O’Gara and Byrd Win Features at IRP

BROWNSBURG, IN (August 20, 2025) — Kyle O’Gara won the All Star Pavement Midget feature Wednesday night at Lucas Oil Indianapolis Raceway Park. Chase Locke, Dylan Coutu, Jim Anderson, and Ben Mikitarian rounded out the top five.
Nathan Byrd won the LOR Midget division main event.
Wednesday Night Thunder
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Brownsburg, Indiana
Wednesday, August 20, 2025
All Star Pavement Midgets
Feature:
1. 11o-Kyle O’Gara
2. 88-Chase Locke
3. 53-Dylan Coutu
4. 1G-Jim Anderson
5. 9-Ben Mikitarian
6. 11-Michael Lewis
7. 9M-Ken Schrader
8. 1-Kyle Hamilton
9. 38-Ryan Locke
10. 5-Haylee Papp
11. 17-Kyle Valeri
12. 88s-Garret Saunders
13. 1K-Kaylee Bryson
14. 14s-Dominic Stutesman
15. 4-Isaac Stutesman
16. 94-Tiana Kibbe
17. 42-Lee Pierce
18. 1M-Trey Osborne
19. 8T-Dameron Taylor
20. 29-Jake Trainor
21. 88B-Nathan Byrd
22. 2H-Nick Hamilton
23. 1s-Sammy Swindell
24. 14-Davey Hamilton Jr
25. 16-Dezi Pedregon
26. 24s-Joe Liguori
27. 88o-Dakoda Armstrong
LOR Midgets
1. 40-Nathan Byrd
2. 47-Kody Swanson
3. 3-Michael Lewis
4. 98-Bobby Santos III
5. 4-Kyle Hamilton
6. 48-Randy Cabral
7. 80-Trisdon Brown
8. 66-Bret Sanderson