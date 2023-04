Macri Wins High Limit Sprint Car Series Event at 34 Raceway

WEST BURNLINGTON, Iowa (April 25, 2023) — Anthony Macri was cool under pressure in route to winning Tuesday’s High Limit Sprint Car Series event at 34 Raceway. Macri ran smooth and steady on the bottom of the race track and took advantage of a bobble by Buddy Kofoid to take the lead on lap 28. Macri then held off a late charges by Zeb Wise and Kyle Larson for the victory. Pole sitter and early leader of the main event Brent Marks finished fourth while Tyler Courtney drove from 13th to round out the top five.

Jake Glasgow won the 305 sprint car main event.

High Limit Sprint Car Series

34 Raceway

West Burlington, Iowa

Tuesday, April 25, 2023

Qualifying

1. 52-Blake Hahn, 12.380[5]

2. 3Z-Brock Zearfoss, 12.392[14]

3. 55B-Alex Bowman, 12.425[1]

4. 9-Chase Randall, 12.434[8]

5. 2MD-Conner Morrell, 12.434[19]

6. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.444[4]

7. 24-Rico Abreu, 12.454[16]

8. 26-Zeb Wise, 12.458[25]

9. 11-Michael Kofoid, 12.490[18]

10. 21-Brian Brown, 12.497[21]

11. 50-Paul Nienhiser, 12.504[11]

12. 14-Cole Macedo, 12.517[15]

13. 7BC-Tyler Courtney, 12.521[12]

14. 9K-Kasey Kahne, 12.544[9]

15. 88-Austin McCarl, 12.548[23]

16. 35-Zach Hampton, 12.554[13]

17. 24W-Garet Williamson, 12.611[22]

18. 71-Cory Eliason, 12.675[7]

19. 55H-McKenna Haase, 12.689[17]

20. 48-Danny Dietrich, 12.696[20]

21. 51B-Joe B Miller, 12.729[24]

22. 10-Paulie Colagiovanni, 12.771[2]

23. 11K-Kraig Kinser, 12.795[3]

24. 7-Brooke Tatnell, 12.920[6]

25. 6C-Mario Clouser, 12.996[10]

Qualifying 2

1. 19-Brent Marks, 12.424[12]

2. 39M-Anthony Macri, 12.489[24]

3. 13-Justin Peck, 12.497[16]

4. 39-Justin Sanders, 12.522[14]

5. 57-Kyle Larson, 12.536[5]

6. 3-Ayrton Gennetten, 12.562[1]

7. 29-Parker Price Miller, 12.578[17]

8. 8-Aaron Reutzel, 12.580[19]

9. 21H-Brady Bacon, 12.614[18]

10. 14T-Tim Estenson, 12.616[9]

11. 5T-Ryan Timms, 12.619[8]

12. 25-Scott Bogucki, 12.643[11]

13. 17B-Bill Balog, 12.648[15]

14. 22-Riley Goodno, 12.666[13]

15. 2KS-Ian Madsen, 12.680[7]

16. 6-Carson McCarl, 12.698[4]

17. 1-Justin Henderson, 12.706[20]

18. 49-Josh Schneiderman, 12.736[10]

19. 17JR-Ricky Stenhouse Jr, 12.738[2]

20. 55-Hunter Schuerenberg, 12.877[21]

21. 44-Chris Martin, 12.945[6]

22. 3J-Dusty Zomer, 13.025[22]

23. 97-Scott Milan, 13.229[23]

24. 16TH-Kevin Newton, 13.348[3]

25. 15M-Bobby Mincer, 13.438[25]

26. 6X-Frank Rodgers, 13.725[26]

Non-Qualifier #(8 Laps)

1. 7-Brooke Tatnell[3]

2. 97-Scott Milan[2]

3. 6C-Mario Clouser[5]

4. 16TH-Kevin Newton[4]

5. 6X-Frank Rodgers[7]

6. 11K-Kraig Kinser[1]

7. 15M-Bobby Mincer[6]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 52-Blake Hahn[1]

2. 11-Michael Kofoid[5]

3. 24-Rico Abreu[4]

4. 7BC-Tyler Courtney[7]

5. 88-Austin McCarl[8]

6. 50-Paul Nienhiser[6]

7. 7-Brooke Tatnell[12]

8. 51B-Joe B Miller[11]

9. 24W-Garet Williamson[9]

10. 55H-McKenna Haase[10]

11. 2MD-Conner Morrell[3]

12. 55B-Alex Bowman[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3Z-Brock Zearfoss[1]

2. 9-Chase Randall[2]

3. 26-Zeb Wise[4]

4. 15H-Sam Hafertepe Jr[3]

5. 14-Cole Macedo[6]

6. 21-Brian Brown[5]

7. 9K-Kasey Kahne[7]

8. 48-Danny Dietrich[10]

9. 71-Cory Eliason[9]

10. 10-Paulie Colagiovanni[11]

11. 35-Zach Hampton[8]

12. 97-Scott Milan[12]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 13-Justin Peck[2]

2. 19-Brent Marks[1]

3. 57-Kyle Larson[3]

4. 21H-Brady Bacon[5]

5. 17B-Bill Balog[7]

6. 29-Parker Price Miller[4]

7. 5T-Ryan Timms[6]

