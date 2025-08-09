2025 Knoxville Nationals Feature Event Lineups

_Top Stories, Knoxville Nationals, Knoxville Raceway
Lynton Jeffrey (39), Sawyer Phillips (3P) and Skyler Gee (99) (Serena Dalhamer photo)

64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s Feature Lineups
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Saturday, August 9, 2025

A-Feature
1. #10-Ryan Timms
2. #41-Carson Macedo
3. #1S-Logan Schuchart
4. #49-Brad Sweet
5. #17-Sheldon Haudenschild
6. #14BC-Corey Day
7. #24R-Rico Abreu
8. #18-Emerson Axsom
9. #57-Kyle Larson
10. #26-Justin Peck
11. #23-Garet Williamson
12. #88-Austin McCarl
13. #17B-Bill Balog
14. #7BC-Giovanni Scelzi
15. #4C-Cameron Martin
16. #14-Spencer Bayston

B-Feature
1. #7S-Chris Windom
2. #19-Brent Marks
3. #17A-Jack Anderson
4. #83-James McFadden
5. #39-Lynton Jeffrey
6. #71P-Parker Price-Miller
7. #15H-Sam Hafertepe Jr.
8. #3Z-Brock Zearfoss
9. #48-Danny Dietrich
10. #45C-Derek Hagar
11. #15-Donny Schatz
12. #1A-Ashton Torgerson
13. #13-Daison Pursley
14. #39M-Anthony Macri
15. #1K-Kelby Watt
16. #23D-Chase Dietz
17. #9R-Chase Randall
18. #33W-Cap Henry
19. #83H-Justin Henderson
20. #99-Skylar Gee

C-Feature
1. 5W-Lucas Wolfe
2. 3P-Sawyer Phillips
3. #24T-Christopher Thram
4. #1-Sammy Swindell
5. #55V-Kerry Madsen
6. #6B-Brandon Wimmer
7. #2M-J.J. Hickle
8. #4W-Jamie Ball
9. #27-Carson McCarl
10. #67-Justin Whittall
11. #22-Riley Goodno
12. #87-Justin Sanders
13. #25-Tim Kaeding
14. #1TZ-Tasker Phillips
15. #17GP-Tim Shaffer
16. #21H-Brady Bacon
17. #44-Chris Martin
18. #2KS-Brooke Tatnell
19. #19H-Kevin Thomas Jr.
20. #74-Xavier Doney

D-Feature
1. #18T-Tanner Holmes
2. #6-Zach Hampton
3. #52-Blake Hahn
4. #24-Danny Sams III
5. #3-Ayrton Gennetten
6. #45X-Landon Crawley
7. #53-Jack Dover
8. #8-Jacob Hughes
9. #09-Matt Juhl
10. #85J-Logan Julien
11. #44X-Scotty Johnson
12. #49J-Josh Schneiderman
13. #28M-Conner Morrell
14.   #16G- Austyn Gossel
15. #40-Clint Garner
16. #32-Brandon Spithaler
17. #65-Jordan Goldesberry
18. #15JR-Cole Mincer
19. #5-Brenham Crouch
20. #G5-Gage Pulkrabek

E-Feature
1 #55-Hunter Schuerenberg
2 #10V-Ben Brown
3 #88-Tanner Thorson
4 #27B-Jake Bubak
5 #23W-Scott Winters
6 #23L-Jimmy Light
7 #10W-Matt VanderVere
8 #4-Matt Wasmund
9 #121-R.J. Johnson
10 #11N-Kasey Jedrzejek
11 #15J-Jack Potter
12 #36-Jason Martin
13 #6K-Kaleb Johnson
14 #42-Sye Lynch
15 #11-Roger Crockett