Barney Wins ESS Feature at Fulton

FULTON, N.Y. (April 28, 2023) — Jason Barney won first feature event of the 2023 season Friday night at Fulton Speedway with the Empire Super Sprints. Barney, from Brewerton, New York, dove from fourth starting position to pick up the win over Danny Varin, Dylan Swiernik, Jordan Poirier, and Shawn Donath.

Empire Super Sprints

Fulton Raceway

Fulton, New York

Friday, April 28, 2023

Heat Race #1

1. 7NY-Matt Farnham[2]

2. #53-Shawn Donath[1]

3. #22-Jonathan Preston[6]

4. #90-Matt Tanner[4]

5. #36-Logan Crisafulli[7]

6. #3-Parker Evans[8]

7. 90T-Travis Cunningham[5]

8. #4P-Chase Moran[11]

9. #13-Keith Granholm[9]

10. #66-Jordan Hutton[10]

11. 5H-Chris Hile[3]

Heat Race #2

1. #87-Jason Barney[1]

2. #45-Chuck Hebing[3]

3. 28-Jordan Poirier[5]

4. #7C-Dylan Swiernik[4]

5. #23M-Max McLaughlin[6]

6. #10C-Paulie Colagiovanni[2]

7. #41-Dalton Rombough[7]

8. #4-Billy VanInwegen Jr[9]

9. #33-Lacey Hanson[8]

10. 5Z-Zack Burd[10]

Heat Race #3

1. #01-Danny Varin[2]

2. #79-Jordan Thomas[1]

3. #28F-Davie Franek[3]

4. #98-Joe Trenca[5]

5. #3Z-John Smith IV[6]

6. #10-Jeff Cook[4]

7. #21-Steve Glover[8]

8. #17-Sammy Reakes IV[7]

9. #10K-Kelly Hebing[10]

10. #14B-Brett Wright[9]

Dash #1

1. #3Z-John Smith IV[3]

2. #10C-Paulie Colagiovanni[5]

3. #3-Parker Evans[4]

4. #23M-Max McLaughlin[2]

5. #10-Jeff Cook[6]

6. #36-Logan Crisafulli[1]

B-Main

1. #17-Sammy Reakes IV[6]

2. #41-Dalton Rombough[2]

3. #21-Steve Glover[3]

4. #4-Billy VanInwegen Jr[5]

5. 90T-Travis Cunningham[1]

6. #10K-Kelly Hebing[9]

7. #4P-Chase Moran[4]

8. #66-Jordan Hutton[10]

9. #33-Lacey Hanson[8]

10. 5H-Chris Hile[13]

11. #13-Keith Granholm[7]

12. #14B-Brett Wright[12]

13. 5Z-Zack Burd[11]

A-Main

1. #87-Jason Barney[4]

2. #01-Danny Varin[5]

3. #7C-Dylan Swiernik[1]

4. 28-Jordan Poirier[12]

5. #53-Shawn Donath[8]

6. #98-Joe Trenca[2]

7. #28F-Davie Franek[6]

8. #23M-Max McLaughlin[16]

9. #22-Jonathan Preston[11]

10. 7NY-Matt Farnham[3]

11. #10-Jeff Cook[17]

12. #45-Chuck Hebing[9]

13. #4-Billy VanInwegen Jr[22]

14. #90-Matt Tanner[10]

15. #3-Parker Evans[15]

16. #41-Dalton Rombough[20]

17. 90T-Travis Cunningham[23]

18. #3Z-John Smith IV[13]

19. #33-Lacey Hanson[25]

20. #10C-Paulie Colagiovanni[14]

21. #36-Logan Crisafulli[18]

22. #10K-Kelly Hebing[24]

23. #17-Sammy Reakes IV[19]

24. #21-Steve Glover[21]

25. #79-Jordan Thomas[7]