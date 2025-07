Rico Abreu Wins the Knight Before at Eldora

ROSSBURG, Ohio (July 18, 2025) — Last year Rico Abreu had to overcome losing the lead and regaining it to win the Knight Before the Kings Royal event at Eldora Speedway. This year Abreu left no doubt leading every lap in route to victory for the second year in a row during the event that precedes the Kings Royal.

After the checkered flag Kyle Larson and David Gravel had an on track incident on the backstretch. Both drivers were escorted to the World of Outlaws command center series officials for a short meeting before being released.

the Knight Before

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Friday, July 18, 2025

Honest Abe Roofing Qualifying Flight A

1. 41-Carson Macedo, 12.996[16]

2. 27-Emerson Axsom, 13.003[26]

3. 6-Zach Hampton, 13.004[18]

4. 71-Parker Price Miller, 13.004[12]

5. 19-Brent Marks, 13.031[1]

6. 23-Garet Williamson, 13.043[27]

7. 14-Spencer Bayston, 13.050[22]

8. 27H-Steven Snyder Jr, 13.059[23]

9. 21-Brian Brown, 13.062[21]

10. 1A-Ashton Torgerson, 13.080[30]

11. 2C-Cole Macedo, 13.086[6]

12. 13-Daison Pursley, 13.087[8]

13. 49-Brad Sweet, 13.091[2]

14. 17-Sheldon Haudenschild, 13.092[3]

15. 15C-Chris Andrews, 13.095[20]

16. 1S-Logan Schuchart, 13.117[25]

17. 7S-Chris Windom, 13.119[24]

18. 21T-James McFadden, 13.141[9]

19. 11N-Kasey Jedrzejek, 13.153[14]

20. 48-Danny Dietrich, 13.154[11]

21. 17B-Bill Balog, 13.190[28]

22. 88-Tanner Thorson, 13.208[7]

23. 19H-Kevin Thomas Jr, 13.210[13]

24. 9R-Chase Randall, 13.231[17]

25. 45-Devon Borden, 13.271[19]

26. 4-Zane DeVault, 13.283[4]

27. 69-Tyler Walker, 13.311[10]

28. 42-Sye Lynch, 13.406[29]

29. 32-Bryce Lucius[15]

30. (DQ) 99N-Cameron Nastasi[5]

Honest Abe Roofing Qualifying Flight B

1. 24-Rico Abreu, 12.760[2]

2. 57-Kyle Larson, 12.873[1]

3. 10-Ryan Timms, 12.946[14]

4. 2-David Gravel, 12.967[3]

5. 87-Aaron Reutzel, 12.990[23]

6. 23D-Chase Dietz, 12.999[8]

7. 69K-Ryan Smith, 13.018[6]

8. 55V-Kerry Madsen, 13.051[29]

9. 5-Brenham Crouch, 13.071[27]

10. 9-Kasey Kahne, 13.074[15]

11. 28M-Conner Morrell, 13.089[17]

12. 45W-Cory Eliason, 13.107[7]

13. 39M-Anthony Macri, 13.119[5]

14. 24D-Danny Sams III, 13.125[21]

15. 55-Hunter Schuerenberg, 13.125[18]

16. 15-Donny Schatz, 13.135[24]

17. 14BC-Corey Day, 13.148[10]

18. 49X-Cale Thomas, 13.155[22]

19. 21H-Brady Bacon, 13.208[25]

20. 18T-Tanner Holmes, 13.217[16]

21. 7N-Darin Naida, 13.219[13]

22. 26-Justin Peck, 13.223[19]

23. 51-Joel Myers Jr, 13.276[11]

24. 3Z-Brock Zearfoss, 13.300[20]

25. 99-Skylar Gee, 13.319[26]

26. 45C-Derek Hagar, 13.356[9]

27. 17GP-Tim Shaffer, 13.360[12]

28. 23L-Jimmy Light, 13.495[4]

29. 83-Michael Kofoid, [28]

Non-Qualifier #A (8 Laps)

1. 88-Tanner Thorson[2]

2. 45-Devon Borden[5]

3. 69-Tyler Walker[7]

4. 4-Zane DeVault[6]

5. 9R-Chase Randall[4]

6. 32-Bryce Lucius[9]

7. 42-Sye Lynch[8]

8. 99N-Cameron Nastasi[10]

9. 19H-Kevin Thomas Jr[3]

10. 17B-Bill Balog[1]

Non-Qualifier #B (8 Laps)

1. 26-Justin Peck[2]

2. 7N-Darin Naida[1]

3. 51-Joel Myers Jr[3]

4. 99-Skylar Gee[5]

5. 45C-Derek Hagar[6]

6. 17GP-Tim Shaffer[7]

7. 23L-Jimmy Light[8]

8. 3Z-Brock Zearfoss[4]

9. 83-Michael Kofoid[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 6-Zach Hampton[2]

3. 19-Brent Marks[3]

4. 14-Spencer Bayston[4]

5. 21-Brian Brown[5]

6. 49-Brad Sweet[7]

7. 2C-Cole Macedo[6]

8. 7S-Chris Windom[9]

9. 11N-Kasey Jedrzejek[10]

