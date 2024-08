Starks Scores High Limit Victory for the Home Team at Douglas County

ELMA, WA (August 28, 2024) — Trey Starks successfully defended his home turf Wednesday night during the Kubota High Limit Sprint Car Series event at Grays Harbor Raceway by winning the feature event. Starks, from Puyallup Washington, had to hold off Tyler Courtney and Brad Sweet during a green/white/checkered restart for his ninth feature victory of the 2024 season.

The victory came just days after Starks and his wife Ally celebrated the birth of their first child.

Courtney, Sweet, Jacob Allen, and Cole Macedo rounded out the top five.

High Limit Sprint Car Series

Gray’s Harbor Raceway Park

Elma, Washington

Wednesday, August 28, 2024

Capital Custom Trailers Qualifying

1. 21-Cole Macedo, 12.641[4]

2. 24-Rico Abreu, 12.663[5]

3. 83-James McFadden, 12.756[10]

4. 77-Levi Klatt, 12.783[3]

5. 9-Kasey Kahne, 12.850[2]

6. 55X-Trey Starks, 12.873[9]

7. 1A-Jacob Allen, 12.875[14]

8. 26-Zeb Wise, 12.919[13]

9. 5-Spencer Bayston, 12.920[1]

10. 2X-Justin Sanders, 13.011[12]

11. 7BC-Tyler Courtney, 13.018[19]

12. 8-Cory Eliason, 13.032[6]

13. 14-Corey Day, 13.048[17]

14. 35KM-Tyler Thompson, 13.113[7]

15. 17W-Shane Golobic, 13.115[16]

16. 17AU-Jamie Veal, 13.135[8]

17. 18T-Tanner Holmes, 13.223[15]

18. 14B-Bailey Jean, 13.253[11]

19. 49-Brad Sweet, 13.268[29]

20. 19-Brent Marks, 13.281[18]

21. 41-Dominic Scelzi, 13.374[20]

22. 45-Landon Brooks, 13.424[23]

23. 57W-Jock Goodyer, 13.447[27]

24. 88-Tanner Thorson, 13.449[26]

25. 55-Chris Windom, 13.466[22]

26. 17-Cam Smith, 13.480[24]

27. 13-Justin Peck, 13.773[28]

28. 1-Brenham Crouch, 14.020[25]

29. 9P-Parker Price Miller, 14.020[21]

TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[3]

2. 21-Cole Macedo[4]

3. 49-Brad Sweet[7]

4. 17AU-Jamie Veal[6]

5. 1A-Jacob Allen[2]

6. 55-Chris Windom[9]

7. 14-Corey Day[5]

8. 45-Landon Brooks[8]

9. 1-Brenham Crouch[10]

10. 77-Levi Klatt[1]

DMI Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[3]

2. 9-Kasey Kahne[1]

3. 24-Rico Abreu[4]

4. 26-Zeb Wise[2]

5. 19-Brent Marks[7]

6. 35KM-Tyler Thompson[5]

7. 18T-Tanner Holmes[6]

8. 9P-Parker Price Miller[10]

9. 17-Cam Smith[9]

10. 57W-Jock Goodyer[8]

BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 55X-Trey Starks[1]

2. 5-Spencer Bayston[2]

3. 8-Cory Eliason[3]

4. 41-Dominic Scelzi[7]

5. 17W-Shane Golobic[5]

6. 13-Justin Peck[9]

7. 88-Tanner Thorson[8]

8. 14B-Bailey Jean[6]

9. 83-James McFadden[4]

FK Rod Ends Dash (7 Laps)

1. 55X-Trey Starks[1]

2. 21-Cole Macedo[3]

3. 5-Spencer Bayston[2]

4. 2X-Justin Sanders[6]

5. 7BC-Tyler Courtney[4]

6. 24-Rico Abreu[5]

Winters Performance B-Main (12 Laps)

1. 83-James McFadden[1]

2. 77-Levi Klatt[2]

3. 14-Corey Day[3]

4. 18T-Tanner Holmes[4]

5. 45-Landon Brooks[6]

6. 1-Brenham Crouch[9]

7. 88-Tanner Thorson[5]

8. 57W-Jock Goodyer[11]

9. 9P-Parker Price Miller[7]

10. 17-Cam Smith[10]

11. 14B-Bailey Jean[8]

Kubota A-Main (30 Laps)

1. 55X-Trey Starks[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[5]

3. 49-Brad Sweet[8]

4. 1A-Jacob Allen[13]

5. 21-Cole Macedo[2]

6. 5-Spencer Bayston[3]

7. 24-Rico Abreu[6]

8. 83-James McFadden[19]

9. 2X-Justin Sanders[4]

10. 8-Cory Eliason[9]

11. 88-Tanner Thorson[25]

12. 41-Dominic Scelzi[12]

13. 55-Chris Windom[16]

14. 14-Corey Day[21]

15. 9-Kasey Kahne[7]

16. 13-Justin Peck[18]

17. 1-Brenham Crouch[24]

18. 26-Zeb Wise[11]

19. 19-Brent Marks[14]

20. 17AU-Jamie Veal[10]

21. 45-Landon Brooks[23]

22. 77-Levi Klatt[20]

23. 35KM-Tyler Thompson[17]

24. 17W-Shane Golobic[15]

25. 18T-Tanner Holmes[22]