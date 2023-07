Arenz Breaks Through With IRA at Plymouth

PLYMOUTH, WI (July 1, 2023) — Travis Arenz picked up his first career winged 410 sprint car feature victory Saturday night at the Plymouth Dirt Track in Plymouth, Wisconsin during the Scott Semmelmann Memorial. Arenz, the two time and defending Midwest Sprint Car Association champion who started his career at Plymouth picked up the biggest win of his career taking the lead on lap 18 from Danny Schlafer and drove away for the win. Scotty Neitzel, Brenham Crouch, and Schalfer, and Mike Reinke rounded out the top five.

For Arenz, winning with IRA continues a dream of his winning in front of the crowd at his home track.

“it means a lot,” said Arenz of being about to score his first career IRA victory at Plymouth. “Coming from a four cylinder, to a sport mod, to a 360, to a 410, winning championships here in pretty much every division. When I was growing up ail I want to do is race at Plymouth and here we are.”

Ben Schmidt won the Midwest Sprint Car Association portion of the program.

Scott Semmelmann Memorial

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Saturday, July 1, 2023

Interstate Racing Association

Qualifying

1. 50-JJ Hickle, 11.458[10]

2. 25-Danny Schlafer, 11.557[28]

3. 10W-Mike Reinke, 11.589[7]

4. 3N-Jake Neuman, 11.684[15]

5. 50YR-Ryan Ruhl, 11.694[14]

6. 9K-Kyle Schuett, 11.761[20]

7. 71M-Caden Englehart, 11.823[25]

8. 25T-Travis Arenz, 11.839[5]

9. 26-Tyler Tischendorf, 11.865[12]

10. 2W-Scott Neitzel, 11.878[18]

11. 23-Russel Borland, 11.911[23]

12. 19-Todd Daun, 11.924[13]

13. U2-Jack Vanderboom, 11.935[17]

14. 87A-Austin Hartmann, 11.968[2]

15. 3B-Shelby Bosie, 11.972[4]

16. 68-Dave Uttech, 12.004[19]

17. 1-Brenham Crouch, 12.020[26]

18. 65-Jordan Goldesberry, 12.031[27]

19. 24-Scott Conger, 12.054[16]

20. 21-Will Gerrits, 12.096[11]

21. 47-Todd King, 12.106[3]

22. 16-Anthony Knierim, 12.164[1]

23. 26R-Preston Ruh, 12.170[9]

24. 99-Tyler Brabant, 12.221[8]

25. 79-Blake Nimee, 12.260[21]

26. 4K-Kris Spitz, 12.698[6]

27. 17W-Dylan Winkel, 12.834[22]

28. 39V-William Huck, 13.118[24]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[1]

2. 50-JJ Hickle[4]

3. 71M-Caden Englehart[2]

4. U2-Jack Vanderboom[5]

5. 79-Blake Nimee[9]

6. 24-Scott Conger[7]

7. 3N-Jake Neuman[3]

8. 68-Dave Uttech[6]

9. 16-Anthony Knierim[8]

10. 39V-William Huck[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23-Russel Borland[1]

2. 25T-Travis Arenz[2]

3. 25-Danny Schlafer[4]

4. 1-Brenham Crouch[6]

5. 87A-Austin Hartmann[5]

6. 4K-Kris Spitz[9]

7. 50YR-Ryan Ruhl[3]

8. 26R-Preston Ruh[8]

9. 21-Will Gerrits[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 26-Tyler Tischendorf[2]

2. 10W-Mike Reinke[4]

3. 19-Todd Daun[1]

4. 65-Jordan Goldesberry[6]

5. 9K-Kyle Schuett[3]

6. 3B-Shelby Bosie[5]

7. 99-Tyler Brabant[8]

8. 47-Todd King[7]

9. 17W-Dylan Winkel[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 71M-Caden Englehart[1]

2. 26-Tyler Tischendorf[2]

3. 2W-Scott Neitzel[5]

4. 9K-Kyle Schuett[3]

5. 23-Russel Borland[4]

Dash #2 (4 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[1]

2. 50-JJ Hickle[4]

3. 25T-Travis Arenz[5]

4. 10W-Mike Reinke[3]

5. 19-Todd Daun[2]

B-Main (10 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[1]

2. 99-Tyler Brabant[3]

3. 68-Dave Uttech[4]

4. 47-Todd King[5]

5. 50YR-Ryan Ruhl[2]

6. 26R-Preston Ruh[6]

7. 21-Will Gerrits[7]

8. 16-Anthony Knierim[8]

9. 17W-Dylan Winkel[9]

10. 39V-William Huck[10]

A-Main (30 Laps)

