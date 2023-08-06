Photo Gallery: 2023 NRA Championship at Eldora Speedway Great Lakes Super Sprints, Media Gallery, National Racing Alliance, Photo Gallery Randy Hannagan takes the checkered flag Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Brad Lamberson (#27) and Devon Dobie (#23) at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Gregg Dalman (#49T), Kobe Allison (#24), and Chuck Hebing (#45) at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Kelsey Ivy (#20i) and Mike Keegan (X) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Joe Trenca (#98) and Chuck Hebing (#45) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Chase Dunham (#66), Kelsey Ivy (#20I), and Ron Blair (#35) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Gregg Dalman (#49T), Joe Trenca (#98), and Brayton Phillips (#0) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Chase Dunham (#66) and Mike Keegan (X) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Ron Blair (#35) and Cody Fendley (#73C) Saturday at Knoxville Raceway. (Jim Denhamer photo) Jason Shultz (#35S) and Kyle Drum (#47) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Randy Hannagan (#22H) and Chuck Hebing (#45) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Brad Lamberson (#27) and Jac Nickles (#31) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Max Stambaugh (#71H) and Adan Carberry (#47) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Chuck Hebing (#45), Gregg Dalman (#49T), and Chase Dunham (#66) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Kyle Drum (#47) and Ryan Coniam (#46) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Max Stambaugh (#71H) and Ron Blair (#35) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Gregg Dalman (#49T), Robbie Stillwaggon (#89) and Ron Blair (#35) Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhmaer photo) Randy Hannagan takes the checkered flag Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Randy Hannagan in victory lane Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Randy Hannagan in victory lane Saturday with his family and crew at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Randy Hannagan and GLSS president Barry Marlow in victory lane Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Randy Hannagan in victory lane Saturday at Eldora Speedway. (Jim Denhamer photo) Eldora SpeedwayGLSSGreat Lakes Super SprintsNational Racing AlliancePhoto Gallery