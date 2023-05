Freddie Rahmer Wins at Lincoln

ABBOTTSTOWNN, Penn. (May 6, 2023) — Freddie Rahmer won the sprint car feature Saturday night at Lincoln Speedway. Dylan Norris, Danny Dietrich, Troy Wagaman, and Kyle Moody rounded out the top five.

Kody Harlaub won the winged 358 Sprint Car main event.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, May 6, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 8r-Freddie Rahmer

2. 44-Dylan Norris

3. 48-Danny Dietrich

4. 39-Troy Wagaman

5. 99m-Kyle Moody

6. 38-Cory Haas

7. 16-Matt Campbell

8. 69-Tim Glatfelter

9. 5e-Brandon Rahmer

10. 91-Kyle Reinhart

11. 1x-Chad Trout

12. 17-Cole Young

13. 75-Tyler Ross

14. 8-Billy Dietrich

15. 7h-Trey Hivner

16. 39t-Cameron Smith

17. 27s-Alan Krimes

18. 90-Jordan Givler

19. 55m-Domenic Melair

Winged 358 Sprint Cars

Feature:

1. 95-Kody Hartlaub

2. 66-Doug Hammaker

3. 17-Niki Young

4. 22-Jaremi Hanson

5. 6-Cody Phillips

6. 77-David Holbrook

7. 22e-Nash Ely

8. 35-Steve Owings

9. 66a-Cody Fletcher

10. 70d-Frankie Herr

11. 41-Logan Rumsey

12. 7w-Jayden Wolf

13. 21t-Scott Fisher

14. 17g-George Streaker Jr

15. 19d-Wyatt Hinkle

16. 28-Matt Findley

17. 89-Ashley Cappetta

18. 23b-Preston Lattomus

19. 17k-Kyle Keen

20. 1a-Chase Gutshall

21. 38s-Jordan Strickler

22. 19r-Tylar Rutherford

23. 00k-Kyle Spence

24. 23f-Justin Foster