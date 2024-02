Sweet Wins Opening Night Feature at Volusia

BARBERVILLE, FL (February 7, 2024) — Brad Sweet opened the 2024 World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series in victory lane after winning the first feature event of 2024 for the series Thursday night at Volusia Speedway Park.

Sweet held off a mid-race challenge by Tyler Courtney, driving away to his third feature win of the 2024 season.

Courtney held on for second while David Gravel, Brian Brown, and Logan Schuchart rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

DIRTcar Nationals

Volusia Speedway Park

Barberville, Florida

Wednesday, February 7, 2024

Sea Foam Qualifying A (2 Laps)

1. 7S-Landon Crawley, 13.346[3]

2. 7BC-Tyler Courtney, 13.448[7]

3. 39M-Anthony Macri, 13.507[14]

4. 49-Brad Sweet, 13.513[6]

5. 18-Giovanni Scelzi, 13.521[12]

6. 55-Chris Windom, 13.542[5]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.549[15]

8. 1A-Jacob Allen, 13.551[8]

9. 88-Austin McCarl, 13.621[11]

10. 83-Michael Kofoid, 13.640[21]

11. 13-Justin Peck, 13.659[22]

12. 3Z-Brock Zearfoss, 13.677[16]

13. 5-Spencer Bayston, 13.688[17]

14. 41-Carson Macedo, 13.752[20]

15. 70-Kraig Kinser, 13.756[2]

16. 11M-Brendan Mullen, 13.815[9]

17. 44-Chris Martin, 13.866[13]

18. 5T-Ryan Timms, 13.983[4]

19. 15K-Creed Kemenah, 14.227[19]

20. 16TH-Kevin Newton, 14.308[1]

21. 6G-Bryan Gossel, 14.607[18]

DNS: 2C-Wayne Johnson, 14.607

23. (DQ) 0-Justin Whittall, 13.377[10]

Sea Foam Qualifying B (2 Laps)

1. 24-Rico Abreu, 13.378[6]

2. 21-Brian Brown, 13.399[17]

3. 17B-Bill Balog, 13.423[4]

4. 2-David Gravel, 13.480[10]

5. 1S-Logan Schuchart, 13.514[3]

6. 19-Brent Marks, 13.514[7]

7. 15-Donny Schatz, 13.548[8]

8. 9-Kasey Kahne, 13.600[15]

9. 17-Sheldon Haudenschild, 13.616[1]

10. 14-Corey Day, 13.657[19]

11. 48-Danny Dietrich, 13.704[20]

12. 22-Riley Goodno, 13.744[2]

13. 8-Cory Eliason, 13.757[16]

14. 26-Zeb Wise, 13.776[11]

15. 1-Brenham Crouch, 13.778[22]

16. 24D-Danny Sams III, 13.939[5]

17. 97UK-Ryan Harrison, 13.980[9]

18. 6-Bill Rose, 14.100[14]

19. 64-Andy Pake, 14.107[13]

20. 16T-Jake Swanson, 14.153[21]

21. 16G-Austyn Gossel, 14.328[12]

22. 7B-Ben Brown, 14.434[18]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 18-Giovanni Scelzi[3]

2. 7S-Landon Crawley[1]

3. 39M-Anthony Macri[2]

4. 13-Justin Peck[6]

5. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]

6. 88-Austin McCarl[5]

7. 5-Spencer Bayston[7]

8. 70-Kraig Kinser[8]

9. 44-Chris Martin[9]

10. 15K-Creed Kemenah[10]

11. 6G-Bryan Gossel[11]

DNS: 2C-Wayne Johnson

Milton Hershey School Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 49-Brad Sweet[2]

3. 1A-Jacob Allen[4]

4. 55-Chris Windom[3]

5. 83-Michael Kofoid[5]

6. 3Z-Brock Zearfoss[6]

7. 41-Carson Macedo[7]

8. 5T-Ryan Timms[9]

9. 0-Justin Whittall[11]

10. 11M-Brendan Mullen[8]

11. 16TH-Kevin Newton[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[1]

2. 17B-Bill Balog[2]

3. 15-Donny Schatz[4]

4. 1S-Logan Schuchart[3]

5. 17-Sheldon Haudenschild[5]

6. 48-Danny Dietrich[6]

7. 8-Cory Eliason[7]

8. 97UK-Ryan Harrison[9]

9. 1-Brenham Crouch[8]

10. 64-Andy Pake[10]

11. 16G-Austyn Gossel[11]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 2-David Gravel[2]

2. 21-Brian Brown[1]

3. 19-Brent Marks[3]

4. 9-Kasey Kahne[4]

5. 14-Corey Day[5]

6. 26-Zeb Wise[7]

7. 22-Riley Goodno[6]

8. 24D-Danny Sams III[8]

9. 6-Bill Rose[9]

10. 16T-Jake Swanson[10]

11. 7B-Ben Brown[11]

Toyota Dash (6 Laps)

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[3]

3. 2-David Gravel[5]

4. 17B-Bill Balog[2]

5. 7S-Landon Crawley[4]

6. 18-Giovanni Scelzi[6]

7. 24-Rico Abreu[7]

8. 21-Brian Brown[8]

C-Main (10 Laps)

1. 44-Chris Martin[1]

2. 1-Brenham Crouch[2]

3. 0-Justin Whittall[3]

4. 11M-Brendan Mullen[7]

5. 16T-Jake Swanson[8]

6. 6G-Bryan Gossel[9]

7. 7B-Ben Brown[12]

8. 15K-Creed Kemenah[5]

9. 64-Andy Pake[6]

10. 16G-Austyn Gossel[10]

11. 16TH-Kevin Newton[11]

DNS: 6-Bill Rose

DNS: 2C-Wayne Johnson

MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)

1. 88-Austin McCarl[1]

2. 48-Danny Dietrich[2]

3. 26-Zeb Wise[4]

4. 3Z-Brock Zearfoss[3]

5. 8-Cory Eliason[6]

6. 41-Carson Macedo[7]

7. 5T-Ryan Timms[11]

8. 5-Spencer Bayston[5]

9. 24D-Danny Sams III[12]

10. 44-Chris Martin[13]

11. 22-Riley Goodno[8]

12. 70-Kraig Kinser[9]

13. 1-Brenham Crouch[14]

14. 97UK-Ryan Harrison[10]

NOS Energy Drink Feature (25 Laps)

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 2-David Gravel[3]

4. 21-Brian Brown[8]

5. 1S-Logan Schuchart[14]

6. 15-Donny Schatz[10]

7. 18-Giovanni Scelzi[6]

8. 17B-Bill Balog[4]

9. 9-Kasey Kahne[16]

10. 39M-Anthony Macri[9]

11. 19-Brent Marks[12]

12. 24-Rico Abreu[7]

13. 13-Justin Peck[13]

14. 41-Carson Macedo[25]

15. 48-Danny Dietrich[22]

16. 55-Chris Windom[15]

17. 1A-Jacob Allen[11]

18. 3Z-Brock Zearfoss[24]

19. 15H-Sam Hafertepe Jr[17]

20. 14-Corey Day[20]

21. 7S-Landon Crawley[5]

22. 26-Zeb Wise[23]

23. 6-Bill Rose[26]

24. 83-Michael Kofoid[19]

25. 88-Austin McCarl[21]

26. 17-Sheldon Haudenschild[18]