Lance Dewease takes Port Royal loot

Port Royal,PA (July 5,2025)- Lance Dewease won the 30 lap $20,000 to win feature at Port Royal Speedway Saturday. Dewease had the early lead but saw Anthony Macri take over the point at mid race after the duo swapped the lead in the corners several times.

After a red and a yellow, Dewease drove to the lead again with seven to go and held on for a popular win. Following Dewease and Macri was Ryan Smith,Justin Whittall and Danny Dietrich.

410 Sprints – Winged

410 A Feature (30 Laps): 1. 12D-Lance Dewease[1]; 2. 39M-Anthony Macri[3]; 3. 69K-Ryan Smith[6]; 4. 67-Justin Whittall[12]; 5. 48-Danny Dietrich[4]; 6. 20-Brady Bacon[5]; 7. 23-Chase Dietz[15]; 8. 55W-Mike Wagner[14]; 9. 51-Freddie Rahmer[10]; 10. 8E-Brock Zearfoss[7]; 11. 55-Logan Wagner[17]; 12. 77-Michael Walter[19]; 13. 22-Doug Hammaker[20]; 14. 5W-Lucas Wolfe[22]; 15. 95-Garrett Bard[8]; 16. 45-Jeff Halligan[24]; 17. 35-Austin Bishop[2]; 18. 53-Mark Smith[16]; 19. 53A-Alex Attard[18]; 20. 19-Brent Marks[21]; 21. 55M-Domenic Melair[23]; 22. 27-Troy Wagaman Jr[11]; 23. 12-Blane Heimbach[13]; 24. 91-Preston Lattomus[9]

410 B Feature (12 Laps): 1. 19-Brent Marks[3]; 2. 5W-Lucas Wolfe[1]; 3. 55M-Domenic Melair[2]; 4. 45-Jeff Halligan[13]; 5. 33-Gerard McIntyre Jr[5]; 6. 75-Cameron Smith[6]; 7. 5K-Jake Karklin[7]; 8. 17B-Steve Buckwalter[9]; 9. 11-TJ Stutts[14]; 10. 22E-Nash Ely[8]; 11. 99-Devin Adams[21]; 12. 67J-JJ Loss[12]; 13. 95H-Kody Hartlaub[11]; 14. 2-AJ Flick[18]; 15. 12J-Derek Hauck[17]; 16. 47K-Kody Lehman[22]; 17. 24B-Dustin Baney[16]; 18. 10-Jake Waters[19]; 19. 66-Ryan Newton[10]; 20. 11T-Mike Thompson[15]; 21. 1A-Ashton Torgerson[4]; 22. 19R-Tyler Walker[20]

410 Heat 1 (8 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[1]; 2. 95-Garrett Bard[2]; 3. 69K-Ryan Smith[4]; 4. 12-Blane Heimbach[3]; 5. 55-Logan Wagner[7]; 6. 19-Brent Marks[9]; 7. 75-Cameron Smith[5]; 8. 17B-Steve Buckwalter[8]; 9. 45-Jeff Halligan[10]; 10. 12J-Derek Hauck[6]; 11. 99-Devin Adams[11]

410 Heat 2 (8 Laps): 1. 39M-Anthony Macri[2]; 2. 51-Freddie Rahmer[1]; 3. 12D-Lance Dewease[4]; 4. 23-Chase Dietz[5]; 5. 77-Michael Walter[9]; 6. 5W-Lucas Wolfe[3]; 7. 22E-Nash Ely[8]; 8. 95H-Kody Hartlaub[7]; 9. 11T-Mike Thompson[6]; 10. 10-Jake Waters[10]

410 Heat 3 (8 Laps): 1. 8E-Brock Zearfoss[4]; 2. 91-Preston Lattomus[2]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[5]; 4. 55W-Mike Wagner[3]; 5. 53A-Alex Attard[1]; 6. 1A-Ashton Torgerson[11]; 7. 5K-Jake Karklin[6]; 8. 66-Ryan Newton[7]; 9. 11-TJ Stutts[8]; 10. 2-AJ Flick[10]; 11. 47K-Kody Lehman[9]

410 Heat 4 (8 Laps): 1. 35-Austin Bishop[2]; 2. 20-Brady Bacon[1]; 3. 67-Justin Whittall[3]; 4. 53-Mark Smith[5]; 5. 22-Doug Hammaker[10]; 6. 33-Gerard McIntyre Jr[7]; 7. 55M-Domenic Melair[4]; 8. 67J-JJ Loss[6]; 9. 24B-Dustin Baney[8]; 10. 19R-Tyler Walker[9]

410 Qualifying 1 (2 Laps): 1. 69K-Ryan Smith, 00:15.929[2]; 2. 12D-Lance Dewease, 00:16.152[1]; 3. 48-Danny Dietrich, 00:16.385[10]; 4. 51-Freddie Rahmer, 00:16.394[8]; 5. 95-Garrett Bard, 00:16.441[4]; 6. 39M-Anthony Macri, 00:16.491[17]; 7. 12-Blane Heimbach, 00:16.529[5]; 8. 5W-Lucas Wolfe, 00:16.645[14]; 9. 75-Cameron Smith, 00:16.718[15]; 10. 23-Chase Dietz, 00:16.773[16]; 11. 12J-Derek Hauck, 00:16.782[7]; 12. 11T-Mike Thompson, 00:16.789[9]; 13. 55-Logan Wagner, 00:16.804[18]; 14. 95H-Kody Hartlaub, 00:16.805[11]; 15. 17B-Steve Buckwalter, 00:16.851[13]; 16. 22E-Nash Ely, 00:16.858[12]; 17. 19-Brent Marks, 00:16.892[20]; 18. 77-Michael Walter, 00:16.981[21]; 19. 45-Jeff Halligan, 00:17.047[19]; 20. 10-Jake Waters, 00:17.302[3]; 21. 99-Devin Adams, 00:17.352[6]

410 Qualifying 2 (2 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[10]; 2. 8E-Brock Zearfoss[12]; 3. 55M-Domenic Melair[2]; 4. 53A-Alex Attard[1]; 5. 20-Brady Bacon[18]; 6. 91-Preston Lattomus[20]; 7. 35-Austin Bishop[4]; 8. 55W-Mike Wagner[3]; 9. 67-Justin Whittall[9]; 10. 53-Mark Smith[15]; 11. 5K-Jake Karklin[13]; 12. 67J-JJ Loss[17]; 13. 66-Ryan Newton[19]; 14. 33-Gerard McIntyre Jr[16]; 15. 11-TJ Stutts[6]; 16. 24B-Dustin Baney[8]; 17. 47K-Kody Lehman[7]; 18. 19R-Tyler Walker[14]; 19. 2-AJ Flick[11]; 20. 22-Doug Hammaker[5]; 21. 1A-Ashton Torgerson[21]