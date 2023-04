Mike Goodman Wins at Tulsa Speedway

TULSA, Okla. (April 21, 2023) — Mike Goodman won the Winged 305/Champ Sprint feature Friday night at Tulsa Speedway. Lane Goodman, Rees Morgan, Ryker Pace, and Ryan Mushrush rounded out the top five.

Tulsa Speedway

Tulsa, Oklahoma

Friday, April 21, 2023

Winged 305/Champ Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17-Mike Goodman[1]

2. 29-Lane Goodman[2]

3. 22M-Rees Moran[3]

4. 22C-Alex DeCamp[5]

5. 22T-Frank Taft[4]

6. 24R-Kyle Roller[7]

7. 9-Kody Jenkins[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 8R-Ryker Pace[1]

2. 38-Jimmy Forrester[2]

3. 44-Jared Sewell[6]

4. 9X-Emilio Hoover[4]

5. 5$-Danny Smith[3]

6. 45-Ryan Mushrush[5]

A-Main (20 Laps)

1. 17-Mike Goodman[1]

2. 29-Lane Goodman[4]

3. 22M-Rees Moran[6]

4. 8R-Ryker Pace[2]

5. 45-Ryan Mushrush[13]

6. 22T-Frank Taft[9]

7. 9-Kody Jenkins[11]

8. 44-Jared Sewell[3]

9. 24R-Kyle Roller[10]

10. 5$-Danny Smith[12]

11. 9X-Emilio Hoover[8]

12. 38-Jimmy Forrester[5]

13. 22C-Alex DeCamp[7]