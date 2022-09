Berger and Peterson Win UMSS Features at Cedar Lake

NEW RICHMOND, Wisc. (September 16, 2022) — Jack Berger and Brad Peterson won features with the Upper Midwest Sprint Car Series as part of the Legendary 100 weekend Friday night at Cedar Lake Speedway. Berger won the UMSS Winged Sprint Car feature over James Ogston, Brady Donnohue, Casey Lang, and Mike Mueller. Brad Peterson won the UMSS Traditional Sprint Car Series feature over Chris Lewis, Ken Hron, Jon Lewerer, and Cam Schafer.

Cedar Lake Speedway

New Richmond, Wisconsin

Friday, September 16, 2022

UMSS Winged Sprint Car Series

Feature:

1. 2V-Jack Berger

2. 03-Jamey Ogston

3. 34DD-Brady Donnohue

4. 609-Casey Lang

5. 34DDD-Mike Mueller

6. 46H-Ken Hron

7. 18-Tyler Rabenberg

8. 22-Luke Dollansky

9. P1-Mark Chevalier

10. 74N-Luke Nellis

11. 13-Patrick Heikkinen

12. 33-Trevor Reding

13. 42X-Brett Peterson

14. 73-Sid Denzer

15. 95-Kevin Bradwell

16. 4-Mitch Hagen

17. 17-Austin Phillips

18. 2J-John Lowe

19. 71H-Mike Huseman

20. 13A-Ryan Anondson

21. 63-Todd Hansen

22. 3D-Dan Griep

23. 50-Chase Viebrock

DNS: 7-Harry Hanson

UMSS Traditional Sprint Car Series

Feature:

1. 93-Brad Peterson

2. 30M-Chris Lewis

3. 46H-Ken Hron

4. 69S-Jon Lewerer

5. 54-Cam Schafer

6. 8-Nick DaRonco

7. 87-Mike Mueller

8. 6-Jake Kouba

9. 17-Erik Bjorklund

10. 10Z-Zach Widdes

11. 78-Rob Caho Jr

12. 99-Bryan Roach

13. 17K-Mackenzie Bjorklund

14. 135-Joshua Hulberg

15. P1-Mark Chevalier

16. 38S-Allen Stettner

17. 7-Scott Brandt.