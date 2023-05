Duncan Wins OVSCA Feature at Atomic Speedway

CHILLCOTHE, Ohio (May 6, 2023) — Cole Duncan won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Saturday at Atomic Speedway. Duncan moved up from fourth starting position for his first victory of the 2023 season over Jake Hesson, Danny Smith, Gary Taylor, and Skylar Gee.

Ohio Valley Sprint Car Association

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Saturday, May 6, 2023

Ohio Heating and Cooling Qualifying (1 Laps)

1. 22-Cole Duncan, 12.166[7]

2. 5J-Jake Hesson, 12.284[22]

3. 2-Nathan Skaggs, 12.499[2]

4. 99-Skylar Gee, 12.558[3]

5. 1B-Keith Baxter, 12.804[6]

6. 78-Justin Clark, 12.889[17]

7. 4U-Josh Davis, 12.923[24]

8. 4-Danny Smith, 12.932[21]

9. 1MC-Wayne McPeek, 12.971[5]

10. A79-Gary Taylor, 12.984[14]

11. 59-Bryan Nuckles, 13.066[20]

12. 17-Reece Saldana, 13.188[19]

13. 00H-Hunter Lynch, 13.239[1]

14. 4X-Cale Stinson, 13.338[23]

15. 35R-Ron Blair, 13.414[11]

16. 7A-Dave Dickson, 13.766[16]

17. 4A-Bradley Ashford, 14.127[13]

18. 24-Lee Haskins, 14.150[4]

19. 9J-Jesse McCreary, 14.182[8]

20. 10-Justin Adams, 14.476[9]

21. 21J-Jaylynn Montgomery, 14.543[25]

22. 4C-Chris Smalley, 14.621[15]

23. 22J-Joe Allagree, 14.689[18]

24. 44-Jason Young, 15.775[12]

25. 83X-Nate Reeser, 15.775[10]

Ohio Heating and Cooling Heat Race #1 (8 Laps)

1. 99-Skylar Gee[1]

2. 22-Cole Duncan[2]

3. A79-Gary Taylor[4]

4. 4U-Josh Davis[3]

5. 83X-Nate Reeser[9]

6. 9J-Jesse McCreary[7]

7. 7A-Dave Dickson[6]

8. 4C-Chris Smalley[8]

9. 00H-Hunter Lynch[5]

Ohio Heating and Cooling Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5J-Jake Hesson[2]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 1B-Keith Baxter[1]

4. 59-Bryan Nuckles[4]

5. 4X-Cale Stinson[5]

6. 10-Justin Adams[7]

7. 22J-Joe Allagree[8]

8. 4A-Bradley Ashford[6]

Ohio Heating and Cooling Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2-Nathan Skaggs[2]

2. 78-Justin Clark[1]

3. 17-Reece Saldana[4]

4. 35R-Ron Blair[5]

5. 1MC-Wayne McPeek[3]

6. 24-Lee Haskins[6]

7. 21J-Jaylynn Montgomery[7]

8. 44-Jason Young[8]

Ohio Heating and Cooling B-Main (12 Laps)

1. 10-Justin Adams[2]

2. 9J-Jesse McCreary[1]

3. 00H-Hunter Lynch[10]

4. 24-Lee Haskins[3]

5. 21J-Jaylynn Montgomery[6]

6. 4C-Chris Smalley[7]

7. 44-Jason Young[9]

8. 22J-Joe Allagree[5]

9. 4A-Bradley Ashford[8]

10. 7A-Dave Dickson[4]

Ohio Heating and Cooling A-Main (25 Laps)

1. 22-Cole Duncan[4]

2. 5J-Jake Hesson[2]

3. 4-Danny Smith[1]

4. A79-Gary Taylor[6]

5. 99-Skylar Gee[7]

6. 59-Bryan Nuckles[11]

7. 78-Justin Clark[9]

8. 83X-Nate Reeser[13]

9. 4U-Josh Davis[10]

10. 2-Nathan Skaggs[3]

11. 1B-Keith Baxter[5]

12. 4X-Cale Stinson[14]

13. 35R-Ron Blair[12]

14. 10-Justin Adams[16]

15. 1MC-Wayne McPeek[15]

16. 9J-Jesse McCreary[17]

17. 24-Lee Haskins[19]

18. 21J-Jaylynn Montgomery[20]

19. 00H-Hunter Lynch[18]

20. 17-Reece Saldana[8]