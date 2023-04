Stambaugh Wins GLSS/USCS Feature at I-75 Speedway

SWEETWATER, Tenn. (April 29, 2023) — Max Stambaugh won the Great Lakes Super Sprints / United Sprint Car Series feature Saturday night at I-75 Speedway. Stambaugh started fourth and took the lead on lap 23 from Morgan Turpen Havener and held off Friday night’s winner Gavan Boschele for the victory. Terry Gray, Turper-Havener, and Phil Gressman rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints / United Sprint Car Series

I-75 Speedway

Sweetwater, Tennessee

Saturday, April 29, 2023

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen Havener[1]

2. 51X-Matt Linder[3]

3. 46-Ryan Coniam[6]

4. 16C-Tylar Rankin[4]

5. 17-Jared Horstman[7]

6. 15-Danny Burke[5]

7. 15JR-Geoff Styner[2]

DNS: 66-Chase Dunham

JJ Supply of NC Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21-Gavan Boschele[1]

2. 23Z-Zane Devault[2]

3. 24D-Danny Sams III[3]

4. 7C-Phil Gressman[5]

5. 27-Brad Lamberson[4]

6. 28-Jeff Willingham[6]

7. 23M-Lance Moss[7]

8. 07-Johnny Bridges[8]

DHR Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[1]

2. 71H-Max Stambaugh[3]

3. 85-Dustin Daggett[4]

4. 48-Wade Buttrey[6]

5. 11G-Luke Griffith[8]

6. 0-Brayton Phillips[7]

7. 33-Mike Hall[2]

DNS: 7E-Eric Gunderson

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen Havener[1]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 21-Gavan Boschele[2]

4. 71H-Max Stambaugh[4]

5. 46-Ryan Coniam[5]

6. 51X-Matt Linder[6]

Feature (30 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[4]

2. 21-Gavan Boschele[3]

3. 10-Terry Gray[2]

4. 10M-Morgan Turpen Havener[1]

5. 7C-Phil Gressman[11]

6. 16C-Tylar Rankin[13]

7. 11G-Luke Griffith[12]

8. 27-Brad Lamberson[15]

9. 17-Jared Horstman[14]

10. 66-Chase Dunham[23]

11. 51X-Matt Linder[6]

12. 07-Johnny Bridges[20]

13. 28-Jeff Willingham[16]

14. 23M-Lance Moss[19]

15. 23Z-Zane Devault[7]

16. 48-Wade Buttrey[9]

17. 0-Brayton Phillips[17]

18. 15-Danny Burke[18]

19. 24D-Danny Sams III[10]

20. 46-Ryan Coniam[5]

21. 15JR-Geoff Styner[22]

22. 85-Dustin Daggett[8]

23. 33-Mike Hall[21]

DNS: 7E-Eric Gunderson