Jordan Ryan etches his name in Ohio Sprint Speedweek recordbook with Wayne County win

By Brian Liskai

ORRVILLE, Ohio – There’s little doubt Jordan Ryan grew up attending races during Ohio Sprint Speedweek and eventually got to participate in a few. Now the 27-year-old from Bellevue, Ohio can call himself an Ohio Sprint Speedweek winner.

Ryan led all 30 laps Monday, June 10 at Wayne County Speedway to win night #4 of the 42nd Annual Ohio Sprint Speedweek under the Ti22 Performance FAST On Dirt Series banner and claiming the $5,000 top prize.

“Unbelieveable. We had an awesome car all night. My dad, Matt and Bechtel had this thing on rails. We came into this one with it circled on our calendar and knew we had to perform at our home track. I love this team that I’m surrounded by and wouldn’t want it any other way. I also cannot thank all of our partners enough for allowing us to do this. I’m sure it will take awhile to sink in and still feels unreal to get a speedweek win. I’m excited to get back Friday at Millstream,” said Ryan beside his Meggitt’s Sandblasting & Painting, Eagle Excavating, Real Deel Lawncare, Rod Eddleblute’s Garage, Osgars Auto Body, Joyride Transportation, Cole’s Energy, Burns Electric, Renegade Race Fuels and Lubricants, Lakeview Roofing, Keizer Racing Wheels, Berryman Racing Shocks, Kistler Engines, Kistler Racing Products, Capitol Renegade, Glenn Styres Chassis, Ace Auto Performance backed #25R.

Ryan, the 2018 Wayne County Speedway champion, scored a win at the track in April, started along side of defending track champion Tyler Gunn for the 30-lap feature and quickly took command. Gunn challenged early but contact with the turn two wall ended his run on lap 6. Only a pair of cautions halted Ryan’s march to victory, but he executed perfect restarts to pull away from a tremendous battles for second.

Sunday’s speedweek winner Cale Thomas took over second when Gunn had his misfortunes but Travis Philo drove into the runner-up spot on a lap 17 restart. Zane DeVault came on strong in the closing laps, taking second on the white flag lap and closed on Ryan, falling just four-tenths of a second at the checkers.

Philo, Thomas, Darin Naida, Brandon Spithaler, Conner Morrell, Danny Sams, Sterling Cling and Devon Borden rounded out the top 10.

The Ti22 Performance FAST on Dirt Series moves to Hilltop Speedway Tuesday for night #5 of the 42nd Annual Ohio Sprint Speedweek with FloRacing carrying the streaming broadcast.

Wayne County Speedway

Monday, June 10, 2024

Ti22 Performance FAST On Dirt Sprints

A Feature (30 Laps): 1. 25R-Jordan Ryan[2]; 2. 4-Zane DeVault[7]; 3. 5T-Travis Philo[6]; 4. 23-Cale Thomas[4]; 5. 7N-Darin Naida[3]; 6. 22-Brandon Spithaler[8]; 7. 28M-Conner Morrell[9]; 8. 24D-Danny Sams III[12]; 9. 34-Sterling Cling[16]; 10. 45-Devon Borden[5]; 11. 38-Leyton Wagner[18]; 12. 9J-Trey Jacobs[13]; 13. 17-Dylan Norris[17]; 14. 81-Lee Jacobs[10]; 15. W20-Greg Wilson[19]; 16. 49X-Tim Shaffer[15]; 17. 33W-Cap Henry[22]; 18. 27-Emerson Axsom[24]; 19. (DNF) 2P-Ricky Peterson[23]; 20. (DNF) 60-Jordyn Charge[11]; 21. (DNF) 5J-Jake Hesson[20]; 22. (DNF) 5AU-Brock Hallett[14]; 23. (DNF) 29-Zeth Sabo[21]; 24. (DNF) 91-Tyler Gunn[1]

B Feature 1 (12 Laps): 1. 29-Zeth Sabo[1]; 2. 2P-Ricky Peterson[12]; 3. 25-Jamie Myers[2]; 4. 19-TJ Michael[5]; 5. 38K-Chris Myers[7]; 6. 2-Joe Adorjan[6]; 7. 29M-Logan McCandless[3]; 8. 7DK-Dylan Kingan[4]; 9. 47-Todd King[11]; 10. 7-Troy Kingan[9]; 11. 99N-Cameron Nastasi[14]; 12. (DNS) 5-Kody Brewer; 13. (DNS) 8T-Tanner Tecco; 14. (DNS) 11N-Kasey Jedrzejek

B Feature 2 (12 Laps): 1. 33W-Cap Henry[1]; 2. 27-Emerson Axsom[3]; 3. 15K-Creed Kemenah[4]; 4. 4*-Tyler Street[2]; 5. 20B-Cody Bova[6]; 6. 22G-Riley Goodno[5]; 7. 6J-Jonah Aumend[7]; 8. 0-Glenn Styres[10]; 9. 9H-Lance Heinberger[12]; 10. 13-Jeremy Duposki[9]; 11. 3TN-Tyler Newhart[13]; 12. (DNF) 11-Shawn Hubler[8]; 13. (DNS) 48-Danny Dietrich

