Seavey Wins Friday at the Chili Bowl

TULSA, OK (January 17, 2025) – Logan Seavey started his pursuit of a his third Golden Driller trophy by winning the preliminary feature during Hard Rock Tulsa Qualifying Night at the 39th Chili Bowl Nationals. Seavey passed Gavin Miller with three laps to go in the main event after Miller inherited the lead earlier in the race after making contact with his teammate Ryan Timms.

Miller stayed glued to Seavey’s back bumper the final three laps and earned the final lock in position to Saturday’s finale. Tyler Courtney, Daryn Pittman, and Justin Grant rounded out the top five.

39th Chili Bowl Nationals powered by NOS Energy Drink

Hard Rock Tulsa Qualifying Night

Tulsa Expo Raceway

Tulsa, Oklahoma

Friday, January 17, 2025

OERB Heat Race #1 (8 Laps)

1. 67-Ryan Timms[5]

2. 0G-Glenn Styres[1]

3. 63-Cale Coons[3]

4. 21-Daryn Pittman[10]

5. 16R-Kyle Jones[6]

6. 44K-Brody Wake[8]

7. 83H-Sam Henderson[9]

8. 85J-Joshua Lewis[2]

9. 64-Andy Pake[4]

10. 92M-Josh Most[7]

OERB Heat Race #2 (8 Laps)

1. 40M-Chase McDermand[3]

2. 05-Alex Midkiff[1]

3. 46-Kenney Johnson[5]

4. 74-Luke Hall[6]

5. 7K-Kolton Gariss[2]

6. 47R-Ray Brewer[4]

7. 21T-Justin Bates[7]

8. 8X-Jeff Schindler[8]

DNS: 48-Eric Webber

DNS: 39M-Cole Murray

OERB Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11A-Andrew Felker[3]

2. 51-Kyle Busch[7]

3. 56E-Tyler Edwards[2]

4. 21K-Austin Nigh[1]

5. 8S-Kyle Steffens[9]

6. 51W-Curtis Jones[6]

7. 11X-Donovan Peterson[4]

8. 19U-Pierce Urbanosky[5]

9. 33W-Rece Wommack[8]

OERB Heat Race #4 (8 Laps)

1. 86X-Ricky Stenhouse Jr[3]

2. 20S-Landon Simon[2]

3. 98P-Ryan Padgett[4]

4. 57A-Daniel Robinson[9]

5. 7-Shannon McQueen[5]

6. 7C-Chance Morris[6]

7. 0B-Jason Botsford[7]

8. 19F-Joshua Shipley[1]

9. 7T-Ronnie Gardner[8]

OERB Heat Race #5 (8 Laps)

1. 7P-Jason McDougal[4]

2. 39-Logan Seavey[9]

3. 45X-Jace Park[7]

4. 09T-Timmy Thrash[1]

5. 0-Johnny Murdock[2]

6. 16-Santino Ferrucci[5]

7. 68B-Blain Petersen[8]

8. 0L-Kevin Carl[6]

9. 19X-Brenden Hires[3]

OERB Heat Race #6 (8 Laps)

1. 97-Gavin Miller[3]

2. 31B-Dominic Gorden[4]

3. 49-Cole Tinsley[2]

4. 8W-Kaleb Montgomery[8]

5. 17C-Devin Camfield[6]

6. 5J-Josh Hodge[9]

7. 1P-Terry Nichols[5]

8. 84R-Chris Roseland[1]

9. 20M-Malyssa Perkins[7]

OERB Heat Race #7 (8 Laps)

1. 45V-Cole Vanderheiden[1]

2. 48H-Wout Hoffmans[2]

3. 23C-Tyler Courtney[6]

4. 63F-Frankie Guerrini[7]

5. 22T-Don Droud Jr[5]

6. 77R-Robbie Smith[4]

7. 56X-Mark Chisholm[8]

8. 80S-Josh Hawkins[9]