1. 25T-Travis Arenz[6]

2. 2W-Scott Neitzel[5]

3. 1-Brenham Crouch[12]

4. 25-Danny Schlafer[2]

5. 10W-Mike Reinke[8]

6. 23-Russel Borland[9]

7. 65-Jordan Goldesberry[13]

8. U2-Jack Vanderboom[11]

9. 50-JJ Hickle[4]

10. 9K-Kyle Schuett[7]

11. 3N-Jake Neuman[19]

12. 26-Tyler Tischendorf[3]

13. 99-Tyler Brabant[20]

14. 68-Dave Uttech[21]

15. 3B-Shelby Bosie[16]

16. 87A-Austin Hartmann[14]

17. 4K-Kris Spitz[18]

18. 26R-Preston Ruh[24]

19. 19-Todd Daun[10]

20. 24-Scott Conger[17]

21. 79-Blake Nimee[15]

22. 71M-Caden Englehart[1]

23. 50YR-Ryan Ruhl[23]

24. 47-Todd King[22]

Midwest Sprint Car Association

Qualifying Flight A

1. 35-Ben Schmidt, 12.202[7]

2. 30-Doug Wondra, 12.427[1]

3. 53A-Spyder Akright, 12.455[3]

4. 98-Brandon McMullen, 12.477[5]

5. 08-Katelyn Krebsbach, 12.650[2]

6. 2-Christopher Clayton, 12.843[6]

7. 51-Chris Larson, 14.238[9]

8. 55S-Ryan Sawusch, 14.831[8]

DNS: 92-Kevin Seidler

Qualifying Flight B

1. 7-Lance Fassbender, 12.422[3]

2. 6K-Kurt Davis, 12.427[5]

3. 53-Shane Wenninger, 12.485[2]

4. 21H-TJ Haddy, 12.551[8]

5. 22B-Brandon Berth, 12.704[6]

6. 3-Justin Erickson, 12.759[1]

7. 69-Bill Taylor, 12.789[4]

8. 12P-JJ Pagel, 13.274[7]

Qualifying Flight C

1. 4-Alex Pokorski, 12.412[1]

2. 85J-Logan Julien, 12.459[7]

3. 63K-Kevin Karnitz, 12.529[5]

4. 66T-Tristan Koenings, 12.564[6]

5. 1-Tommy Colburn, 12.590[4]

6. 11-Tony Wondra, 12.744[2]

7. 54-Randy Post, 12.880[8]

8. 69S-TJ Smith, 12.892[3]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 98-Brandon McMullen[1]

2. 30-Doug Wondra[3]

3. 35-Ben Schmidt[4]

4. 08-Katelyn Krebsbach[5]

5. 2-Christopher Clayton[6]

6. 51-Chris Larson[9]

7. 53A-Spyder Akright[2]

8. 55S-Ryan Sawusch[7]

DNS: 92-Kevin Seidler

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 53-Shane Wenninger[2]

2. 21H-TJ Haddy[1]

3. 6K-Kurt Davis[3]

4. 7-Lance Fassbender[4]

5. 3-Justin Erickson[6]

6. 22B-Brandon Berth[5]

7. 69-Bill Taylor[7]

8. 12P-JJ Pagel[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 63K-Kevin Karnitz[2]

2. 85J-Logan Julien[3]

3. 4-Alex Pokorski[4]

4. 66T-Tristan Koenings[1]

5. 69S-TJ Smith[8]

6. 1-Tommy Colburn[5]

7. 11-Tony Wondra[6]

8. 54-Randy Post[7]

A-Main (25 Laps)

1. 35-Ben Schmidt[2]

2. 98-Brandon McMullen[6]

3. 85J-Logan Julien[4]

4. 30-Doug Wondra[5]

5. 53-Shane Wenninger[8]

6. 4-Alex Pokorski[3]

7. 63K-Kevin Karnitz[7]

8. 6K-Kurt Davis[10]

9. 69S-TJ Smith[9]

10. 7-Lance Fassbender[12]

11. 22B-Brandon Berth[17]

12. 3-Justin Erickson[13]

13. 2-Christopher Clayton[14]

14. 11-Tony Wondra[19]

15. 69-Bill Taylor[18]

16. 08-Katelyn Krebsbach[11]

17. 12P-JJ Pagel[20]

18. 66T-Tristan Koenings[15]

19. 54-Randy Post[22]

20. 21H-TJ Haddy[1]

21. 51-Chris Larson[25]

22. 1-Tommy Colburn[16]

23. 55S-Ryan Sawusch[21]

DNS: 53A-Spyder Akright

DNS: 92-Kevin Seidler