan Crane[3]

3. 40-Tim Cox[4]

4. 99J-Seth Johnson[2]

5. 0-John Fahl[5]

6. 39-William Huck[7]

7. 69-TJ Smith[6]

8. 7-Trinity Uttech[8]

9. 41-Dennis Spitz[9]

10. 4G-George Gaertner Jr[10]

DNS: 4-Jordan Paulsen

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[4]

2. 7X-Ryan Marshall[3]

3. 38-Allen Hafford[2]

4. 96-Travis Mahoney[5]

5. 66-Charles Spoonmore[6]

6. 29OG-Tom Eller[9]

7. 44-Daniel Graumenz[1]

8. 22-Greg Alt[10]

9. 00-Jason Young[8]

10. 24-Eric Wilke[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 09-Clayton Rossmann[2]

2. 91-Jimmy Sivia[1]

3. 50-Rusty Egan[6]

4. 70-Chris Klemko[4]

5. 23Z-Zach Raidart[7]

6. 17A-Bryce Andrews[3]

7. 99X-Tom Brown[8]

8. 29J-Ralph Johnson[9]

9. 13A-Dave Wallace[5]

10. 7D-Josh Davidson[10]

B-Main (12 Laps)

1. 7-Trinity Uttech[5]

2. 22-Greg Alt[7]

3. 41-Dennis Spitz[9]

4. 29J-Ralph Johnson[6]

5. 44-Daniel Graumenz[1]

6. 99X-Tom Brown[4]

7. 4G-George Gaertner Jr[11]

8. 00-Jason Young[8]

9. 13A-Dave Wallace[2]

10. 69-TJ Smith[3]

11. 7D-Josh Davidson[12]

12. 4-Jordan Paulsen[13]

13. 24-Eric Wilke[10]

A-Main (25 Laps)

1. 09-Clayton Rossmann[2]

2. 23Z-Zach Raidart[16]

3. 38-Allen Hafford[3]

4. 70-Chris Klemko[8]

5. 7X-Ryan Marshall[6]

6. 40-Tim Cox[10]

7. 9X-Mike Sullivan[1]

8. 17A-Bryce Andrews[5]

9. 66-Charles Spoonmore[15]

10. 29OG-Tom Eller[18]

11. 91-Jimmy Sivia[11]

12. 96-Travis Mahoney[13]

13. 7-Trinity Uttech[19]

14. 44-Daniel Graumenz[23]

15. 0-John Fahl[14]

16. 89-Nathan Crane[7]

17. 41-Dennis Spitz[21]

18. 39-William Huck[17]

19. 29J-Ralph Johnson[22]

20. 99X-Tom Brown[24]

21. 99J-Seth Johnson[4]

22. 14Z-Ryan Zielski[9]

23. 50-Rusty Egan[12]

24. 22-Greg Alt[20]