Cole Macedo Wins at East Bay

TAMPA, Fl. (February 16, 2022) — Cole Macedo won the second night of the Winternationals for the winged 360 sprint cars Thursday night at East Bay Raceway Park. The victory was Macedo’s first while driving for car owner Shannon Eifert. Mark Smith, Davie Franek, Parker Price-Miller, and Ryan Timms rounded out the top five.

Winternationals King of 360s Ronald Laney Memorial

East Bay Raceway Park

Tampa, Florida

Thursday, February 16, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 26-Zeb Wise[1]

2. 5T-Ryan Timms[2]

3. 92-Matt Kurtz[4]

4. 7C-Phil Gressman[9]

5. 24M-Danny Martin Jr[7]

6. 14C-Tyler Clem[8]

7. G6-Brandon Grubaugh[5]

8. 22M-Shawn Murray[3]

9. 15H-Sam Hafertepe Jr[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 50-Cole Macedo[2]

2. 44-Christopher Martin[1]

3. 23R-Ryan Roberts[4]

4. 28M-Conner Morrell[6]

5. 47R-Eric Riggins Jr[3]

6. 2C-Wayne Johnson[8]

7. 66-Danny Smith[5]

8. 3AJ-AJ Maddox[7]

9. 47-Dale Howard[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. 28F-Davie Franek[4]

3. 3G-Todd Gracey[6]

4. 77T-Tyeller Powless[1]

5. 6-Carson McCarl[9]

6. 2W-Whit Gastineau[3]

7. 11M-Brendan Mullen[8]

8. 47K-Kaylee Bryson[7]

9. 10M-Morgan Havener[5]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 9P-Parker Price Miller[1]

2. 43-Mark Smith[4]

3. 9-Liam Martin[3]

4. 3-Parker Evans[2]

5. 20B-Cody Bova[6]

6. 20C-Steve Diamond Jr[5]

7. 14-Jordon Mallett[8]

8. 1-Brenham Crouch[9]

9. 10-Joseph Kata III[7]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 3TK-Tim Shaffer[2]

2. 10X-Reese Nowotarski[4]

3. 71H-Max Stambaugh[3]

4. 15-Garrett Green[5]

5. 22G-Johnny Gilbertson[1]

6. 24-Terry McCarl[7]

7. 22S-Slater Helt[8]

8. 11-Mike Thompson[6]

Heat Race #6 (8 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[8]

2. 22-Riley Goodno[3]

3. 197UK-Ryan Harrison[2]

4. 47X-Dylan Westbrook[7]

5. 938-Bradley Fezard[4]

6. 96S-Brandon Sampson[6]

7. 23-Lance Moss[5]

8. 3A-Aaron Rixmann[1]

B-Main #1 (10 Laps)

1. 92-Matt Kurtz[1]

2. 71H-Max Stambaugh[2]

3. 14-Jordon Mallett[6]

4. 20B-Cody Bova[3]

5. 47K-Kaylee Bryson[8]

6. G6-Brandon Grubaugh[7]

7. 77T-Tyeller Powless[4]

8. 22G-Johnny Gilbertson[5]

9. 10-Joseph Kata III[9]

B-Main #2 (10 Laps)

1. 23R-Ryan Roberts[1]

2. 66-Danny Smith[7]

3. 22S-Slater Helt[6]

4. 938-Bradley Fezard[4]

5. 197UK-Ryan Harrison[2]

6. 11-Mike Thompson[8]

7. 3A-Aaron Rixmann[9]

8. 3-Parker Evans[3]

DNS: 96S-Brandon Sampson

B-Main #3 (10 Laps)

1. 15-Garrett Green[2]

2. 24-Terry McCarl[4]

3. 2C-Wayne Johnson[3]

4. 28M-Conner Morrell[1]

5. 23-Lance Moss[7]

6. 2W-Whit Gastineau[6]

7. 47-Dale Howard[8]

8. 20C-Steve Diamond Jr[5]

DNS: 15H-Sam Hafertepe Jr

B-Main 4 (10 Laps)

1. 14C-Tyler Clem[3]

2. 3AJ-AJ Maddox[7]

3. 24M-Danny Martin Jr[2]

4. 1-Brenham Crouch[6]

5. 9-Liam Martin[1]

6. 47R-Eric Riggins Jr[4]

7. 10M-Morgan Havener[9]

8. 11M-Brendan Mullen[5]

9. 22M-Shawn Murray[8]

A-Main (25 Laps)

1. 50-Cole Macedo[2]

2. 43-Mark Smith[7]

3. 28F-Davie Franek[6]

4. 9P-Parker Price Miller[11]

5. 5T-Ryan Timms[14]

6. 3TK-Tim Shaffer[4]

7. 26-Zeb Wise[10]

8. 22-Riley Goodno[12]

9. 15-Garrett Green[19]

10. 24-Terry McCarl[23]

11. 3G-Todd Gracey[9]

12. 47X-Dylan Westbrook[13]

13. 5D-Jacob Dykstra[3]

14. 14C-Tyler Clem[20]

15. 66-Danny Smith[22]

16. 6-Carson McCarl[15]

17. 44-Christopher Martin[16]

18. 92-Matt Kurtz[17]

19. 71H-Max Stambaugh[21]

20. 8-Aaron Reutzel[1]

21. 10X-Reese Nowotarski[8]

22. 23R-Ryan Roberts[18]

23. 3AJ-AJ Maddox[24]

24. 7C-Phil Gressman[5]