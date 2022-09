Rankin Wins John Reeve Memorial

QUINCY, Mich. (September 10, 2022) — Tylar Rankin won the John Reeve Memorial Saturday at Butler Motor Speedway. Rankin bounced back from losing the lead on lap three, dropping back to third, taking the lead back on lap 18 for the victory. Zane Devault, Max Stambaugh, Danny Sams III, and Trey McGranahan rounded out the top five.

John Reeve Memorial

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, September 10, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 24D-Danny Sams III, 13.195[1]

2. 71H-Max Stambaugh, 13.195[2]

3. 17-Reece Saldana, 13.195[3]

4. 27-Trey McGranahan, 13.195[4]

5. 16-Ryan Ruhl, 13.195[5]

6. 87-Logan Easterday, 13.195[6]

7. 27K-Zac Broughman, 13.195[7]

8. 21T-Troy Chehowski, 13.195[8]

9. 4-Josh Turner, 13.195[9]

10. 17S-Shelby Yeaples, 13.195[10]

11. 24-Levi Voyce, 13.195[11]

Qualifying 2

1. 16C-Tylar Rankin, 12.918[3]

2. 14H-Zane Devault, 13.012[7]

3. 7-Alex Aldrich, 14.161[9]

4. 24T-Mike Schumacher, 14.329[5]

5. 3-Kyle Locke, 14.341[1]

6. 86-Keith Sheffer Jr, 14.423[4]

7. 20A-Andy Chehowski, 14.444[8]

8. 55-Matt Cogley, 14.912[6]

9. 15-Darel Woolsey, 15.521[10]

10. (DQ) 21-Larry Kingseed Jr, 15.521[2]

Dash #1 (4 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[1]

2. 24D-Danny Sams III[3]

3. 14H-Zane Devault[2]

4. 71H-Max Stambaugh[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. 24D-Danny Sams III[3]

3. 27-Trey McGranahan[4]

4. 17-Reece Saldana[1]

5. 16-Ryan Ruhl[5]

6. 87-Logan Easterday[6]

7. 21T-Troy Chehowski[8]

8. 4-Josh Turner[9]

9. 27K-Zac Broughman[7]

10. 24-Levi Voyce[11]

11. 17S-Shelby Yeaples[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14H-Zane Devault[2]

2. 7-Alex Aldrich[1]

3. 16C-Tylar Rankin[3]

4. 86-Keith Sheffer Jr[6]

5. 24T-Mike Schumacher[4]

6. 21-Larry Kingseed Jr[9]

7. 3-Kyle Locke[5]

8. 20A-Andy Chehowski[7]

9. 55-Matt Cogley[8]

10. 15-Darel Woolsey[10]

A-Main (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[1]

2. 14H-Zane Devault[5]

3. 71H-Max Stambaugh[6]

4. 24D-Danny Sams III[4]

5. 27-Trey McGranahan[2]

6. 7-Alex Aldrich[3]

7. 86-Keith Sheffer Jr[8]

8. 16-Ryan Ruhl[9]

9. 17-Reece Saldana[7]

10. 21-Larry Kingseed Jr[12]

11. 87-Logan Easterday[11]

12. 4-Josh Turner[15]

13. 24T-Mike Schumacher[10]

14. 21T-Troy Chehowski[13]

15. 27K-Zac Broughman[17]

16. 20A-Andy Chehowski[16]

17. 55-Matt Cogley[18]

18. 17S-Shelby Yeaples[21]

19. 24-Levi Voyce[19]

20. 15-Darel Woolsey[20]

21. 3-Kyle Locke[14]