Timms Wins Opening Night of the Harvey Ostermiller Memorial

BILLINGS, MT (August 22, 2025) — Ryan Timms won the opening night of the Harvey Ostermiller Memorial with the ASCS National Tour Friday at Big Sky Speedway. Seth Bergman, Trever Kirkland, Blake Hahn, and Kelly Miller from 16th starting position rounded out the top five.
Harvey Ostermiller Memorial
ASCS National Tour
Big Sky Speedway
Billings, Montana
Friday, August 22, 2025
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 27B-Jake Bubak, 13.297[8]
2. 37-Trever Kirkland, 13.311[6]
3. 52-Blake Hahn, 13.316[4]
4. 95-Matt Covington, 13.353[2]
5. 71T-Christopher Townsend, 13.365[10]
6. 88R-Ryder Laplante, 13.428[3]
7. 24M-Ian Myers, 13.657[9]
8. 2M-Abraham Hernandez, 13.959[7]
9. 34-Trevor Plambeck, 14.165[5]
10. 94R-Ryan Nash, 14.181[1]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.069[1]
2. 23-Seth Bergman, 13.220[5]
3. 45X-Kyler Johnson, 13.365[9]
4. 23N-Garen Linder, 13.482[2]
5. 17W-Ryder McCutcheon, 13.506[3]
6. 4L-Lane Taylor, 13.582[4]
7. 2B-Garrett Benson, 13.790[6]
8. 2JR-Kelly Miller, 14.208[8]
9. 0J-JT Imperial, 14.463[7]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 2J-Zach Blurton, 13.475[3]
2. 12H-Elijah Gile, 13.517[5]
3. 01-Rich Bailey, 13.727[2]
4. 36-Jason Martin, 13.759[7]
5. 10-Landon Britt, 13.835[6]
6. 72-Phil Dietz, 13.959[1]
7. 88C-Brogan Carder, 14.304[8]
8. 44-Damon McCune, 14.314[4]
DNS: 38B-Bryan Brown
Qualifying Flight D (2 Laps)
1. 10T-Ryan Timms, 13.221[9]
2. 16G-Austyn Gossel, 13.554[3]
3. 28-Joe Perry, 14.037[5]
4. 97-Sheldon Bender, 14.487[7]
5. 71-Brady Baker, 14.531[8]
6. 88-Terry Easum, 14.545[2]
7. 11-Rodney Huband, 14.820[6]
8. 6C-Cruz Riggin, 14.915[4]
9. 2N-Shad Petersen, 14.931[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 37-Trever Kirkland[1]
2. 52-Blake Hahn[2]
3. 27B-Jake Bubak[4]
4. 95-Matt Covington[3]
5. 88R-Ryder Laplante[6]
6. 71T-Christopher Townsend[5]
7. 24M-Ian Myers[7]
8. 34-Trevor Plambeck[9]
9. 2M-Abraham Hernandez[8]
10. 94R-Ryan Nash[10]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 23-Seth Bergman[1]
2. 45X-Kyler Johnson[2]
3. 23N-Garen Linder[3]
4. 2JR-Kelly Miller[8]
5. 2B-Garrett Benson[7]
6. 4L-Lane Taylor[6]
7. 17W-Ryder McCutcheon[5]
8. 0J-JT Imperial[9]
9. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 12H-Elijah Gile[1]
2. 36-Jason Martin[3]
3. 2J-Zach Blurton[4]
4. 72-Phil Dietz[6]
5. 01-Rich Bailey[2]
6. 88C-Brogan Carder[7]
7. 44-Damon McCune[8]
DNS: 10-Landon Britt
DNS: 38B-Bryan Brown
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 16G-Austyn Gossel[1]
2. 28-Joe Perry[2]
3. 71-Brady Baker[5]
4. 10T-Ryan Timms[4]
5. 88-Terry Easum[6]
6. 97-Sheldon Bender[3]
7. 11-Rodney Huband[7]
8. 6C-Cruz Riggin[8]
9. 2N-Shad Petersen[9]
Dash (5 Laps)
1. 10T-Ryan Timms[2]
2. 23-Seth Bergman[1]
3. 37-Trever Kirkland[3]
4. 2J-Zach Blurton[5]
5. 27B-Jake Bubak[8]
6. 12H-Elijah Gile[7]
7. 45X-Kyler Johnson[6]
8. 16G-Austyn Gossel[4]
Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
2. 88R-Ryder Laplante[3]
3. 01-Rich Bailey[4]
4. 71T-Christopher Townsend[2]
5. 4L-Lane Taylor[7]
6. 2B-Garrett Benson[5]
7. 88-Terry Easum[6]
8. 24M-Ian Myers[11]
9. 0J-JT Imperial[16]
10. 17W-Ryder McCutcheon[10]
11. 97-Sheldon Bender[9]
12. 2M-Abraham Hernandez[18]
13. 88C-Brogan Carder[8]
14. 2N-Shad Petersen[19]
15. 11-Rodney Huband[13]
16. 34-Trevor Plambeck[15]
17. 94R-Ryan Nash[21]
18. 38B-Bryan Brown[20]
19. 6C-Cruz Riggin[17]
20. 44-Damon McCune[12]
DNS: 10-Landon Britt
Feature (25 Laps)
1. 10T-Ryan Timms[1]
2. 23-Seth Bergman[2]
3. 37-Trever Kirkland[3]
4. 52-Blake Hahn[9]
5. 2JR-Kelly Miller[16]
6. 27B-Jake Bubak[5]
7. 36-Jason Martin[10]
8. 45X-Kyler Johnson[7]
9. 95-Matt Covington[14]
10. 4L-Lane Taylor[21]
11. 88R-Ryder Laplante[18]
12. 28-Joe Perry[11]
13. 15H-Sam Hafertepe Jr[17]
14. 72-Phil Dietz[15]
15. 88C-Brogan Carder[24]
16. 2B-Garrett Benson[22]
17. 23N-Garen Linder[12]
18. 71-Brady Baker[13]
19. 71T-Christopher Townsend[20]
20. 88-Terry Easum[23]
21. 16G-Austyn Gossel[8]
22. 24M-Ian Myers[25]
23. 2J-Zach Blurton[4]
24. 01-Rich Bailey[19]
25. 12H-Elijah Gile[6]