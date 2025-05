Scotty Thiel and Korbyn Hayslett capture Sprint Car wins at Butler

Quincy,Mi (May 10,2025)- Scotty Thiel won the 25 lap winged 410 sprint car feature at Butler Speedway Saturday night. Thiel was followed by Van Gurley Jr., Brad Lamberson, Thomas Schinderle and Jason Blonde.

Korbyn Hayslett won the 25 lap Great Lakes Traditional Sprints feature. Hayslett was chased by Keith Sheffer Jr., 0-Steve Irwin, Parker Fredericksonand Jackson Slone.

A Feature 1 (25 Laps): 1. 51T-Scotty Thiel[2]; 2. 13-Van Gurley Jr[3]; 3. 01-Brad Lamberson[1]; 4. 41-Thomas Schinderle[7]; 5. 10BR-Jason Blonde[6]; 6. 20A-Andy Chehowski[9]; 7. 3-Kyle Locke[15]; 8. 49-Brian Ruhlman[14]; 9. 33F-Jason Ferguson[11]; 10. 22J-Jeremy Luther[13]; 11. 97T-Tyler Hewitt[12]; 12. 22-Aaron Shaffer[5]; 13. 51-Mark Yearling[10]; 14. 19-Jett Mann[8]; 15. 4-Josh Turner[18]; 16. 17-Tyler Rankin[4]; 17. 6-Jimmie Ward Jr[16]; 18. 39M-Madden Merrill[19]; 19. (DNS) 16B-Ty Williams

Heat 1 (8 Laps): 1. 13-Van Gurley Jr[2]; 2. 51T-Scotty Thiel[4]; 3. 22-Aaron Shaffer[1]; 4. 41-Thomas Schinderle[3]; 5. 20A-Andy Chehowski[8]; 6. 33F-Jason Ferguson[7]; 7. 22J-Jeremy Luther[9]; 8. 39M-Madden Merrill[10]; 9. 6-Jimmie Ward Jr[6]; 10. (DNS) 4-Josh Turner

Heat 2 (8 Laps): 1. 17-Tyler Rankin[1]; 2. 10BR-Jason Blonde[3]; 3. 01-Brad Lamberson[4]; 4. 19-Jett Mann[2]; 5. 51-Mark Yearling[5]; 6. 97T-Tyler Hewitt[7]; 7. 49-Brian Ruhlman[6]; 8. 3-Kyle Locke[8]; 9. 16B-Ty Williams[9]

Qualifying 1 (99 Laps): 1. 51T-Scotty Thiel, 00:12.937[7]; 2. 01-Brad Lamberson, 00:13.095[5]; 3. 41-Thomas Schinderle, 00:13.165[14]; 4. 10BR-Jason Blonde, 00:13.479[6]; 5. 13-Van Gurley Jr, 00:13.497[13]; 6. 19-Jett Mann, 00:13.567[16]; 7. 22-Aaron Shaffer, 00:13.743[10]; 8. 17-Tyler Rankin, 00:13.747[3]; 9. 4-Josh Turner, 00:13.941[18]; 10. 51-Mark Yearling, 00:14.069[1]; 11. 6-Jimmie Ward Jr, 00:14.112[9]; 12. 49-Brian Ruhlman, 00:14.143[11]; 13. 33F-Jason Ferguson, 00:14.234[15]; 14. 97T-Tyler Hewitt, 00:14.252[17]; 15. 20A-Andy Chehowski, 00:14.268[4]; 16. 3-Kyle Locke, 00:14.856[12]; 17. 22J-Jeremy Luther, 00:14.942[2]; 18. 39M-Madden Merrill, 00:15.342[19]; 19. (DNS) 16B-Ty Williams, 00:15.342

410 Sprints – Non-Winged

A Feature 1 (25 Laps): 1. 1H-Korbyn Hayslett[4]; 2. 86-Keith Sheffer Jr[6]; 3. 0-Steve Irwin[11]; 4. 00P-Parker Frederickson[5]; 5. 16-Jackson Slone[16]; 6. 25-Max Frank[12]; 7. 4-Brayden Clark[3]; 8. 33-Mike Miller[10]; 9. 3A-Mike Astrauskas[13]; 10. 21-Aiden Salisbury[9]; 11. 73-Zach Lamb[15]; 12. 11-Aaron Davis[8]; 13. 33M-Derek Hastings[17]; 14. 13-Ian Hunter[18]; 15. 49-Brian Ruhlman[2]; 16. 26-Cody Williams[1]; 17. 00-Noah Whitehouse[7]; 18. 33P-RJ Payne[19]; 19. 99-Jack James[14]; 20. 56-Mark Irwin[20]

B Feature 1 (12 Laps): 1. 16-Jackson Slone[1]; 2. 33M-Derek Hastings[2]; 3. 13-Ian Hunter[3]; 4. 33P-RJ Payne[4]; 5. 56-Mark Irwin[7]; 6. 23-Tank Brakenberry[5]; 7. 2T-Ralph Brakenberry[6]; 8. (DNS) 22-Brian Heitkamp

Heat 1 (8 Laps): 1. 86-Keith Sheffer Jr[3]; 2. 4-Brayden Clark[2]; 3. 00-Noah Whitehouse[4]; 4. 33-Mike Miller[1]; 5. 3A-Mike Astrauskas[5]; 6. 16-Jackson Slone[6]; 7. 33P-RJ Payne[7]; 8. 56-Mark Irwin[8]

Heat 2 (8 Laps): 1. 49-Brian Ruhlman[1]; 2. 1H-Korbyn Hayslett[3]; 3. 11-Aaron Davis[2]; 4. 0-Steve Irwin[4]; 5. 99-Jack James[5]; 6. 33M-Derek Hastings[7]; 7. 23-Tank Brakenberry[8]; 8. (DNS) 22-Brian Heitkamp

Heat 3 (8 Laps): 1. 00P-Parker Frederickson[4]; 2. 26-Cody Williams[1]; 3. 21-Aiden Salisbury[3]; 4. 25-Max Frank[2]; 5. 73-Zach Lamb[5]; 6. 13-Ian Hunter[6]; 7. 2T-Ralph Brakenberry[7]

Qualifying 1 (1 Laps): 1. 00-Noah Whitehouse, 00:15.037[6]; 2. 0-Steve Irwin, 00:15.443[18]; 3. 00P-Parker Frederickson, 00:15.497[8]; 4. 86-Keith Sheffer Jr, 00:15.659[5]; 5. 1H-Korbyn Hayslett, 00:15.905[11]; 6. 21-Aiden Salisbury, 00:15.925[12]; 7. 4-Brayden Clark, 00:15.968[4]; 8. 11-Aaron Davis, 00:15.998[1]; 9. 25-Max Frank, 00:16.102[9]; 10. 33-Mike Miller, 00:16.106[16]; 11. 49-Brian Ruhlman, 00:16.264[15]; 12. 26-Cody Williams, 00:16.412[7]; 13. 3A-Mike Astrauskas, 00:16.412[22]; 14. 99-Jack James, 00:16.532[19]; 15. 73-Zach Lamb, 00:16.552[2]; 16. 16-Jackson Slone, 00:16.763[23]; 17. 22-Brian Heitkamp, 00:17.020[20]; 18. 13-Ian Hunter, 00:17.062[3]; 19. 33P-RJ Payne, 00:17.129[17]; 20. 33M-Derek Hastings, 00:17.342[14]; 21. 2T-Ralph Brakenberry, 00:18.053[21]; 22. 56-Mark Irwin, 00:18.126[10]; 23. 23-Tank Brakenberry, 00:18.495[13]