Chase Dietz wins PA Speedweek finale at Path Valley

Spring Run PA (July 6,2025)- Chase Dietz passed Ryan Smith with 10 laps remaining to capture $10,000 and the Pennsylvania Speedweek finale at Path Valley Speedway Sunday. A fifth place finish for Anthony Macri clinched his PA Speedweek title.

Behind Dietz in the 35 lap feature was Ryan Smith, Brent Marks, Danny Dietrich and Anthony Macri.

410 A Feature (35 Laps): 1. 23-Chase Dietz[4]; 2. 6-Ryan Smith[2]; 3. 19-Brent Marks[5]; 4. 48-Danny Dietrich[1]; 5. 39M-Anthony Macri[8]; 6. 8-Billy Dietrich[14]; 7. 11-TJ Stutts[12]; 8. 5-Tyler Ross[3]; 9. 67-JJ Loss[7]; 10. 17-Dylan Norris[19]; 11. 35-Austin Bishop[11]; 12. 99-Kyle Moody[13]; 13. 55M-Domenic Melair[15]; 14. 5W-Lucas Wolfe[20]; 15. 3Z-Brock Zearfoss[10]; 16. 20-Brady Bacon[9]; 17. 77-Michael Walter[21]; 18. 38-Brett Strickler[18]; 19. 53A-Alex Attard[17]; 20. 38S-Jordan Strickler[24]; 21. 75-Cameron Smith[6]; 22. 66-Ryan Newton[16]; 23. 41-Logan Rumsey[23]; 24. 51-Freddie Rahmer[22]

410 B Feature (12 Laps): 1. 77-Michael Walter[2]; 2. 51-Freddie Rahmer[4]; 3. 41-Logan Rumsey[5]; 4. 38S-Jordan Strickler[1]; 5. 2D-Jordan Givler[3]; 6. 55-Logan Wagner[12]; 7. 19R-Tyler Walker[9]; 8. 11Z-Zach Newlin[10]; 9. 95-Garrett Bard[7]; 10. 39T-Olivia Thayer[8]; 11. 10-Jake Waters[14]; 12. 19RU-Tylar Rutherford[6]; 13. (DNS) 11H-Hayden Miller; 14. (DNS) 11T-Mike Thompson

410 Heat 1 (10 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 20-Brady Bacon[2]; 3. 39M-Anthony Macri[4]; 4. 8-Billy Dietrich[3]; 5. 53A-Alex Attard[5]; 6. 2D-Jordan Givler[7]; 7. 19RU-Tylar Rutherford[6]; 8. 19R-Tyler Walker[9]; 9. 11T-Mike Thompson[8]

410 Heat 2 (10 Laps): 1. 67-JJ Loss[1]; 2. 35-Austin Bishop[2]; 3. 23-Chase Dietz[4]; 4. 66-Ryan Newton[5]; 5. 17-Dylan Norris[7]; 6. 38S-Jordan Strickler[3]; 7. 39T-Olivia Thayer[8]; 8. 11H-Hayden Miller[6]

410 Heat 3 (10 Laps): 1. 75-Cameron Smith[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[2]; 3. 6-Ryan Smith[4]; 4. 55M-Domenic Melair[3]; 5. 38-Brett Strickler[5]; 6. 51-Freddie Rahmer[6]; 7. 95-Garrett Bard[8]; 8. 11Z-Zach Newlin[9]; 9. 10-Jake Waters[7]

410 Heat 4 (10 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[1]; 2. 11-TJ Stutts[3]; 3. 99-Kyle Moody[2]; 4. 5-Tyler Ross[4]; 5. 5W-Lucas Wolfe[7]; 6. 41-Logan Rumsey[6]; 7. 77-Michael Walter[5]; 8. 55-Logan Wagner[8]

410 Qualifying 1 (2 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 00:10.124[5]; 2. 23-Chase Dietz, 00:10.154[11]; 3. 19-Brent Marks, 00:10.176[4]; 4. 67-JJ Loss, 00:10.201[9]; 5. 20-Brady Bacon, 00:10.265[10]; 6. 35-Austin Bishop, 00:10.451[6]; 7. 8-Billy Dietrich, 00:10.502[8]; 8. 38S-Jordan Strickler, 00:10.515[13]; 9. 53A-Alex Attard, 00:10.559[3]; 10. 66-Ryan Newton, 00:10.566[14]; 11. 19RU-Tylar Rutherford, 00:10.628[1]; 12. 11H-Hayden Miller, 00:10.652[17]; 13. 2D-Jordan Givler, 00:10.723[2]; 14. 17-Dylan Norris, 00:10.735[16]; 15. 11T-Mike Thompson, 00:10.919[15]; 16. 39T-Olivia Thayer, 00:10.930[12]; 17. 19R-Tyler Walker, 00:11.171[7]

410 Qualifying 2 (2 Laps): 1. 6-Ryan Smith, 00:10.297[11]; 2. 5-Tyler Ross, 00:10.314[5]; 3. 75-Cameron Smith, 00:10.368[3]; 4. 48-Danny Dietrich, 00:10.488[6]; 5. 3Z-Brock Zearfoss, 00:10.529[15]; 6. 99-Kyle Moody, 00:10.547[12]; 7. 55M-Domenic Melair, 00:10.659[13]; 8. 11-TJ Stutts, 00:10.690[16]; 9. 38-Brett Strickler, 00:10.722[17]; 10. 77-Michael Walter, 00:10.749[14]; 11. 51-Freddie Rahmer, 00:10.758[2]; 12. 41-Logan Rumsey, 00:10.781[10]; 13. 10-Jake Waters, 00:10.792[8]; 14. 5W-Lucas Wolfe, 00:10.820[1]; 15. 95-Garrett Bard, 00:10.844[9]; 16. 55-Logan Wagner, 00:10.966[7]; 17. 11Z-Zach Newlin, 00:11.264[4]