Brody Roa Wins “Spanky Matthews Memorial” at Kings

From Lance Jennings

April 22, 2023 – Kings Speedway – Hanford, California- Brody Roa won the “Spanky Matthews Memorial” at Kings Speedway Saturday night. Roa was chased by Austin Williams, Ryan Timmons, Jake Andreotti and Troy Rutherford.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 22, 2023 – Kings Speedway – Hanford, California – “Spanky Matthews Memorial”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Cody Williams, 44, Williams-16.126; 2. Austin Williams, 2, Williams-16.170; 3. Brody Roa, 17R, Dunkel/BR-16.255; 4. Logan Calderwood, 6, Calderwood-16.361; 5. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.397; 6. Danny Faria Jr., 12B, Faria-16.631; 7. Grant Sexton, 22, Sexton-16.648; 8. A.J. Bender, 21, Bender-16.664; 9. Ryan Timmons, 29T, Timmons-16.801; 10. Jake Andreotti, 8M, May-16.812; 11. Verne Sweeney, 98, Guerrero-16.845; 12. Troy Rutherford, 73, Ford-16.891.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER FIRST HEAT: (10 laps) 1. Roa, 2. Malcolm, 3. C.Williams, 4. Timmons, 5. Sexton, 6. Sweeney. NT.

BILLSJERKY.NET / WC FRIEND COMPANY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Andreotti, 2. Rutherford, 3. Bender, 4. Faria, 5. A.Williams, 6. Calderwood. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Brody Roa (5), 2. Austin Williams (7), 3. Ryan Timmons (1), 4. Jake Andreotti (10), 5. Troy Rutherford (12), 6. A.J. Bender (2), 7. Grant Sexton (9), 8. Logan Calderwood (8), 9. Danny Faria Jr. (3), 10. Cody Williams (6), 11. Verne Sweeney (11), 12. Tommy Malcolm (4). NT.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-4 Timmons, Laps 5-30 Roa

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Troy Rutherford (12th to 5th)

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 29 – The Dirt Track at Kern County Raceway Park – Bakersfield, California