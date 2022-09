Marks Wins Dirt Classic Qualifier at BAPS

YORK HAVEN, Penn. (September 15, 2022) — Brent Marks won the Hoseheads.com Greg Hodnett Foundation Dirt Classic Qualifier Thursday night at BAPS Motor Speedway. Kasey Kahne, Giovanni Scelzi, Anthony Macri, and Danny Dietrich rounded out the top five. Doug Dodson won the PA Sprint Series feature.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Thursday, September 15, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 39M-Anthony Macri, 14.903[10]

2. 19W-Troy Wagaman Jr, 15.222[6]

3. 18-Giovanni Scelzi, 15.247[9]

4. 1W-Robbie Kendall, 15.343[7]

5. 73-Scotty Thiel, 15.442[2]

6. 55-Domenic Melair, 15.840[1]

7. 95-Hunter Mackison, 15.905[4]

8. 11P-Jordan Givler, 16.221[5]

9. 70D-Frankie Herr, 16.420[8]

10. 77K-Steven Kisamore, 16.936[3]

Qualifying Flight B

1. 9-Kasey Kahne, 15.204[1]

2. 5W-Lucas Wolfe, 15.407[3]

3. 19T-Tyler Reeser, 15.413[7]

4. 99M-Kyle Moody, 15.504[9]

5. 33-Riley Emig, 15.579[10]

6. 35-Austin Bishop, 15.647[5]

7. 69-Cameron Smith, 15.835[2]

8. 7-Tim Buckwalter, 15.883[6]

9. 9X-Gordan Senft III, 16.737[8]

10. 77G-Gary Bozowski, 16.985[4]

Qualifying Flight C

1. 19-Brent Marks, 14.895[5]

2. 11-Buddy Kofoid, 15.066[3]

3. 48-Danny Dietrich, 15.179[1]

4. 44-Dylan Norris, 15.182[6]

5. 75-Tyler Ross, 15.285[8]

6. 16A-Aaron Bollinger, 15.303[2]

7. 10X-Ryan Smith, 15.359[9]

8. 4R-Tim Wagaman II, 15.581[4]

9. 99A-Devin Adams, 15.992[7]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 1W-Robbie Kendall[1]

2. 18-Giovanni Scelzi[2]

3. 39M-Anthony Macri[4]

4. 19W-Troy Wagaman Jr[3]

5. 95-Hunter Mackison[7]

6. 55-Domenic Melair[6]

7. 70D-Frankie Herr[9]

8. 77K-Steven Kisamore[10]

9. 11P-Jordan Givler[8]

10. 73-Scotty Thiel[5]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 19T-Tyler Reeser[2]

2. 99M-Kyle Moody[1]

3. 9-Kasey Kahne[4]

4. 5W-Lucas Wolfe[3]

5. 7-Tim Buckwalter[8]

6. 35-Austin Bishop[6]

7. 33-Riley Emig[5]

8. 69-Cameron Smith[7]

9. 9X-Gordan Senft III[9]

10. 77G-Gary Bozowski[10]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 44-Dylan Norris[1]

2. 48-Danny Dietrich[2]

3. 11-Buddy Kofoid[3]

4. 19-Brent Marks[4]

5. 10X-Ryan Smith[7]

6. 16A-Aaron Bollinger[6]

7. 4R-Tim Wagaman II[8]

8. 75-Tyler Ross[5]

DNS: 99A-Devin Adams

B-Main (10 Laps)

1. 4R-Tim Wagaman II[3]

2. 33-Riley Emig[2]

3. 75-Tyler Ross[6]

4. 69-Cameron Smith[5]

5. 70D-Frankie Herr[1]

6. 77K-Steven Kisamore[4]

7. 11P-Jordan Givler[9]

8. 9X-Gordan Senft III[7]

9. 77G-Gary Bozowski[8]

DNS: 99A-Devin Adams

DNS: 73-Scotty Thiel

A-Main (30 Laps)

1. 19-Brent Marks[3]

2. 9-Kasey Kahne[4]

3. 18-Giovanni Scelzi[7]

4. 39M-Anthony Macri[6]

5. 48-Danny Dietrich[9]

6. 11-Buddy Kofoid[10]

7. 19T-Tyler Reeser[2]

8. 44-Dylan Norris[5]

9. 19W-Troy Wagaman Jr[11]

10. 5W-Lucas Wolfe[12]

11. 1W-Robbie Kendall[1]

12. 99M-Kyle Moody[8]

13. 75-Tyler Ross[21]

14. 4R-Tim Wagaman II[19]

15. 16A-Aaron Bollinger[18]

16. 35-Austin Bishop[17]

17. 7-Tim Buckwalter[14]

18. 69-Cameron Smith[22]

19. 33-Riley Emig[20]

20. 55-Domenic Melair[16]

21. 77K-Steven Kisamore[24]

22. 95-Hunter Mackison[13]

23. 70D-Frankie Herr[23]

24. 10X-Ryan Smith[15]

PA Sprint Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 29R-Seth Schnoke[2]

2. 5-Logan Spahr[3]

3. 7-Drew Young[4]

4. 17-Owen Dimm[6]

5. X-Josh Bricker[7]

6. 5J-Logan Jones[1]

7. 56-Dirk Rimrott[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 36-Mike Melair[4]

2. 39X-Scott Frack[3]

3. 61-Johnny Scarborough[7]

4. 19-Kruz Kepner[1]

5. 67-Ken Duke Jr[2]

6. 03-Branstin Shue[5]

7. 17K-Donavyn Knokey[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20-Doug Dodson[6]

2. 16-Jeff Paulson[2]

3. 11X-Dylan Smith[3]

4. 03M-Matthew Swift[4]

5. 2-Erin Statler[1]

6. 34-Austin Reed[5]

7. 89-Lance Yeager[7]

A-Main (20 Laps)

1. 20-Doug Dodson[6]

2. 29R-Seth Schnoke[4]

3. 67-Ken Duke Jr[14]

4. 39X-Scott Frack[1]

5. 11X-Dylan Smith[5]

6. 34-Austin Reed[18]

7. 16-Jeff Paulson[3]

8. 5J-Logan Jones[16]

9. 61-Johnny Scarborough[9]

10. 17-Owen Dimm[10]

11. 2-Erin Statler[15]

12. X-Josh Bricker[13]

13. 03-Branstin Shue[17]

14. 17K-Donavyn Knokey[20]

15. 89-Lance Yeager[21]

16. 56-Dirk Rimrott[19]

17. 36-Mike Melair[2]

18. 7-Drew Young[7]

19. 19-Kruz Kepner[11]

20. 5-Logan Spahr[8]

21. 03M-Matthew Swift[12]