Heat 1 (8 Laps): 1. 45-Devon Borden[6]; 2. 28M-Conner Morrell[8]; 3. 60-Jordyn Charge[5]; 4. 5T-Travis Philo[1]; 5. 17-Dylan Norris[7]; 6. 33W-Cap Henry[2]; 7. 27-Emerson Axsom[10]; 8. 22G-Riley Goodno[9]; 9. 6J-Jonah Aumend[11]; 10. 13-Jeremy Duposki[13]; 11. (DNF) 48-Danny Dietrich[3]; 12. (DNF) 29-Zeth Sabo[4]; 13. (DNF) 99N-Cameron Nastasi[12]

Heat 2 (8 Laps): 1. 25R-Jordan Ryan[3]; 2. 23-Cale Thomas[4]; 3. 24D-Danny Sams III[1]; 4. 5AU-Brock Hallett[5]; 5. 38-Leyton Wagner[7]; 6. 25-Jamie Myers[10]; 7. 7DK-Dylan Kingan[9]; 8. 2-Joe Adorjan[12]; 9. (DNF) 5-Kody Brewer[8]; 10. (DNF) 8T-Tanner Tecco[11]; 11. (DNF) 99-Skylar Gee[2]; 12. (DNF) 11N-Kasey Jedrzejek[6]; 13. (DNS) 101-Kalib Henry

Heat 3 (8 Laps): 1. 4-Zane DeVault[1]; 2. 91-Tyler Gunn[2]; 3. 9J-Trey Jacobs[3]; 4. 49X-Tim Shaffer[6]; 5. W20-Greg Wilson[10]; 6. 4*-Tyler Street[8]; 7. 15K-Creed Kemenah[4]; 8. 20B-Cody Bova[5]; 9. 11-Shawn Hubler[12]; 10. 0-Glenn Styres[11]; 11. (DNF) 2P-Ricky Peterson[7]; 12. (DNS) 70-Henry Malcuit

Heat 4 (8 Laps): 1. 22-Brandon Spithaler[1]; 2. 81-Lee Jacobs[2]; 3. 7N-Darin Naida[4]; 4. 34-Sterling Cling[3]; 5. 5J-Jake Hesson[7]; 6. 29M-Logan McCandless[6]; 7. 19-TJ Michael[10]; 8. 38K-Chris Myers[5]; 9. 7-Troy Kingan[12]; 10. 47-Todd King[9]; 11. 9H-Lance Heinberger[11]; 12. 3TN-Tyler Newhart[8]

Qualifying 1 (10 Laps): 1. 29-Zeth Sabo, 00:14.174[8]; 2. 5T-Travis Philo, 00:14.419[3]; 3. 33W-Cap Henry, 00:14.439[9]; 4. 48-Danny Dietrich, 00:14.444[4]; 5. 60-Jordyn Charge, 00:14.727[10]; 6. 45-Devon Borden, 00:14.772[6]; 7. 17-Dylan Norris, 00:14.801[12]; 8. 28M-Conner Morrell, 00:14.995[11]; 9. 22G-Riley Goodno, 00:15.234[2]; 10. 27-Emerson Axsom, 00:15.388[5]; 11. 6J-Jonah Aumend, 00:15.982[13]; 12. 99N-Cameron Nastasi, 00:16.474[1]; 13. (DNF) 13-Jeremy Duposki[7]

Qualifying 2 (10 Laps): 1. 23-Cale Thomas, 00:14.300[3]; 2. 24D-Danny Sams III, 00:14.374[6]; 3. 99-Skylar Gee, 00:14.439[10]; 4. 25R-Jordan Ryan, 00:14.639[13]; 5. 5AU-Brock Hallett, 00:14.700[4]; 6. 11N-Kasey Jedrzejek, 00:14.907[7]; 7. 38-Leyton Wagner, 00:14.969[9]; 8. 5-Kody Brewer, 00:15.043[12]; 9. 7DK-Dylan Kingan, 00:15.162[2]; 10. 25-Jamie Myers, 00:15.532[5]; 11. 8T-Tanner Tecco, 00:15.748[11]; 12. 2-Joe Adorjan, 00:15.770[1]; 13. (DNF) 101-Kalib Henry[8]

Qualifying 3 (10 Laps): 1. 15K-Creed Kemenah, 00:14.785[1]; 2. 4-Zane DeVault, 00:14.817[5]; 3. 91-Tyler Gunn, 00:14.878[8]; 4. 9J-Trey Jacobs, 00:14.977[3]; 5. 20B-Cody Bova, 00:14.988[11]; 6. 49X-Tim Shaffer, 00:14.993[4]; 7. 2P-Ricky Peterson, 00:15.049[7]; 8. 4*-Tyler Street, 00:15.058[9]; 9. 70-Henry Malcuit, 00:15.354[10]; 10. W20-Greg Wilson, 00:15.373[6]; 11. 0-Glenn Styres, 00:15.718[2]; 12. 11-Shawn Hubler, 00:16.239[12]

Qualifying 4 (10 Laps): 1. 7N-Darin Naida, 00:14.755[5]; 2. 22-Brandon Spithaler, 00:14.986[7]; 3. 81-Lee Jacobs, 00:15.238[3]; 4. 34-Sterling Cling, 00:15.331[1]; 5. 38K-Chris Myers, 00:15.632[8]; 6. 29M-Logan McCandless, 00:15.652[4]; 7. 5J-Jake Hesson, 00:15.660[11]; 8. 3TN-Tyler Newhart, 00:15.737[12]; 9. 47-Todd King, 00:15.766[9]; 10. 19-TJ Michael, 00:15.773[10]; 11. 9H-Lance Heinberger, 00:15.995[6]; 12. 7-Troy Kingan, 00:16.115[2]