Shawn Westerfeld drives to checkers with GLTS at Limaland

By Gerry Keysor

Allentown,OH (June 20,2025)- No. 21B Ryan Barr and No. 4J Shawn Wester field would bring the field to green at Limaland Motorsports Park and the two would battle for the lead until lap 2 when Westerfield cleared Barr.

Wapakoneta Ohio’s Mike Miller piloted the Ray Marshal owned No. 33M to the second position on lap 4 and battled with Barr, and eventual runner-up No. 23S Max Adams right up until the checkered flag.

In the end, Westerfield proved to be the class of the field, winning by nearly a full straightaway over Adams, who beat Miller by a nose to finish second, Miller third, No. 2DI Dustin Ingle finished fourth, and No. 1H Korbyn Hayslett rounded out the top five.

Great Lakes Traditional Sprints – 29 entries

MacAllister CAT Rental Store A Feature 1 (25 Laps): 1. 4J-Shawn Westerfeld[2]; 2. 23S-Max Adams[8]; 3. 33MM-Mike Miller[3]; 4. 2DI-Dustin Ingle[10]; 5. 1H-Korbyn Hayslett[5]; 6. 21B-Ryan Barr[1]; 7. 39-Matt Goodnight[11]; 8. 73-Zach Lamb[7]; 9. 20-Aiden Salisbury[12]; 10. 24-Lee Underwood[6]; 11. 0-Steve Irwin[15]; 12. 53-Steve Little[20]; 13. 5M-Mike Moore[9]; 14. 33M-Derek Hastings[14]; 15. 7M-Brandon Moore[16]; 16. 4-Brayden Clark[18]; 17. 87-Paul Dues[4]; 18. 6-Logan Calderwood[17]; 19. 5A-Toby Alfrey[19]; 20. 97XB-Rodney Hurst[13]

MIami Paint B Feature 1 (12 Laps): 1. 7M-Brandon Moore[2]; 2. 6-Logan Calderwood[4]; 3. 4-Brayden Clark[1]; 4. 5A-Toby Alfrey[7]; 5. 53-Steve Little[3]; 6. 25-Max Frank[6]; 7. 97XGR-Reed Hurst[12]; 8. 33-RJ Payne[9]; 9. 22-Brian Heitkamp[8]; 10. 37-David Gross[11]; 11. 14A-Alex Clute[5]; 12. 0J-Jeremy Atchison[13]; 13. 33A-Jesse Ainsworth[14]; 14. 16-Jackson Slone[10]

Engler Machine and Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 4J-Shawn Westerfeld[4]; 2. 21B-Ryan Barr[1]; 3. 73-Zach Lamb[3]; 4. 2DI-Dustin Ingle[2]; 5. 97XB-Rodney Hurst[10]; 6. 4-Brayden Clark[6]; 7. 6-Logan Calderwood[7]; 8. 5A-Toby Alfrey[9]; 9. 16-Jackson Slone[5]; 10. (DNS) 0J-Jeremy Atchison

Miami Paint Heat 2 (8 Laps): 1. 24-Lee Underwood[4]; 2. 87-Paul Dues[1]; 3. 23S-Max Adams[2]; 4. 39-Matt Goodnight[7]; 5. 33M-Derek Hastings[6]; 6. 7M-Brandon Moore[3]; 7. 14A-Alex Clute[5]; 8. 22-Brian Heitkamp[8]; 9. 37-David Gross[10]; 10. 33A-Jesse Ainsworth[9]

MacAllister CAT Rental Store Heat 3 (8 Laps): 1. 33MM-Mike Miller[4]; 2. 1H-Korbyn Hayslett[3]; 3. 5M-Mike Moore[2]; 4. 20-Aiden Salisbury[1]; 5. 0-Steve Irwin[5]; 6. 53-Steve Little[6]; 7. 25-Max Frank[7]; 8. 33-RJ Payne[9]; 9. 97XGR-Reed Hurst[8]

Qualifying 1 (99 Laps): 1. 4J-Shawn Westerfeld, 00:15.731[20]; 2. 24-Lee Underwood, 00:15.759[1]; 3. 33MM-Mike Miller, 00:16.007[21]; 4. 73-Zach Lamb, 00:16.038[10]; 5. 7M-Brandon Moore, 00:16.038[27]; 6. 1H-Korbyn Hayslett, 00:16.088[12]; 7. 2DI-Dustin Ingle, 00:16.130[4]; 8. 23S-Max Adams, 00:16.137[6]; 9. 5M-Mike Moore, 00:16.148[16]; 10. 21B-Ryan Barr, 00:16.150[25]; 11. 87-Paul Dues, 00:16.176[23]; 12. 20-Aiden Salisbury, 00:16.187[8]; 13. 16-Jackson Slone, 00:16.273[2]; 14. 14A-Alex Clute, 00:16.297[14]; 15. 0-Steve Irwin, 00:16.344[11]; 16. 4-Brayden Clark, 00:16.356[26]; 17. 33M-Derek Hastings, 00:16.357[7]; 18. 53-Steve Little, 00:16.391[5]; 19. 6-Logan Calderwood, 00:16.462[17]; 20. 39-Matt Goodnight, 00:16.466[22]; 21. 25-Max Frank, 00:16.617[24]; 22. 0J-Jeremy Atchison, 00:16.656[28]; 23. 22-Brian Heitkamp, 00:16.845[15]; 24. 97XGR-Reed Hurst, 00:16.896[19]; 25. 5A-Toby Alfrey, 00:16.965[13]; 26. 33A-Jesse Ainsworth, 00:17.038[9]; 27. 33-RJ Payne, 00:17.038[18]; 28. (DNS) 97XB-Rodney Hurst; 29. (DNS) 37-David Gross