Cameron Smith Wins the Kramer Klash at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (August 23, 2025) — Cameron Smith won the Kramer Klash Saturday night at Lincoln Speedway. Smith led all 35-laps in route to the victory over Anthony Macri, Tyler Ross, Troy Wagaman, Jr, and Chase Dietz.
Dylan Norris won the 358 sprint car feature.
Kramer Klash
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylsvania
Saturday, August 23, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying (2 Laps)
1. 23-Chase Dietz, 13.666[3]
2. 1X-Chad Trout, 13.746[7]
3. 1A-Ashton Torgerson, 13.763[15]
4. 91-Preston Lattomus, 13.907[1]
5. 38-Brett Strickler, 13.914[2]
6. 99M-Kyle Moody, 13.954[10]
7. 55S-Dallas Schott, 13.984[9]
8. 48-Danny Dietrich, 14.030[17]
9. 95-Kody Hartlaub, 14.064[4]
10. 5E-Aaron Bollinger, 14.076[13]
11. 8Z-Brock Zearfoss, 14.108[8]
12. 67-JJ Loss, 14.110[11]
13. 41-Logan Rumsey, 14.120[6]
14. 55-Domenic Melair, 14.176[14]
15. 45-Jeff Halligan, 14.217[5]
16. 12-Mike Bittinger, 14.256[12]
17. 23A-Chris Arnold, 14.543[16]
Qualifying 2 (2 Laps)
1. 75-Cameron Smith, 13.790[12]
2. 27-Troy Wagaman Jr, 13.906[14]
3. 39M-Anthony Macri, 14.017[1]
4. 5R-Tyler Ross, 14.032[6]
5. 51-Freddie Rahmer, 14.065[9]
6. 8-Billy Dietrich, 14.091[3]
7. 88-Brandon Rahmer, 14.207[16]
8. 38S-Jordan Strickler, 14.344[15]
9. 5W-Lucas Wolfe, 14.360[4]
10. 2D-Jordan Givler, 14.463[11]
11. 11T-Mike Thompson, 14.599[2]
12. 5-Glenndon Forsythe, 14.616[8]
13. 11-Talan Haas, 14.656[5]
14. 6-Cole Knopp, 14.761[13]
15. 39T-Olivia Thayer, 15.512[10]
DNS: X-Matt Campbell, 15.512
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 1A-Ashton Torgerson[1]
2. 95-Kody Hartlaub[5]
3. 55S-Dallas Schott[3]
4. 38-Brett Strickler[2]
5. 23-Chase Dietz[4]
6. 12-Mike Bittinger[8]
7. 55-Domenic Melair[7]
8. 8Z-Brock Zearfoss[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 91-Preston Lattomus[1]
2. 99M-Kyle Moody[2]
3. 5E-Aaron Bollinger[5]
4. 41-Logan Rumsey[6]
5. 1X-Chad Trout[4]
6. 23A-Chris Arnold[8]
7. 48-Danny Dietrich[3]
8. 45-Jeff Halligan[7]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[1]
2. 51-Freddie Rahmer[2]
3. 88-Brandon Rahmer[3]
4. 75-Cameron Smith[4]
5. 5W-Lucas Wolfe[5]
6. 11T-Mike Thompson[6]
7. 11-Talan Haas[7]
DNS: 39T-Olivia Thayer
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 5R-Tyler Ross[1]
2. 8-Billy Dietrich[2]
3. 27-Troy Wagaman Jr[4]
4. 38S-Jordan Strickler[3]
5. 2D-Jordan Givler[5]
6. 5-Glenndon Forsythe[6]
7. 6-Cole Knopp[7]
B-Main (10 Laps)
1. 55-Domenic Melair[6]
