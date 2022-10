Jake Scott Wins at Paragon

PARAGON, Ind. (October 1, 2022) — Jake Scott won the non-wing sprint car feature Saturday at Paragon Speedway. Ricky Lewis, Cody Trammell, Geoff Ensign, and Brandon Spencer rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Saturday, October 1, 2022

Qualifying Flight A

1. 61M-Brady Short, 16.325[8]

2. 71B-Braxton Cummings, 16.429[10]

3. 22-Brandon Spencer, 16.706[1]

4. 44*-David Hair, 16.757[7]

5. 51-Steve Hair, 16.854[9]

6. 9-Jim Tribby, 16.988[4]

7. 13-Robert Brown, 17.209[3]

8. 17A-David Truax, 18.002[5]

9. 10*-Jarett Miller, 18.725[6]

10. 88-Jamie Ross, 19.124[2]

Qualifying Flight B

1. 77FR-Ryan Thomas, 15.236[9]

2. 98-Brandon Morin, 15.398[2]

3. 99-Alec Sipes, 15.537[5]

4. 77S-Travis Berryhill, 15.788[8]

5. 6T-Trey Osborne, 16.050[6]

6. 7-Travis Thompson, 16.315[1]

7. 1S-Nathan Seale, 16.789[3]

8. 0C-Andrew Cockman, 18.113[7]

9. 37-Dave Gross, 18.113[4]

Qualifying Flight C

1. 10G-Gabriel Gilbert, 14.940[5]

2. 10-Aric Gentry, 15.368[3]

3. 87-Colin Parker, 15.403[4]

4. 27-Cody Trammell, 15.536[1]

5. 2H-Brian Hayden, 15.619[8]

6. 41-Ricky Lewis, 15.632[7]

7. 55-Josh Hodge, 16.382[6]

8. 26-Mason Giddens, 17.481[9]

9. 83-Jeff Beasley, 17.481[2]

Qualifying Flight D

1. 16-Harley Burns, 14.718[4]

2. 33-Jake Scott, 15.060[9]

3. 44-Geoff Ensign, 15.313[1]

4. 24P-Tye Mihocko, 15.417[3]

5. 38P-Seth Parker, 15.450[2]

6. 39-Andy Bradley, 15.901[8]

7. 27*-Matt Brannin, 16.092[6]

8. I1-Ivan Glotzbach, 16.430[5]

9. 90-Patrick Budde, 17.271[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 61M-Brady Short[4]

2. 22-Brandon Spencer[2]

3. 71B-Braxton Cummings[3]

4. 51-Steve Hair[5]

5. 13-Robert Brown[7]

6. 17A-David Truax[8]

7. 88-Jamie Ross[10]

8. 9-Jim Tribby[6]

9. 10*-Jarett Miller[9]

10. 44*-David Hair[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 99-Alec Sipes[2]

2. 77FR-Ryan Thomas[4]

3. 6T-Trey Osborne[5]

4. 98-Brandon Morin[3]

5. 7-Travis Thompson[6]

6. 1S-Nathan Seale[7]

7. 0C-Andrew Cockman[8]

8. 37-Dave Gross[9]

DNS: 77S-Travis Berryhill

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 27-Cody Trammell[1]

2. 41-Ricky Lewis[6]

3. 10-Aric Gentry[3]

4. 10G-Gabriel Gilbert[4]

5. 87-Colin Parker[2]

6. 2H-Brian Hayden[5]

7. 55-Josh Hodge[7]

8. 26-Mason Giddens[8]

DNS: 83-Jeff Beasley

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 16-Harley Burns[4]

2. 33-Jake Scott[3]

3. 44-Geoff Ensign[2]

4. 39-Andy Bradley[6]

5. I1-Ivan Glotzbach[8]

6. 27*-Matt Brannin[7]

7. 90-Patrick Budde[9]

8. 24P-Tye Mihocko[1]

9. 38P-Seth Parker[5]

B-Main #1 (8 Laps)

1. 2H-Brian Hayden[4]

2. 13-Robert Brown[1]

3. 87-Colin Parker[2]

4. 17A-David Truax[3]

5. 9-Jim Tribby[7]

6. 26-Mason Giddens[8]

7. 55-Josh Hodge[6]

8. 88-Jamie Ross[5]

9. 10*-Jarett Miller[9]

DNS: 44*-David Hair

DNS: 83-Jeff Beasley

B-Main #2 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[8]

2. I1-Ivan Glotzbach[2]

3. 7-Travis Thompson[1]

4. 27*-Matt Brannin[4]

5. 90-Patrick Budde[6]

6. 0C-Andrew Cockman[5]

7. 1S-Nathan Seale[3]

8. 37-Dave Gross[7]

DNS: 38P-Seth Parker

DNS: 77S-Travis Berryhill

A-Main (25 Laps)

1. 33-Jake Scott[1]

2. 41-Ricky Lewis[3]

3. 27-Cody Trammell[7]

4. 44-Geoff Ensign[12]

5. 22-Brandon Spencer[5]

6. 61M-Brady Short[4]

7. 24P-Tye Mihocko[18]

8. 16-Harley Burns[6]

9. 10-Aric Gentry[11]

10. 39-Andy Bradley[16]

11. 71B-Braxton Cummings[9]

12. 2H-Brian Hayden[17]

13. 6T-Trey Osborne[10]

14. I1-Ivan Glotzbach[20]

15. 99-Alec Sipes[2]

16. 10G-Gabriel Gilbert[15]

17. 77FR-Ryan Thomas[8]

18. 98-Brandon Morin[14]

19. 51-Steve Hair[13]

20. 13-Robert Brown[19]