Anthony Macri Wins at BAPS

YORK HAVEN, PA (September 27, 2025) — Anthony Macri won the winged 410 sprint car feature Wednesday night at BAPS Motor Speedway. Macri moved up from fourth starting position for the victory over Danny Dietrich, Chase Dietz, Brock Zearfoss, and Tyler Ross
BAPS Motor Speedway
York Haven, Pennsylvania
Wednesday, September 27, 2025
Qualifying Flight A
1. 3Z-Brock Zearfoss, 14.907[9]
2. 8D-Billy Dietrich, 15.020[3]
3. 23-Chase Dietz, 15.070[1]
4. 5-Tyler Ross, 15.071[8]
5. 1A-Ashton Torgerson, 15.305[4]
6. 33-Gerard McIntyre Jr, 15.335[2]
7. 39-Lynton Jeffrey, 16.151[7]
8. 7-Aidan Borden, 16.192[5]
9. 19R-Tylar Rutherford, 16.192[6]
Qualifying Flight B
1. 39M-Anthony Macri, 14.693[5]
2. 48-Danny Dietrich, 15.040[4]
3. 99M-Kyle Moody, 15.078[6]
4. 75-Cameron Smith, 15.078[8]
5. 18J-JT Ferry, 15.235[1]
6. 41-Logan Rumsey, 15.283[7]
7. 00-Chris Frank, 15.807[2]
8. 6-Cole Knopp, 16.018[3]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 23-Chase Dietz[2]
2. 5-Tyler Ross[1]
3. 3Z-Brock Zearfoss[4]
4. 33-Gerard McIntyre Jr[6]
5. 1A-Ashton Torgerson[5]
6. 39-Lynton Jeffrey[7]
7. 8D-Billy Dietrich[3]
8. 7-Aidan Borden[8]
DNS: 19R-Tylar Rutherford
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[4]
2. 75-Cameron Smith[2]
3. 99M-Kyle Moody[1]
4. 48-Danny Dietrich[3]
5. 41-Logan Rumsey[6]
6. 18J-JT Ferry[5]
7. 00-Chris Frank[7]
8. 6-Cole Knopp[8]
A-Main (30 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[4]
2. 48-Danny Dietrich[2]
3. 23-Chase Dietz[1]
4. 3Z-Brock Zearfoss[3]
5. 5-Tyler Ross[5]
6. 75-Cameron Smith[6]
7. 33-Gerard McIntyre Jr[8]
8. 99M-Kyle Moody[7]
9. 41-Logan Rumsey[10]
10. 1A-Ashton Torgerson[9]
11. 18J-JT Ferry[12]
12. 8D-Billy Dietrich[13]
13. 39-Lynton Jeffrey[11]
14. 6-Cole Knopp[16]
15. 7-Aidan Borden[15]
16. 00-Chris Frank[14]
17. 19R-Tylar Rutherford[17]