10. 15C-Chris Andrews[8]

11. 88-Tanner Thorson[11]

Real American Beer Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27-Emerson Axsom[1]

2. 71-Parker Price Miller[2]

3. 27H-Steven Snyder Jr[4]

4. 23-Garet Williamson[3]

5. 17-Sheldon Haudenschild[7]

6. 1S-Logan Schuchart[8]

7. 13-Daison Pursley[6]

8. 1A-Ashton Torgerson[5]

9. 21T-James McFadden[9]

10. 45-Devon Borden[11]

11. 48-Danny Dietrich[10]

WIX Filter Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[1]

2. 87-Aaron Reutzel[3]

3. 10-Ryan Timms[2]

4. 14BC-Corey Day[9]

5. 5-Brenham Crouch[5]

6. 39M-Anthony Macri[7]

7. 55-Hunter Schuerenberg[8]

8. 26-Justin Peck[11]

9. 21H-Brady Bacon[10]

10. 28M-Conner Morrell[6]

11. 69K-Ryan Smith[4]

The Greatest Store on Dirt Heat Race #4 (8 Laps)

1. 57-Kyle Larson[1]

2. 2-David Gravel[2]

3. 55V-Kerry Madsen[4]

4. 23D-Chase Dietz[3]

5. 9-Kasey Kahne[5]

6. 45W-Cory Eliason[6]

7. 15-Donny Schatz[8]

8. 49X-Cale Thomas[9]

9. 18T-Tanner Holmes[10]

10. 7N-Darin Naida[11]

11. 24D-Danny Sams III[7]

Toyota Dash (6 Laps)

1. 24-Rico Abreu[2]

2. 2-David Gravel[3]

3. 87-Aaron Reutzel[6]

4. 71-Parker Price Miller[1]

5. 6-Zach Hampton[4]

6. 57-Kyle Larson[7]

7. 41-Carson Macedo[5]

8. 27-Emerson Axsom[8]

D-Main (8 Laps)

1. 69-Tyler Walker[1]

2. 51-Joel Myers Jr[2]

3. 17GP-Tim Shaffer[8]

4. 99-Skylar Gee[4]

5. 4-Zane DeVault[3]

6. 9R-Chase Randall[5]

7. 23L-Jimmy Light[10]

8. 99N-Cameron Nastasi[11]

9. 83-Michael Kofoid[14]

10. 3Z-Brock Zearfoss[12]

11. 45C-Derek Hagar[6]

12. 32-Bryce Lucius[7]

13. 42-Sye Lynch[9]

14. 19H-Kevin Thomas Jr[13]

15. 17B-Bill Balog[15]

C-Main (10 Laps)

1. 21H-Brady Bacon[2]

2. 18T-Tanner Holmes[4]

3. 21T-James McFadden[3]

4. 11N-Kasey Jedrzejek[1]

5. 51-Joel Myers Jr[13]

6. 7N-Darin Naida[6]

7. 45-Devon Borden[7]

8. 15C-Chris Andrews[5]

9. 69K-Ryan Smith[8]

10. 88-Tanner Thorson[9]

11. 24D-Danny Sams III[10]

12. 48-Danny Dietrich[11]

13. 69-Tyler Walker[12]

MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)

1. 1A-Ashton Torgerson[1]

2. 49-Brad Sweet[3]

3. 39M-Anthony Macri[4]

4. 1S-Logan Schuchart[5]

5. 2C-Cole Macedo[7]

6. 15-Donny Schatz[10]

7. 13-Daison Pursley[9]

8. 45W-Cory Eliason[6]

9. 26-Justin Peck[12]

10. 49X-Cale Thomas[13]

11. 55-Hunter Schuerenberg[8]

12. 7S-Chris Windom[11]

13. 18T-Tanner Holmes[15]

14. 21H-Brady Bacon[14]

15. 28M-Conner Morrell[2]

NOS Energy Drink Feature (30 Laps)

1. 24-Rico Abreu[1]

2. 41-Carson Macedo[7]

3. 57-Kyle Larson[6]

4. 2-David Gravel[2]

5. 83-Michael Kofoid[25]

6. 55V-Kerry Madsen[12]

7. 27-Emerson Axsom[8]

8. 49-Brad Sweet[22]

9. 23-Garet Williamson[15]

10. 7S-Chris Windom[28]

11. 19-Brent Marks[9]

12. 1S-Logan Schuchart[24]

13. 14-Spencer Bayston[13]

14. 17-Sheldon Haudenschild[19]

15. 21-Brian Brown[17]

16. 5-Brenham Crouch[18]

17. 15-Donny Schatz[26]

18. 17B-Bill Balog[27]

19. 99-Skylar Gee[30]

20. 10-Ryan Timms[10]

21. 23D-Chase Dietz[16]

22. 2C-Cole Macedo[29]

23. 87-Aaron Reutzel[3]

24. 6-Zach Hampton[5]

25. 27H-Steven Snyder Jr[11]

26. 71-Parker Price Miller[4]

27. 9-Kasey Kahne[20]

28. 39M-Anthony Macri[23]

29. 1A-Ashton Torgerson[21]

30. 14BC-Corey Day[14]