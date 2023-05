Spithaler Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (May 5, 2023) — Brandon Spithaler won the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. A.J. Flick, Dale Blaney, Trey Jacobs, and Matt Farnham rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, May 5, 2023

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-George Hobaugh Jr[2]

2. 6-Bob Felmlee[3]

3. 22-Brandon Spithaler[8]

4. 9-Trey Jacobs[9]

5. 88C-Chad Miller[6]

6. 11J-David Kalb[4]

7. 55*-Matt Sherlock[7]

8. 19-Jett Mann[1]

9. 79W-Will Fleming[5]

DNS: 4G-Justin Kovach

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Darin Gallagher[1]

2. 7NY-Matt Farnham[3]

3. 2-AJ Flick[5]

4. 46-Michael Bauer[2]

5. 29-Dan Shetler[4]

6. 2R-Ricky Peterson[6]

7. 23JR-Jack Sodeman Jr[7]

8. 13-Brandon Matus[9]

9. 44-Pete Landram[8]

10. 21-Hunter Hite[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 35-Jared Zimbardi[2]

2. 32-Dale Blaney[4]

3. 11-Carl Bowser[8]

4. 15K-Creed Kemenah[5]

5. 08-Danny Kuriger[7]

6. 33-Brent Matus[3]

7. 57N-Tyler Newhart[6]

8. 4K-William Kiley[1]

DNS: 154-Shamus O’Donnell

B-Main (10 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[2]

2. 13-Brandon Matus[5]

3. 55*-Matt Sherlock[1]

4. 19-Jett Mann[4]

5. 57N-Tyler Newhart[3]

6. 44-Pete Landram[8]

7. 21-Hunter Hite[11]

8. 4K-William Kiley[6]

DNS: 154-Shamus O’Donnell

DNS: 4G-Justin Kovach

DNS: 79W-Will Fleming

A-Main (25 Laps)

1. 22-Brandon Spithaler[5]

2. 2-AJ Flick[9]

3. 32-Dale Blaney[8]

4. 9-Trey Jacobs[10]

5. 7NY-Matt Farnham[4]

6. 11-Carl Bowser[3]

7. 46-Michael Bauer[11]

8. 12-Darin Gallagher[1]

9. 15K-Creed Kemenah[12]

10. 23JR-Jack Sodeman Jr[19]

11. 13-Brandon Matus[20]

12. 2R-Ricky Peterson[17]

13. 33-Brent Matus[18]

14. 11J-David Kalb[16]

15. 40-George Hobaugh Jr[2]

16. 29-Dan Shetler[14]

17. 35-Jared Zimbardi[7]

18. 88C-Chad Miller[13]

19. 6-Bob Felmlee[6]

20. 08-Danny Kuriger[15]