9. 19-Greg Dennett[3]

OERB Heat Race #8 (8 Laps)

1. 87-Justin Grant[2]

2. 72J-Sam Johnson[6]

3. 54Z-Michael Pickens[9]

4. 95-Chris Andrews[8]

5. 28-Ace McCarthy[1]

6. 8D-Jeffrey Abbey[7]

7. 36-Taylor Courtney[4]

8. 20-Tadd Holliman[3]

9. 17K-Tim Creech II[5]

OERB Heat Race #9 (8 Laps)

1. 14J-TJ Smith[2]

2. 5U-Michael Faccinto[4]

3. 19A-Hayden Reinbold[5]

4. 44X-Wesley Smith[7]

5. 2P-Cameron La Rose[8]

6. 15-Travis Miniea[1]

7. 00P-Broc Elliott[9]

8. 22M-Marc Dailey[3]

9. 17B-Ryan Bickett[6]

Smileys Racing Products D-Main #1 (10 Laps)

1. 7T-Ronnie Gardner[6]

2. 80S-Josh Hawkins[1]

3. 11X-Donovan Peterson[2]

4. 84R-Chris Roseland[8]

5. 17K-Tim Creech II[9]

6. 19U-Pierce Urbanosky[4]

7. 8X-Jeff Schindler[3]

8. 22M-Marc Dailey[5]

9. 20M-Malyssa Perkins[7]

10. 48-Eric Webber[10]

11. 92M-Josh Most[11]

DNS: 19X-Brenden Hires

Smileys Racing Products D-Main #2 (10 Laps)

1. 36-Taylor Courtney[2]

2. 20-Tadd Holliman[4]

3. 64-Andy Pake[9]

4. 33W-Rece Wommack[5]

5. 1P-Terry Nichols[1]

6. 0L-Kevin Carl[3]

7. 19F-Joshua Shipley[7]

8. 17B-Ryan Bickett[8]

9. 19-Greg Dennett[10]

10. 85J-Joshua Lewis[6]

DNS: 39M-Cole Murray

Creek County Speedway C-Main #1 (12 Laps)

1. 7T-Ronnie Gardner[11]

2. 8D-Jeffrey Abbey[3]

3. 21K-Austin Nigh[1]

4. 7-Shannon McQueen[2]

5. 51W-Curtis Jones[6]

6. 16-Santino Ferrucci[7]

7. 0-Johnny Murdock[5]

8. 0B-Jason Botsford[10]

9. 56X-Mark Chisholm[8]

10. 00P-Broc Elliott[4]

11. 77R-Robbie Smith[9]

12. 80S-Josh Hawkins[12]

Creek County Speedway C-Main #2 (12 Laps)

1. 22T-Don Droud Jr[2]

2. 28-Ace McCarthy[5]

3. 83H-Sam Henderson[3]

4. 7K-Kolton Gariss[4]

5. 36-Taylor Courtney[11]

6. 09T-Timmy Thrash[1]

7. 7C-Chance Morris[6]

8. 20-Tadd Holliman[12]

9. 47R-Ray Brewer[8]

10. 15-Travis Miniea[10]

11. 21T-Justin Bates[9]

12. 68B-Blain Petersen[7]

Toyota Racing Development Qualifier #1 (10 Laps)

1. 87-Justin Grant[3]

2. 7P-Jason McDougal[5]

3. 5U-Michael Faccinto[2]

4. 39-Logan Seavey[6]

5. 86X-Ricky Stenhouse Jr[4]

6. 20S-Landon Simon[7]

7. 46-Kenney Johnson[1]

8. 0G-Glenn Styres[8]

9. 49-Cole Tinsley[10]

10. 17C-Devin Camfield[9]

Toyota Racing Development Qualifier #2 (10 Laps)

1. 97-Gavin Miller[4]

2. 67-Ryan Timms[6]

3. 23C-Tyler Courtney[2]

4. 19A-Hayden Reinbold[1]

