Bollinger Wins After Torgerson Comes Up Light at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (August 30, 2025) — After a wild night of racing Aaron Bollinger won the opening night feature of the Labor Day Duals Saturday night at Lincoln Speedway.
Ashton Torgerson crossed the finish line first, but his car was found light at the scales, giving the win to Bollinger.
Danny Dietrich, Logan Rumsey, Chase Dietz, and Troy Wagaman Jr. rounded out the top five.
Kruz Kepner won the PA Sprint Series feature event.
Labor Day Duel
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Saturday, August 30, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 39M-Anthony Macri, 13.294[14]
2. 5E-Aaron Bollinger, 13.619[2]
3. 41-Logan Rumsey, 13.653[4]
4. 55S-Dallas Schott, 13.779[5]
5. 99M-Kyle Moody, 13.796[15]
6. 1A-Ashton Torgerson, 13.843[1]
7. 17-Dylan Norris, 13.946[11]
8. 20-Brady Bacon, 13.985[9]
9. X-Matt Campbell, 14.024[8]
10. 35-Buddy Schweibinz, 14.028[10]
11. 8-Billy Dietrich, 14.029[12]
12. 23A-Chris Arnold, 14.133[16]
13. 91-Preston Lattomus, 14.175[3]
14. 3-John Jerich, 14.204[6]
15. 5-Glenndon Forsythe, 14.243[7]
16. 11-Talan Haas, 14.524[13]
Qualifying Flight BKr
1. 27-Troy Wagaman Jr, 13.708[4]
2. 23-Chase Dietz, 13.758[16]
3. 48-Danny Dietrich, 13.841[15]
4. 1X-Chad Trout, 13.843[10]
5. 51-Freddie Rahmer, 13.857[8]
6. 75-Cameron Smith, 13.867[9]
7. 5R-Tyler Ross, 13.914[14]
8. 88-Brandon Rahmer, 14.014[3]
9. 95-Kody Hartlaub, 14.064[12]
10. 55-Domenic Melair, 14.249[7]
11. 38-Brett Strickler, 14.276[5]
12. 2-Jude Siegel, 14.294[1]
13. 6-Cole Knopp, 14.313[6]
14. 2D-Jordan Givler, 14.381[11]
15. 38S-Jordan Strickler, 14.553[13]
DNS: 12-Mike Bittinger
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 41-Logan Rumsey[1]
2. 39M-Anthony Macri[4]
3. 17-Dylan Norris[3]
4. X-Matt Campbell[5]
5. 91-Preston Lattomus[7]
6. 99M-Kyle Moody[2]
7. 8-Billy Dietrich[6]
8. 5-Glenndon Forsythe[8]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 1A-Ashton Torgerson[2]
2. 55S-Dallas Schott[1]
3. 20-Brady Bacon[3]
4. 5E-Aaron Bollinger[4]
5. 35-Buddy Schweibinz[5]
6. 23A-Chris Arnold[6]
7. 11-Talan Haas[8]
8. 3-John Jerich[7]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 5R-Tyler Ross[3]
3. 51-Freddie Rahmer[2]
4. 95-Kody Hartlaub[5]
5. 27-Troy Wagaman Jr[4]
6. 38-Brett Strickler[6]
7. 38S-Jordan Strickler[8]
8. 6-Cole Knopp[7]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 75-Cameron Smith[2]
2. 23-Chase Dietz[4]
3. 88-Brandon Rahmer[3]
4. 1X-Chad Trout[1]
5. 2-Jude Siegel[6]
6. 2D-Jordan Givler[7]
7. 55-Domenic Melair[5]
DNS: 12-Mike Bittinger
B-Main (10 Laps)
1. 99M-Kyle Moody[1]
2. 55-Domenic Melair[2]
