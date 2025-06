Danny Dietrich wins Atomic All Star main and captures “Ohio Speedweek” title

Chillicothe,OH (June 21,2025)- Danny Dietrich led all 35 laps en-route to win the NAPA All Star Circuit of Champions $26,552 Dean Knittel Memorial feature at Atomic Speedway Saturday night. Dietrich was also crowned the “Ohio Speedweek” champion.

In the early going, behind Dietrich was Bryce Lucius, Tim Shaffer, Ryan Smith and Keith Sheffer Jr.. With 19 laps to go, Lucius got into the turn three wall and suffered serious damage thus ending his night.

Smith and Shaffer traded second several times while Sheffer faded with Cole Duncan and Cale Thomas moving into the top five.

A caution with four laps remaining put Ryan Smith on Dietrich’s bumper but the 48 of Danny Dietrich was not to be denied and went on to the checkers with Smith, Shaffer, Duncan and Thomas following.

NAPA All Star Circuit of Champions results

Dean Knittel Mem A Feature (35 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[1]; 2. 6-Ryan Smith[4]; 3. 17GP-Tim Shaffer[3]; 4. 22C-Cole Duncan[7]; 5. 49X-Cale Thomas[10]; 6. 11N-Kasey Jedrzejek[16]; 7. W20-Greg Wilson[24]; 8. 22-Brandon Spithaler[11]; 9. 101-Kalib Henry[8]; 10. 1-Nate Dussel[13]; 11. 27-Emerson Axsom[21]; 12. 71-Parker Price Miller[22]; 13. 14-Sean Rayhall[18]; 14. 45-Devon Borden[9]; 15. 78-Justin Clark[14]; 16. A79-Brandon Wimmer[5]; 17. 29-Zeth Sabo[19]; 18. 4-Zane DeVault[25]; 19. 7N-Darin Naida[15]; 20. 38-Leyton Wagner[26]; 21. 51-Scotty Thiel[20]; 22. 5AU-Brock Hallett[17]; 23. 14S-Keith Sheffer Jr[6]; 24. 5J-Jake Hesson[12]; 25. 32-Bryce Lucius[2]; 26. 20B-Cody Bova[23]

Gates Corporation Gates Corporation C Feature (10 Laps): 1. 29-Zeth Sabo; 2. 51-Scotty Thiel; 3. 27-Emerson Axsom; 4. 71-Parker Price Miller; 5. 20B-Cody Bova; 6. W20-Greg Wilson; 7. 19-TJ Michael; 8. 79-Christopher Miller; 9. 4-Zane DeVault; 10. 15C-Chris Andrews; 11. 1B-Keith Baxter; 12. 38-Leyton Wagner; 13. 4U-Josh Davis; 14. 16E-Caleb Erwin; 15. 83X-Nate Reeser; 16. 4X-Cale Stinson; 17. 9-Lance Webb; 18. 54-Danny Smith

Level Utilities Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[2]; 2. 32-Bryce Lucius[4]; 3. 17GP-Tim Shaffer[6]; 4. 6-Ryan Smith[5]; 5. A79-Brandon Wimmer[3]; 6. 14S-Keith Sheffer Jr[1]

Premier Planning Premier Planning Heat 1 (10 Laps): 1. 45-Devon Borden[2]; 2. 32-Bryce Lucius[4]; 3. 101-Kalib Henry[3]; 4. 79-Christopher Miller[1]; 5. 27-Emerson Axsom[5]; 6. 4U-Josh Davis[7]; 7. 16E-Caleb Erwin[8]; 8. 83X-Nate Reeser[6]

All Pro All Pro Heat 2 (10 Laps): 1. 78-Justin Clark[1]; 2. 22C-Cole Duncan[3]; 3. 14S-Keith Sheffer Jr[4]; 4. 2MD-Aiden Price[6]; 5. 4-Zane DeVault[7]; 6. 2S-Nathan Skaggs[2]; 7. 27H-Steven Snyder Jr[5]

Adaptive One Adaptive One Heat 3 (10 Laps): 1. 7N-Darin Naida[1]; 2. 1-Nate Dussel[2]; 3. 17GP-Tim Shaffer[4]; 4. 19-TJ Michael[6]; 5. 15C-Chris Andrews[5]; 6. 9-Lance Webb[7]; 7. 33W-Cap Henry[3]

