Armitage Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (August 29, 2025) — Will Armitage won the sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway. Bruce Norris, Korey Weyant, Brayton Lynch, and Chase Porter rounded out the top five.
Aarik Andruskevitch won the 305 sprint car feature.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, August 29, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 29-Brayton Lynch[1]
2. 2-Chase Porter[3]
3. 2A-Brandon Anderson[2]
4. 47-Korey Weyant[5]
5. 01-Justin Standridge[4]
6. 10S-Jeremy Standridge[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 37-Bryce Norris[4]
2. 52F-Logan Faucon[1]
3. 7A-Will Armitage[6]
4. 5H-Colton Fisher[3]
5. 99-Jarrett Weyant[2]
6. 3-Glen Saville[5]
A-Main (25 Laps)
1. 7A-Will Armitage[2]
2. 37-Bryce Norris[1]
3. 47-Korey Weyant[7]
4. 29-Brayton Lynch[3]
5. 2-Chase Porter[4]
6. 5H-Colton Fisher[8]
7. 2A-Brandon Anderson[6]
8. 01-Justin Standridge[9]
9. 3-Glen Saville[12]
10. 99-Jarrett Weyant[10]
11. 10S-Jeremy Standridge[11]
12. 52F-Logan Faucon[5]
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14T-Evan Turner[3]
2. 21-Aarik Andruskevitch[1]
3. 1T-Tyler Shoemaker[5]
4. 55H-Hayden Harvey[4]
5. 3C-Cameron Stock[2]
6. 2C-Codey Smith[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. X-Robbie Standridge[4]
2. 00-Matt Fair[1]
3. 9-Kysen Ray[5]
4. 41-Joe Jiannoni[3]
DNS: 22K-Kelli Harter
A-Main (20 Laps)
1. 21-Aarik Andruskevitch[5]
2. 14T-Evan Turner[2]
3. 55H-Hayden Harvey[7]
4. X-Robbie Standridge[1]
5. 1T-Tyler Shoemaker[3]
6. 00-Matt Fair[6]
7. 3C-Cameron Stock[9]
8. 2C-Codey Smith[11]
9. 9-Kysen Ray[4]
10. 22K-Kelli Harter[10]
DNS: 41-Joe Jiannoni