2. 8Z-Brock Zearfoss[9]
3. 12-Mike Bittinger[3]
4. 5-Glenndon Forsythe[5]
5. 23A-Chris Arnold[4]
6. 6-Cole Knopp[8]
7. 11-Talan Haas[7]
8. 39T-Olivia Thayer[10]
9. 11T-Mike Thompson[2]
DNS: 48-Danny Dietrich
A-Main (35 Laps)
1. 75-Cameron Smith[1]
2. 39M-Anthony Macri[6]
3. 5R-Tyler Ross[3]
4. 27-Troy Wagaman Jr[7]
5. 23-Chase Dietz[8]
6. 1A-Ashton Torgerson[2]
7. 95-Kody Hartlaub[9]
8. 91-Preston Lattomus[4]
9. 8-Billy Dietrich[12]
10. 99M-Kyle Moody[11]
11. 5W-Lucas Wolfe[19]
12. 41-Logan Rumsey[17]
13. 1X-Chad Trout[5]
14. 88-Brandon Rahmer[14]
15. 5E-Aaron Bollinger[15]
16. 55-Domenic Melair[21]
17. 2D-Jordan Givler[20]
18. 8Z-Brock Zearfoss[22]
19. 38-Brett Strickler[16]
20. 51-Freddie Rahmer[10]
21. 55S-Dallas Schott[13]
22. 38S-Jordan Strickler[18]
23. 5-Glenndon Forsythe[24]
24. 12-Mike Bittinger[23]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 13-Bo Gordon Jr[2]
2. 00K-Kyle Spence[5]
3. 2-Jude Siegel[7]
4. 22K-Eli Tuckey[9]
5. 21K-Kinser Lightner[8]
6. 25S-Tom Senseney Jr[1]
7. 10-Nick Yinger[4]
8. 41-Josh Harner[10]
9. 9-Adin Daniels[6]
10. 42U-Tyler Ulrich[3]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 7W-Jayden Wolf[2]
2. 66A-Cody Fletcher[5]
3. 34-Andy Best[3]
4. 76-Michael Smith[6]
5. 4-Ayden Hare[10]
6. 77-Steve Owings[7]
7. 1A-Chase Gutshall[9]
8. 25-Travis Leh[1]
9. 18M-Brayden Mickley[4]
10. 15S-Cole Small[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 6-Dylan Norris[7]
2. 29R-Seth Schnoke[2]
3. X-Austin Reed[1]
4. 12-Ashley Cappetta[3]
5. 70D-Frankie Herr[4]
6. 28-Matt Findley[9]
7. 19D-Wyatt Hinkle[5]
8. 19R-Tylar Rutherford[10]
9. 7F-Hunter Fulton[6]
10. 57S-Jansen Strine[8]
B-Main (10 Laps)
1. 19D-Wyatt Hinkle[3]
2. 42U-Tyler Ulrich[10]
3. 7F-Hunter Fulton[9]
4. 10-Nick Yinger[1]
5. 19R-Tylar Rutherford[6]
6. 41-Josh Harner[4]
7. 18M-Brayden Mickley[8]
8. 15S-Cole Small[11]
9. 57S-Jansen Strine[12]
10. 1A-Chase Gutshall[2]
11. 25-Travis Leh[5]
DNS: 9-Adin Daniels
A-Main (20 Laps)
1. 6-Dylan Norris[9]
2. X-Austin Reed[1]
3. 7W-Jayden Wolf[5]
4. 2-Jude Siegel[4]
5. 00K-Kyle Spence[8]
6. 34-Andy Best[7]
7. 29R-Seth Schnoke[2]
8. 12-Ashley Cappetta[12]
9. 19D-Wyatt Hinkle[19]
10. 42U-Tyler Ulrich[20]
11. 76-Michael Smith[11]
12. 4-Ayden Hare[14]
13. 21K-Kinser Lightner[13]
14. 70D-Frankie Herr[15]
15. 28-Matt Findley[18]
16. 77-Steve Owings[17]
17. 19R-Tylar Rutherford[23]
18. 7F-Hunter Fulton[21]
19. 25S-Tom Senseney Jr[16]
20. 10-Nick Yinger[22]
21. 41-Josh Harner[24]
22. 13-Bo Gordon Jr[3]
23. 66A-Cody Fletcher[6]
24. 22K-Eli Tuckey[10]