3. 38-Brett Strickler[3]
4. 8-Billy Dietrich[6]
5. 2D-Jordan Givler[5]
6. 23A-Chris Arnold[4]
7. 38S-Jordan Strickler[7]
8. 5-Glenndon Forsythe[9]
9. 11-Talan Haas[8]
10. 6-Cole Knopp[10]
11. 3-John Jerich[11]
DNS: 12-Mike Bittinger
A-Main (35 Laps)
1. 5E-Aaron Bollinger[5]
2. 48-Danny Dietrich[4]
3. 41-Logan Rumsey[6]
4. 23-Chase Dietz[3]
5. 27-Troy Wagaman Jr[8]
6. 75-Cameron Smith[7]
7. 17-Dylan Norris[11]
8. X-Matt Campbell[15]
9. 51-Freddie Rahmer[12]
10. 88-Brandon Rahmer[14]
11. 5R-Tyler Ross[9]
12. 99M-Kyle Moody[21]
13. 95-Kody Hartlaub[16]
14. 20-Brady Bacon[13]
15. 91-Preston Lattomus[18]
16. 1X-Chad Trout[17]
17. 39M-Anthony Macri[2]
18. 35-Buddy Schweibinz[19]
19. 38-Brett Strickler[23]
20. 55S-Dallas Schott[10]
21. 55-Domenic Melair[22]
22. 2-Jude Siegel[20]
23. 8-Billy Dietrich[24]
24. (DQ) 1A-Ashton Torgerson[1]
PA Sprint Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23J-Jordan Welch[7]
2. 46-Mike Alleman[1]
3. 51-Shelby Kelly[5]
4. 83-Rick Lafferty[9]
5. 15T-Matt Tebbs[6]
6. 11-Dylan Smith[3]
7. 88A-Fred Arnold[4]
8. 7H-Kyle Hart[8]
9. 29-Cody Hoover[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 461-Colton Hendershot[2]
2. 88-Rory Janney[3]
3. 89D-Chris Dolan[8]
4. 5V-Braeden Varner[5]
5. 69P-Landon Price[6]
6. 5-Logan Spahr[1]
7. 21C-Jarrett Cavalet[4]
8. 99B-AJ Barton[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 20-Doug Dodson[5]
2. 90-Paul Moyer[1]
3. 2-Erin Statler[2]
4. 36-Mike Melair[3]
5. 71-Dylan Shatzer[7]
6. 17-Owen Dimm[6]
7. 19C-Mark Connoly[8]
DNS: 69-Eric Mathiot
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 1J-Reece Raudabaugh[2]
2. 85-Tyler Schell[3]
3. 19K-Kruz Kepner[6]
4. 99-Jonathan Swift[5]
5. 98-Croix Beasom[8]
6. 61-Johnny Scarborough[4]
7. 35-Darren Schott[1]
8. 80-Dave Wickham[7]
B-Main (10 Laps)
1. 17-Owen Dimm[3]
2. 11-Dylan Smith[1]
3. 21C-Jarrett Cavalet[6]
4. 88A-Fred Arnold[5]
5. 61-Johnny Scarborough[4]
6. 35-Darren Schott[8]
7. 99B-AJ Barton[10]
8. 80-Dave Wickham[11]
9. 5-Logan Spahr[2]
10. 7H-Kyle Hart[9]
11. 29-Cody Hoover[12]
DNS: 19C-Mark Connoly
A-Main (20 Laps)
1. 19K-Kruz Kepner[2]
2. 461-Colton Hendershot[1]
3. 20-Doug Dodson[4]
4. 88-Rory Janney[5]
5. 51-Shelby Kelly[3]
6. 46-Mike Alleman[6]
7. 23J-Jordan Welch[11]
8. 71-Dylan Shatzer[19]
9. 36-Mike Melair[15]
10. 11-Dylan Smith[22]
11. 90-Paul Moyer[8]
12. 69P-Landon Price[18]
13. 17-Owen Dimm[21]
14. 89D-Chris Dolan[7]
15. 83-Rick Lafferty[13]
16. 98-Croix Beasom[20]
17. 88A-Fred Arnold[24]
18. 1J-Reece Raudabaugh[9]
19. 2-Erin Statler[12]
20. 99-Jonathan Swift[16]
21. 5V-Braeden Varner[14]
22. 85-Tyler Schell[10]
23. 21C-Jarrett Cavalet[23]
DNS: 15T-Matt Tebbs