Bazell Race Fuels Bazell Race Fuels Heat 4 (10 Laps): 1. 22-Brandon Spithaler[2]; 2. A79-Brandon Wimmer[4]; 3. 49X-Cale Thomas[3]; 4. 51-Scotty Thiel[1]; 5. W20-Greg Wilson[6]; 6. 4X-Cale Stinson[7]; 7. 70-Henry Malcuit[5]

Computer Man Computer Man Heat 5 (10 Laps): 1. 5J-Jake Hesson[2]; 2. 14-Sean Rayhall[1]; 3. 6-Ryan Smith[4]; 4. 71-Parker Price Miller[3]; 5. 20B-Cody Bova[5]; 6. 38-Leyton Wagner[6]; 7. 59-Bryan Nuckles[7]

Kistler Engines Kistler Engines Heat 6 (10 Laps): 1. 5AU-Brock Hallett[1]; 2. 48-Danny Dietrich[4]; 3. 11N-Kasey Jedrzejek[2]; 4. 29-Zeth Sabo[3]; 5. 5E-Bobby Elliott[7]; 6. 1B-Keith Baxter[6]; 7. 54-Danny Smith[5]

Capital Renegade Capitol Renegade Qual Flight A (2 Laps): 1. 32-Bryce Lucius, 00:11.567[3]; 2. 14S-Keith Sheffer Jr, 00:11.597[2]; 3. 17GP-Tim Shaffer, 00:11.636[7]; 4. 101-Kalib Henry, 00:11.644[11]; 5. 22C-Cole Duncan, 00:11.676[20]; 6. 33W-Cap Henry, 00:11.706[21]; 7. 45-Devon Borden, 00:11.768[4]; 8. 2S-Nathan Skaggs, 00:11.865[9]; 9. 1-Nate Dussel, 00:11.912[5]; 10. 79-Christopher Miller, 00:11.979[8]; 11. 78-Justin Clark, 00:11.979[17]; 12. 7N-Darin Naida, 00:12.012[16]; 13. 27-Emerson Axsom, 00:12.013[22]; 14. 27H-Steven Snyder Jr, 00:12.099[18]; 15. 15C-Chris Andrews, 00:12.129[13]; 16. 83X-Nate Reeser, 00:12.194[15]; 17. 2MD-Aiden Price, 00:12.212[14]; 18. 19-TJ Michael, 00:12.393[19]; 19. 4U-Josh Davis, 00:12.473[1]; 20. 4-Zane DeVault, 00:12.581[12]; 21. 9-Lance Webb, 00:59.999[10]; 22. (DNS) 16E-Caleb Erwin

Capital Renegade Capitol Renegade Qual Flight B (2 Laps): 1. A79-Brandon Wimmer, 00:12.098[10]; 2. 6-Ryan Smith, 00:12.142[1]; 3. 48-Danny Dietrich, 00:12.168[4]; 4. 49X-Cale Thomas, 00:12.244[13]; 5. 71-Parker Price Miller, 00:12.249[15]; 6. 29-Zeth Sabo, 00:12.263[6]; 7. 22-Brandon Spithaler, 00:12.304[2]; 8. 5J-Jake Hesson, 00:12.306[5]; 9. 11N-Kasey Jedrzejek, 00:12.385[9]; 10. 51-Scotty Thiel, 00:12.386[3]; 11. 14-Sean Rayhall, 00:12.483[17]; 12. 5AU-Brock Hallett, 00:12.549[19]; 13. 70-Henry Malcuit, 00:12.564[12]; 14. 20B-Cody Bova, 00:12.633[21]; 15. 54-Danny Smith, 00:12.955[20]; 16. W20-Greg Wilson, 00:12.991[16]; 17. 38-Leyton Wagner, 00:13.034[8]; 18. 1B-Keith Baxter, 00:13.045[7]; 19. 4X-Cale Stinson, 00:13.138[14]; 20. 59-Bryan Nuckles, 00:13.611[11]; 21. 5E-Bobby Elliott, 00:59.999[18]