Jamie Veal Opens the 2025 Grand Annual Sprintcar Classic in Victory Lane

WARRNAMBOOL, VIC (January 24, 2025) — Jamie Veal opened the 52nd Flying Horse Bar & Brewery Grand Annual Sprintcar Classic by winning the preliminary feature event Thursday night at Premier Speedway. Veal, a resident of Warrnambool, Victoria where the Classic is held, led all 30-laps in route to the victory, holding a 0.820 second advantage over 2024 Australian Sprint Car Title winner Lachlan McHugh at the finish. Kerry Madsen, Jordyn Change, and Brock Hallett rounded out the top five.

Chase Randall was the highest finishing American driver in the field charging from 15th starting position to finish 9th.

52nd Flying Horse Bar & Brewery Grand Annual Sprintcar Classic

Premier Speedway

Warrnambool, Victoria

Friday, January 24, 2025

Full Throttle Publishing Qualifying Flight A

1. V6-Cameron Waters, 11.517[16]

2. V35-Jamie Veal, 11.548[18]

3. D26-Todd Moule, 11.582[5]

4. S52-Matt Egel, 11.620[10]

5. N55-Jessie Attard, 11.640[6]

6. N99-Cole Macedo, 11.698[19]

7. W8-Andrew Priolo, 11.733[8]

8. V10-Steven Loader, 11.767[7]

9. V68-Brett Milburn, 11.794[2]

10. V28-Andrew Hughes, 11.823[13]

11. USA9-Chase Randall, 11.851[11]

12. Q66-Ryan Newton, 11.853[17]

13. NQ24-Ryan Potts, 11.887[3]

14. NS14-Michael Stewart, 11.893[4]

15. VA29-Terry Rankin, 11.938[1]

16. N56-Mick Saller, 12.178[9]

17. V64-David Aldersley, 12.209[14]

18. N9-Lachlan Caunt, 12.248[12]

19. Q47-Kinser Claridge, 14.135[15]

Full Throttle Publishing Qualifying Flight B

1. Q5-Brock Hallett, 11.334[20]

2. A1-Lachlan McHugh, 11.421[19]

3. V25-Jack Lee, 11.429[1]

4. W26-Kerry Madsen, 11.569[11]

5. N48-Jackson Delamont, 11.593[2]

6. V96-Dane Court, 11.604[10]

7. NQ10-Jy Corbett, 11.628[12]

8. W80-James Inglis, 11.635[5]

9. V17-Dennis Jones, 11.673[14]

10. NT11-Jordyn Charge, 11.697[17]

11. Q23-Callum Walker, 11.714[8]

12. T45-Chad Gardner, 11.716[15]

13. T33-Brody Appleby, 11.722[13]

14. NS21-Jordyn Brazier, 11.753[9]

15. Q16-Brodie Davis, 11.770[6]

16. Q59-Kevin Titman, 11.793[4]

17. S63-Ryan Jones, 11.838[18]

18. V72-Jake Smith, 11.920[7]

19. Q49-Cody O’Connell, 12.056[3]

20. S37-Terry Kelly, 12.129[16]

The Tyre Factory Heat Race #1 (10 Laps)

1. V6-Cameron Waters[1]

2. D26-Todd Moule[2]

3. W8-Andrew Priolo[4]

4. V68-Brett Milburn[5]

5. USA9-Chase Randall[6]

6. N55-Jessie Attard[3]

7. V64-David Aldersley[9]

8. NQ24-Ryan Potts[7]

9. VA29-Terry Rankin[8]

DNS: Q47-Kinser Claridge

Warrnambool ARB Heat Race #2 (10 Laps)

1. V35-Jamie Veal[1]

2. N99-Cole Macedo[3]

3. S52-Matt Egel[2]

4. Q66-Ryan Newton[6]

5. NS14-Michael Stewart[7]

6. V28-Andrew Hughes[5]

7. V10-Steven Loader[4]

8. N56-Mick Saller[8]

9. N9-Lachlan Caunt[9]

Southern Hydraulics Rubber Heat Race #3 (10 Laps)

1. Q5-Brock Hallett[1]

2. N48-Jackson Delamont[3]

3. V25-Jack Lee[2]

4. NQ10-Jy Corbett[4]

5. S63-Ryan Jones[9]

6. T33-Brody Appleby[7]

7. Q23-Callum Walker[6]

8. Q16-Brodie Davis[8]

9. Q49-Cody O’Connell[10]

10. V17-Dennis Jones[5]

NK CM Dance Building Contractors Heat Race #4 (10 Laps)

