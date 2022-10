TULARE, Ca. (October 20, 2022) — Ryan Timms won the opening night of the 28th edition of the Trophy Cup Thursday at Thunderbowl Raceway. Timms started on the pole and held off 8th starting Tyler Courtney for the victory. Kyle Hirst from 10th, Shane Golobic from 11th, and Carson Macedo from 12th starting position rounded out the top five.

Trophy Cup 28 – Night #1

Thunderbowl Raceway

Tulare, California

Thursday, October 20, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying A (2 Laps)

1. 73-Hunter Schuerenberg, 13.947[33]

2. 57W-Tyler Courtney, 13.951[10]

3. 2X-Justin Sanders, 14.084[11]

4. 121-Caeden Steele, 14.112[1]

5. 83T-Tanner Carrick, 14.138[20]

6. 88N-DJ Netto, 14.145[4]

7. 14-Corey Day, 14.151[36]

8. 94TH-Landon Brooks, 14.189[26]

9. 26-Zeb Wise, 14.203[15]

10. 21-Mitchell Faccinto, 14.208[27]

11. 19-Colby Thornhill, 14.263[12]

12. X1-Michael Faccinto, 14.270[3]

13. 7C-Tony Gomes, 14.279[37]

14. 0-Jonathan Allard, 14.287[30]

15. 21S-Jesse Schlotfeldt, 14.302[22]

16. 5T-Ryan Timms, 14.305[23]

17. 91-Chase Goetz, 14.307[13]

18. 22-Ryan Bernal, 14.315[9]

19. 52-Blake Hahn, 14.351[21]

20. 2-Brooklyn Holland, 14.352[5]

21. 18-Cole Macedo, 14.356[7]

22. 38B-Blake Carrick, 14.375[31]

23. 2XM-Max Mittry, 14.377[2]

24. 7Z-Zane Blanchard, 14.379[17]

25. 41-Dominic Scelzi, 14.379[40]

26. 33C-Colton Heath, 14.382[34]

27. 46JR-Joel Myers, 14.385[41]

28. 7P-Jake Andreotti, 14.411[18]

29. 98-Michael Pombo, 14.436[16]

30. 10F-Jared Faria, 14.442[24]

31. 42X-Justyn Cox, 14.485[8]

32. 41X-Colton Hardy, 14.493[35]

33. 38-Colby Johnson, 14.548[28]

34. 88W-Sean Watts, 14.559[39]

35. 21M-Michael Ing, 14.596[14]

36. 18X-Grant Champlin, 14.625[29]

37. 12B-Dawson Faria, 14.710[32]

38. 23T-George Tristao Jr, 14.756[6]

39. 38N-Kyle Rasmussen, 14.762[19]

40. 9-Dustin Freitas, 14.802[43]

41. 2S-Jayce Steinberg, 14.812[25]

42. 54S-Drake Standley, 15.151[42]

43. 0A-Ashleigh Anstensen, 15.725[38]

Qualifying B (2 Laps)

1. 17W-Shane Golobic, 14.138[17]

2. 94-Kyle Hirst, 14.287[14]

3. 21T-Carson Macedo, 14.370[12]

4. 18T-Tanner Holmes, 14.468[10]

5. 7B-Sean Becker, 14.472[3]

6. 88-Austin McCarl, 14.515[6]

7. 83-Tim Kaeding, 14.527[29]

8. 01-Mitchel Moles, 14.536[37]

9. 9R-Chase Randall, 14.563[34]

10. 5V-Colby Copeland, 14.566[25]

11. 2K-Kaleb Montgomery, 14.578[18]

12. 67G-Grant Duinkerken, 14.595[19]

13. 21X-Gauge Garcia, 14.605[9]

14. 83V-Dylan Bloomfield, 14.607[13]

15. 29-Willie Croft, 14.660[15]

16. 24-Rico Abreu, 14.696[16]

17. 115-Nick Parker, 14.707[40]

18. 5J-Kalib Henry, 14.728[41]

19. 7-Bill Balog, 14.776[21]

20. 4L-Lane Taylor, 14.920[43]

21. 69-Bud Kaeding, 14.949[7]

22. 28-Chase Johnson, 15.003[42]

23. 98H-Tyler Thompson, 15.032[27]

24. 5R-Ryan Rocha, 15.047[5]

25. 45-Jake Morgan, 15.065[32]

26. 4A-Joe Stornetta Jr, 15.081[4]

27. 88A-Joey Ancona, 15.083[26]

28. 43-Bradley Terrell, 15.140[24]

29. 21H-Shane Hopkins, 15.188[11]

30. 41S-Cody Key, 15.208[23]