8. 2KS-Ian Madsen[8]

9. 1-Justin Henderson[9]

10. 44-Chris Martin[11]

11. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[10]

12. 6C-Mario Clouser[12]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 39-Justin Sanders[2]

3. 8-Aaron Reutzel[4]

4. 25-Scott Bogucki[6]

5. 55-Hunter Schuerenberg[10]

6. 3-Ayrton Gennetten[3]

7. 49-Josh Schneiderman[9]

8. 3J-Dusty Zomer[11]

9. 6-Carson McCarl[8]

10. 14T-Tim Estenson[5]

11. 22-Riley Goodno[7]

12. 16TH-Kevin Newton[12]

Dash #1 (7 Laps)

1. 19-Brent Marks[1]

2. 11-Michael Kofoid[3]

3. 39M-Anthony Macri[6]

4. 9-Chase Randall[4]

5. 52-Blake Hahn[2]

6. 39-Justin Sanders[5]

7. 3Z-Brock Zearfoss[7]

8. 13-Justin Peck[8]

C-Main (10 Laps)

1. 55H-McKenna Haase[1]

2. 10-Paulie Colagiovanni[3]

3. 44-Chris Martin[2]

4. 22-Riley Goodno[8]

5. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[6]

6. 14T-Tim Estenson[4]

7. 97-Scott Milan[11]

8. 11K-Kraig Kinser[14]

9. 6C-Mario Clouser[10]

10. 2MD-Conner Morrell[5]

11. 35-Zach Hampton[7]

12. 55B-Alex Bowman[9]

13. 16TH-Kevin Newton[12]

14. 6X-Frank Rodgers[13]

15. 15M-Bobby Mincer[15]

B-Main (12 Laps)

1. 21-Brian Brown[1]

2. 29-Parker Price Miller[4]

3. 50-Paul Nienhiser[3]

4. 48-Danny Dietrich[11]

5. 3-Ayrton Gennetten[2]

6. 9K-Kasey Kahne[7]

7. 1-Justin Henderson[14]

8. 51B-Joe B Miller[9]

9. 5T-Ryan Timms[6]

10. 49-Josh Schneiderman[8]

11. 55H-McKenna Haase[17]

12. 6-Carson McCarl[16]

13. 44-Chris Martin[19]

14. 10-Paulie Colagiovanni[18]

15. 7-Brooke Tatnell[5]

16. 22-Riley Goodno[20]

17. 24W-Garet Williamson[13]

18. 71-Cory Eliason[15]

19. 3J-Dusty Zomer[12]

20. 2KS-Ian Madsen[10]

A-Main (35 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[3]

2. 26-Zeb Wise[11]

3. 57-Kyle Larson[10]

4. 19-Brent Marks[1]

5. 7BC-Tyler Courtney[13]

6. 24-Rico Abreu[9]

7. 11-Michael Kofoid[2]

8. 39-Justin Sanders[6]

9. 21-Brian Brown[21]

10. 29-Parker Price Miller[22]

11. 8-Aaron Reutzel[12]

12. 25-Scott Bogucki[16]

13. 21H-Brady Bacon[14]

14. 88-Austin McCarl[17]

15. 9-Chase Randall[4]

16. 14-Cole Macedo[19]

17. 55-Hunter Schuerenberg[20]

18. 15H-Sam Hafertepe Jr[15]

19. 48-Danny Dietrich[24]

20. 10-Paulie Colagiovanni[27]

21. 71-Cory Eliason[25]

22. 3Z-Brock Zearfoss[7]

23. 13-Justin Peck[8]

24. 17B-Bill Balog[18]

25. 52-Blake Hahn[5]

26. 9K-Kasey Kahne[26]

27. 50-Paul Nienhiser[23]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Chase Richards[2]

2. 27-Cody Wehrle[6]

3. 41X-Jeff Wilke[3]

4. 31-McCain Richards[4]

5. 71-Nathan Murders[7]

6. 02S-Joshua Jones[9]

7. 51J-Blaine Jamison[1]

8. B29-JJ Beaver[8]

9. 24-Eric Wilke[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 78-Dugan Thye[2]

2. 7B-Nick Guernsey[1]

3. 62-Jake Glasgow[5]

4. 79-Gage Montgomery[3]

5. 41-Noah Samuel[6]

6. 16-Devon Rouse[7]

7. 51-Aaron Ferch[4]

8. 52H-Cole Helmerson[8]

DNS: 1J-Ryan Jamison

A-Main (20 Laps)

1. 62-Jake Glasgow[1]

2. 27-Cody Wehrle[6]

3. 41X-Jeff Wilke[5]

4. 79-Gage Montgomery[2]

5. 41-Noah Samuel[10]

6. 71-Nathan Murders[9]

7. B29-JJ Beaver[15]

8. 16-Devon Rouse[12]

9. 31-McCain Richards[3]

10. 02S-Joshua Jones[11]

11. 51-Aaron Ferch[14]

12. 24-Eric Wilke[16]

13. 52H-Cole Helmerson[17]

14. 78-Dugan Thye[4]

15. 7B-Nick Guernsey[7]

16. 4-Chase Richards[8]

17. 51J-Blaine Jamison[13]

DNS: 1J-Ryan Jamison