Miller Wins MOWA Feature at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (October 7, 2022) — Joe B Miller won the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Jacksonville Speedway. Paul Nienhiser, Scotty Millan, Gunner Ramey, and Shelby Bosie rounded out the top five.

Dugan Thye won the 305 sprint car feature.

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, October 7, 2022

Midwest Open Wheel Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 52F-Logan Faucon[2]

2. 3B-Shelby Bosie[1]

3. 6R-Ryan Bunton[3]

4. 21-Gunner Ramey[4]

5. 47-Korey Weyant[6]

6. 3N-Jake Neuman[7]

7. 17*-Jordan Masson[5]

8. 83-Colton Fisher[9]

9. 1T-Trevin Littleton[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[2]

2. 51B-Joe B Miller[6]

3. 96-JJ Hickle[4]

4. 10S-Jeremy Standridge[1]

5. 44-Cory Bruns[8]

6. 9-Tyler Duff[7]

7. 29X-Brayton Lynch[5]

8. 9T-Dylan Tuxhorn[3]

9. 77U-Chris Urish[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 15-Jeff Masson[4]

2. 97-Scotty Milan[7]

3. 2A-Austin Archdale[6]

4. 71-Caden Englehart[8]

5. 44X-Joey Moughan[5]

6. 16-Kevin Newton[3]

7. 357-Ryan Edwards[1]

8. 15M-Cole Mincer[2]

B-Main (12 Laps)

1. 9-Tyler Duff[1]

2. 16-Kevin Newton[2]

3. 83-Colton Fisher[3]

4. 1T-Trevin Littleton[9]

5. 29X-Brayton Lynch[5]

6. 77U-Chris Urish[6]

7. 15M-Cole Mincer[10]

8. 9T-Dylan Tuxhorn[7]

9. 357-Ryan Edwards[8]

DNS: 17*-Jordan Masson

A-Main (25 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[3]

2. 9X-Paul Nienhiser[5]

3. 97-Scotty Milan[1]

4. 21-Gunner Ramey[12]

5. 3B-Shelby Bosie[7]

6. 96-JJ Hickle[9]

7. 3N-Jake Neuman[16]

8. 2A-Austin Archdale[2]

9. 71-Caden Englehart[6]

10. 1T-Trevin Littleton[20]

11. 6R-Ryan Bunton[11]

12. 47-Korey Weyant[13]

13. 83-Colton Fisher[19]

14. 44-Cory Bruns[10]

15. 44X-Joey Moughan[15]

16. 9-Tyler Duff[17]

17. 52F-Logan Faucon[4]

18. 16-Kevin Newton[18]

19. 15-Jeff Masson[8]

20. 10S-Jeremy Standridge[14]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 00-Matt Fair[2]

2. 00P-Patrick Ryan[3]

3. 11-McCain Richards[5]

4. 99-Jarrett Weyant[6]

5. 22K-Kelli Harter[8]

6. 88-J Kinder[1]

7. 78-Dugan Thye[7]

8. 8V-George Vaniter[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Chase Richards[6]

2. 1-Donnie Beechler[3]

3. 7B-Bret Bunton[5]

4. 14T-Evan Turner[7]

5. 41-Joe Jiannoni[1]

6. 5H-Joey Moughan[4]

7. 56-Matt Krieger[2]

8. 9X-Paul Nienhiser[8]

A-Main (20 Laps)

1. 78-Dugan Thye[12]

2. 1-Donnie Beechler[4]

3. 00P-Patrick Ryan[3]

4. 7B-Bret Bunton[6]

5. 11-McCain Richards[5]

6. 00-Matt Fair[2]

7. 41-Joe Jiannoni[10]

8. 14T-Evan Turner[7]

9. 22K-Kelli Harter[9]

10. 4-Chase Richards[1]

11. 99-Jarrett Weyant[8]

12. 56-Matt Krieger[15]

DNS: 88-J Kinder

DNS: 5H-Joey Moughan

DNS: 9X-Paul Nienhiser

DNS: 8V-George Vaniter