31. 6-Logan Calderwood, 15.211[33]

32. 72W-Kurt Nelson, 15.250[28]

33. 36-Craig Stidham, 15.251[30]

34. 15J-TJ Hartman, 15.315[31]

35. 4-Tuesday Calderwood, 15.355[22]

36. 77-Ryan Lippincott, 15.359[36]

37. 17C-Chris Bullock, 15.401[8]

38. 63D-Jon De Wees, 15.416[38]

39. 5D-Connor Danell, 15.507[2]

40. 6C-Travis Coelho, 15.541[35]

41. 15-Pat Harvey Jr, 15.642[1]

DNS: 57B-Bobby Butler, 15.642

DNS: 02-Ashton Torgenson, 15.642

Last Chance Qualifier #(8 Laps)

1. 02-Ashton Torgenson[6]

2. 0A-Ashleigh Anstensen[5]

3. 2S-Jayce Steinberg[1]

4. 57B-Bobby Butler[4]

5. 54S-Drake Standley[3]

6. 15-Pat Harvey Jr[2]

Heat Race #1 – Group A (8 Laps)

1. 7C-Tony Gomes[3]

2. 91-Chase Goetz[2]

3. 73-Hunter Schuerenberg[6]

4. 18-Cole Macedo[1]

5. 83T-Tanner Carrick[5]

6. 26-Zeb Wise[4]

7. 41-Dominic Scelzi[7]

8. 38-Colby Johnson[9]

9. 98-Michael Pombo[8]

10. 12B-Dawson Faria[10]

Heat Race #3 – Group A (8 Laps)

1. 22-Ryan Bernal[2]

2. 21-Mitchell Faccinto[4]

3. 57W-Tyler Courtney[6]

4. 38B-Blake Carrick[1]

5. 0-Jonathan Allard[3]

6. 88N-DJ Netto[5]

7. 33C-Colton Heath[7]

8. 88W-Sean Watts[9]

9. 10F-Jared Faria[8]

10. 23T-George Tristao Jr[10]

Heat Race #5 – Group A (8 Laps)

1. 2XM-Max Mittry[1]

2. 52-Blake Hahn[2]

3. 21S-Jesse Schlotfeldt[3]

4. 2X-Justin Sanders[6]

5. 14-Corey Day[5]

6. 19-Colby Thornhill[4]

7. 42X-Justyn Cox[8]

8. 46JR-Joel Myers[7]

9. 21M-Michael Ing[9]

10. 38N-Kyle Rasmussen[10]

Heat Race #7 – Group A (8 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[3]

2. 7Z-Zane Blanchard[1]

3. 94TH-Landon Brooks[5]

4. 2-Brooklyn Holland[2]

5. X1-Michael Faccinto[4]

6. 7P-Jake Andreotti[7]

7. 18X-Grant Champlin[9]

8. 41X-Colton Hardy[8]

9. 121-Caeden Steele[6]

10. 9-Dustin Freitas[10]

Heat Race #2 – Group B (8 Laps)

1. 9R-Chase Randall[4]

2. 17W-Shane Golobic[6]

3. 115-Nick Parker[2]

4. 69-Bud Kaeding[1]

5. 7B-Sean Becker[5]

6. 21X-Gauge Garcia[3]

7. 21H-Shane Hopkins[8]

8. 36-Craig Stidham[9]

9. 17C-Chris Bullock[10]

10. 45-Jake Morgan[7]

Heat Race #4 – Group B (8 Laps)

1. 5J-Kalib Henry[2]

2. 94-Kyle Hirst[6]

3. 28-Chase Johnson[1]

4. 88-Austin McCarl[5]

5. 5V-Colby Copeland[4]

6. 83V-Dylan Bloomfield[3]

7. 41S-Cody Key[8]

8. 15J-TJ Hartman[9]

9. 4A-Joe Stornetta Jr[7]

10. 63D-Jon De Wees[10]

Heat Race #6 – Group B (8 Laps)

1. 21T-Carson Macedo[6]

2. 98H-Tyler Thompson[1]

3. 2K-Kaleb Montgomery[4]

4. 83-Tim Kaeding[5]

5. 88A-Joey Ancona[7]

6. 7-Bill Balog[2]

7. 29-Willie Croft[3]

8. 5D-Connor Danell[10]

9. 6-Logan Calderwood[8]

10. 4-Tuesday Calderwood[9]

Heat Race #8 – Group B (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[3]

2. 5R-Ryan Rocha[1]

3. 01-Mitchel Moles[5]

4. 18T-Tanner Holmes[6]

5. 4L-Lane Taylor[2]

6. 67G-Grant Duinkerken[4]