1. A1-Lachlan McHugh[1]

2. W26-Kerry Madsen[2]

3. V96-Dane Court[3]

4. NT11-Jordyn Charge[5]

5. W80-James Inglis[4]

6. V72-Jake Smith[9]

7. NS21-Jordyn Brazier[7]

8. T45-Chad Gardner[6]

9. Q59-Kevin Titman[8]

10. S37-Terry Kelly[10]

Warrnambool Line Marking Heat Race #5 (10 Laps)

1. Q66-Ryan Newton[3]

2. V10-Steven Loader[5]

3. NQ24-Ryan Potts[2]

4. V68-Brett Milburn[4]

5. S52-Matt Egel[7]

6. V6-Cameron Waters[8]

7. N55-Jessie Attard[6]

8. V64-David Aldersley[9]

9. N56-Mick Saller[1]

MCM Sales Service Heat Race #6 (10 Laps)

1. NS14-Michael Stewart[2]

2. USA9-Chase Randall[3]

3. V35-Jamie Veal[8]

4. D26-Todd Moule[7]

5. N99-Cole Macedo[6]

6. W8-Andrew Priolo[5]

7. VA29-Terry Rankin[1]

8. Q47-Kinser Claridge[9]

9. V28-Andrew Hughes[4]

DNS: N9-Lachlan Caunt

Dirt X Industries Heat Race #7 (10 Laps)

1. T33-Brody Appleby[2]

2. W80-James Inglis[5]

3. W26-Kerry Madsen[7]

4. Q59-Kevin Titman[1]

5. Q5-Brock Hallett[8]

6. N48-Jackson Delamont[6]

7. T45-Chad Gardner[3]

8. S63-Ryan Jones[10]

9. S37-Terry Kelly[9]

DNS: V17-Dennis Jones

Alan Morrison Excavations Heat Race #8 (10 Laps)

1. NS21-Jordyn Brazier[2]

2. Q16-Brodie Davis[1]

3. NT11-Jordyn Charge[4]

4. A1-Lachlan McHugh[8]

5. V25-Jack Lee[7]

6. NQ10-Jy Corbett[5]

7. Q23-Callum Walker[3]

8. Q49-Cody O’Connell[9]

9. V96-Dane Court[6]

10. V72-Jake Smith[10]

The Midfield Group B-Main (20 Laps)

1. NQ10-Jy Corbett[1]

2. N55-Jessie Attard[4]

3. Q16-Brodie Davis[3]

4. V96-Dane Court[2]

5. S63-Ryan Jones[8]

6. N56-Mick Saller[14]

7. VA29-Terry Rankin[12]

8. N9-Lachlan Caunt[19]

9. NQ24-Ryan Potts[5]

10. Q49-Cody O’Connell[15]

11. V17-Dennis Jones[17]

12. V28-Andrew Hughes[9]

13. S37-Terry Kelly[16]

14. Q23-Callum Walker[6]

15. V64-David Aldersley[11]

16. T45-Chad Gardner[10]

17. Q59-Kevin Titman[7]

18. Q47-Kinser Claridge[18]

DNS: V72-Jake Smith

Flying Horse Bar Brewery 52GASC Prelim Night A-Main (30 Laps)

1. V35-Jamie Veal[1]

2. A1-Lachlan McHugh[2]

3. W26-Kerry Madsen[3]

4. NT11-Jordyn Charge[13]

5. Q5-Brock Hallett[4]

6. Q66-Ryan Newton[7]

7. V6-Cameron Waters[6]

8. S52-Matt Egel[10]

9. USA9-Chase Randall[15]

10. NQ10-Jy Corbett[21]

11. N48-Jackson Delamont[12]

12. N55-Jessie Attard[22]

13. V10-Steven Loader[19]

14. W80-James Inglis[11]

15. V68-Brett Milburn[17]

16. Q16-Brodie Davis[23]

17. NS21-Jordyn Brazier[20]

18. V96-Dane Court[24]

19. T33-Brody Appleby[16]

20. D26-Todd Moule[5]

21. N99-Cole Macedo[8]

22. NS14-Michael Stewart[14]

23. V25-Jack Lee[9]

24. W8-Andrew Priolo[18]