5. 72J-Sam Johnson[5]

6. 16R-Kyle Jones[10]

7. 14J-TJ Smith[3]

8. 2P-Cameron La Rose[9]

9. 48H-Wout Hoffmans[7]

10. 05-Alex Midkiff[8]

Toyota Racing Development Qualifier #3 (10 Laps)

1. 21-Daryn Pittman[4]

2. 45V-Cole Vanderheiden[2]

3. 63F-Frankie Guerrini[1]

4. 57A-Daniel Robinson[3]

5. 44K-Brody Wake[10]

6. 40M-Chase McDermand[5]

7. 51-Kyle Busch[6]

8. 63-Cale Coons[9]

9. 8S-Kyle Steffens[7]

10. 98P-Ryan Padgett[8]

Toyota Racing Development Qualifier #4 (10 Laps)

1. 56E-Tyler Edwards[9]

2. 54Z-Michael Pickens[6]

3. 11A-Andrew Felker[5]

4. 44X-Wesley Smith[1]

5. 31B-Dominic Gorden[3]

6. 8W-Kaleb Montgomery[10]

7. 74-Luke Hall[8]

8. 5J-Josh Hodge[7]

9. 45X-Jace Park[4]

10. 95-Chris Andrews[2]

Ferguson Enterprises B-Main #1 (15 Laps)

1. 19A-Hayden Reinbold[3]

2. 8W-Kaleb Montgomery[5]

3. 2P-Cameron La Rose[7]

4. 48H-Wout Hoffmans[9]

5. 63-Cale Coons[8]

6. 7T-Ronnie Gardner[11]

7. 51-Kyle Busch[1]

8. 8D-Jeffrey Abbey[12]

9. 44K-Brody Wake[2]

10. 7-Shannon McQueen[14]

11. 21K-Austin Nigh[13]

12. 74-Luke Hall[6]

13. 20S-Landon Simon[4]

14. 49-Cole Tinsley[10]

DNS: 95-Chris Andrews

DNS: 98P-Ryan Padgett

Ferguson Enterprises B-Main #2 (15 Laps)

1. 40M-Chase McDermand[1]

2. 16R-Kyle Jones[4]

3. 31B-Dominic Gorden[2]

4. 14J-TJ Smith[5]

5. 44X-Wesley Smith[3]

6. 45X-Jace Park[9]

7. 46-Kenney Johnson[6]

8. 28-Ace McCarthy[14]

9. 8S-Kyle Steffens[10]

10. 05-Alex Midkiff[11]

11. 22T-Don Droud Jr[13]

12. 83H-Sam Henderson[15]

13. 0G-Glenn Styres[7]

14. 5J-Josh Hodge[8]

15. 17C-Devin Camfield[12]

16. 7K-Kolton Gariss[16]

Hard Rock Tulsa A-Main (30 Laps)

1. 39-Logan Seavey[7]

2. 97-Gavin Miller[3]

3. 23C-Tyler Courtney[12]

4. 21-Daryn Pittman[5]

5. 87-Justin Grant[8]

6. 56E-Tyler Edwards[4]

7. 5U-Michael Faccinto[11]

8. 86X-Ricky Stenhouse Jr[15]

9. 72J-Sam Johnson[13]

10. 11A-Andrew Felker[9]

11. 14J-TJ Smith[24]

12. 19A-Hayden Reinbold[17]

13. 57A-Daniel Robinson[14]

14. 31B-Dominic Gorden[22]

15. 67-Ryan Timms[1]

16. 54Z-Michael Pickens[2]

17. 63F-Frankie Guerrini[16]

18. 40M-Chase McDermand[18]

19. 48H-Wout Hoffmans[23]

20. 8W-Kaleb Montgomery[19]

21. 7P-Jason McDougal[6]

22. 2P-Cameron La Rose[21]

23. 45V-Cole Vanderheiden[10]

24. 16R-Kyle Jones[20]