7. 72W-Kurt Nelson[8]

8. 6C-Travis Coelho[10]

9. 77-Ryan Lippincott[9]

10. 43-Bradley Terrell[7]

D-Main (8 Laps)

1. 9-Dustin Freitas[4]

2. 38N-Kyle Rasmussen[3]

3. 23T-George Tristao Jr[1]

4. 02-Ashton Torgenson[10]

5. 57B-Bobby Butler[9]

6. 54S-Drake Standley[7]

7. 0A-Ashleigh Anstensen[8]

8. 2S-Jayce Steinberg[5]

DNS: 63D-Jon De Wees

DNS: 15-Pat Harvey Jr

C-Main (10 Laps)

1. 98-Michael Pombo[4]

2. 41X-Colton Hardy[5]

3. 45-Jake Morgan[3]

4. 38-Colby Johnson[7]

5. 36-Craig Stidham[9]

6. 43-Bradley Terrell[11]

7. 10F-Jared Faria[6]

8. 21M-Michael Ing[14]

9. 6-Logan Calderwood[12]

10. 88W-Sean Watts[10]

11. 72W-Kurt Nelson[2]

12. 12B-Dawson Faria[20]

13. 17C-Chris Bullock[17]

14. 77-Ryan Lippincott[15]

15. 9-Dustin Freitas[21]

16. 5D-Connor Danell[16]

17. 15J-TJ Hartman[13]

18. 4-Tuesday Calderwood[19]

19. 02-Ashton Torgenson[24]

20. 23T-George Tristao Jr[23]

21. 6C-Travis Coelho[18]

22. 4A-Joe Stornetta Jr[1]

23. 38N-Kyle Rasmussen[22]

24. 18X-Grant Champlin[8]

B-Main

1. 88N-DJ Netto[2]

2. 14-Corey Day[3]

3. 21-Mitchell Faccinto[6]

4. 7B-Sean Becker[4]

5. 18-Cole Macedo[14]

6. 0-Jonathan Allard[9]

7. 29-Willie Croft[16]

8. 88-Austin McCarl[5]

9. 21X-Gauge Garcia[12]

10. 38B-Blake Carrick[15]

11. 7Z-Zane Blanchard[10]

12. 52-Blake Hahn[1]

13. X1-Michael Faccinto[8]

14. 7P-Jake Andreotti[18]

15. 98-Michael Pombo[21]

16. 2-Brooklyn Holland[13]

17. 21H-Shane Hopkins[19]

18. 115-Nick Parker[7]

19. 41S-Cody Key[20]

20. 88A-Joey Ancona[17]

21. 5R-Ryan Rocha[11]

DNS: 45-Jake Morgan

B-Main 2

1. 5V-Colby Copeland[1]

2. 83T-Tanner Carrick[5]

3. 28-Chase Johnson[12]

4. 26-Zeb Wise[7]

5. 69-Bud Kaeding[14]

6. 41X-Colton Hardy[21]

7. 91-Chase Goetz[3]

8. 41-Dominic Scelzi[17]

9. 98H-Tyler Thompson[9]

10. 7-Bill Balog[16]

11. 2K-Kaleb Montgomery[4]

12. 42X-Justyn Cox[20]

13. 19-Colby Thornhill[8]

14. 83V-Dylan Bloomfield[13]

15. 46JR-Joel Myers[19]

16. 4L-Lane Taylor[15]

17. 21S-Jesse Schlotfeldt[2]

18. 33C-Colton Heath[18]

19. 38-Colby Johnson[22]

20. 01-Mitchel Moles[6]

DNS: 67G-Grant Duinkerken

DNS: 121-Caeden Steele

A-Main (30 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[1]

2. 57W-Tyler Courtney[8]

3. 94-Kyle Hirst[10]

4. 17W-Shane Golobic[11]

5. 21T-Carson Macedo[12]

6. 18T-Tanner Holmes[3]

7. 24-Rico Abreu[14]

8. 5J-Kalib Henry[18]

9. 21-Mitchell Faccinto[5]

10. 83T-Tanner Carrick[15]

11. 9R-Chase Randall[7]

12. 7C-Tony Gomes[4]

13. 26-Zeb Wise[23]

14. 7B-Sean Becker[16]

15. 14-Corey Day[19]

16. 88N-DJ Netto[20]

17. 22-Ryan Bernal[17]

18. 5V-Colby Copeland[21]

19. 2XM-Max Mittry[22]

20. 2X-Justin Sanders[6]

21. 28-Chase Johnson[24]

22. 83-Tim Kaeding[13]

23. 73-Hunter Schuerenberg[9]

24. 94TH-Landon Brooks[2]