2025 Knoxville Nationals Feature Event Lineups

64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s Feature Lineups
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Saturday, August 9, 2025
A-Feature
1. #10-Ryan Timms
2. #41-Carson Macedo
3. #1S-Logan Schuchart
4. #49-Brad Sweet
5. #17-Sheldon Haudenschild
6. #14BC-Corey Day
7. #24R-Rico Abreu
8. #18-Emerson Axsom
9. #57-Kyle Larson
10. #26-Justin Peck
11. #23-Garet Williamson
12. #88-Austin McCarl
13. #17B-Bill Balog
14. #7BC-Giovanni Scelzi
15. #4C-Cameron Martin
16. #14-Spencer Bayston
B-Feature
1. #7S-Chris Windom
2. #19-Brent Marks
3. #17A-Jack Anderson
4. #83-James McFadden
5. #39-Lynton Jeffrey
6. #71P-Parker Price-Miller
7. #15H-Sam Hafertepe Jr.
8. #3Z-Brock Zearfoss
9. #48-Danny Dietrich
10. #45C-Derek Hagar
11. #15-Donny Schatz
12. #1A-Ashton Torgerson
13. #13-Daison Pursley
14. #39M-Anthony Macri
15. #1K-Kelby Watt
16. #23D-Chase Dietz
17. #9R-Chase Randall
18. #33W-Cap Henry
19. #83H-Justin Henderson
20. #99-Skylar Gee
C-Feature
1. 5W-Lucas Wolfe
2. 3P-Sawyer Phillips
3. #24T-Christopher Thram
4. #1-Sammy Swindell
5. #55V-Kerry Madsen
6. #6B-Brandon Wimmer
7. #2M-J.J. Hickle
8. #4W-Jamie Ball
9. #27-Carson McCarl
10. #67-Justin Whittall
11. #22-Riley Goodno
12. #87-Justin Sanders
13. #25-Tim Kaeding
14. #1TZ-Tasker Phillips
15. #17GP-Tim Shaffer
16. #21H-Brady Bacon
17. #44-Chris Martin
18. #2KS-Brooke Tatnell
19. #19H-Kevin Thomas Jr.
20. #74-Xavier Doney
D-Feature
1. #18T-Tanner Holmes
2. #6-Zach Hampton
3. #52-Blake Hahn
4. #24-Danny Sams III
5. #3-Ayrton Gennetten
6. #45X-Landon Crawley
7. #53-Jack Dover
8. #8-Jacob Hughes
9. #09-Matt Juhl
10. #85J-Logan Julien
11. #44X-Scotty Johnson
12. #49J-Josh Schneiderman
13. #28M-Conner Morrell
14. #16G- Austyn Gossel
15. #40-Clint Garner
16. #32-Brandon Spithaler
17. #65-Jordan Goldesberry
18. #15JR-Cole Mincer
19. #5-Brenham Crouch
20. #G5-Gage Pulkrabek
E-Feature
1 #55-Hunter Schuerenberg
2 #10V-Ben Brown
3 #88-Tanner Thorson
4 #27B-Jake Bubak
5 #23W-Scott Winters
6 #23L-Jimmy Light
7 #10W-Matt VanderVere
8 #4-Matt Wasmund
9 #121-R.J. Johnson
10 #11N-Kasey Jedrzejek
11 #15J-Jack Potter
12 #36-Jason Martin
13 #6K-Kaleb Johnson
14 #42-Sye Lynch
15 #11-Roger Crockett