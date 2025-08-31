Donath Wins ESS Feature at Fulton

FULTON, NY (August 30, 2025) — Shawn Donath won the Empire Super Sprints feature Saturday night at Fulton Speedway. Larry Wight, Zach Sobotka, Alex Therrien, and Jason Barney rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Fulton Speedway
Fulton, New York
Saturday, August 30, 2025
Qualifying Flight A
1. #99L-Larry Wight, 14.134[1]
2. 01-Danny Varin, 14.327[5]
3. 53-Shawn Donath, 14.500[7]
4. 10V-Billy VanInwegen Jr, 14.507[6]
5. 98-Joe Trenca, 14.552[2]
6. 79-Jordan Thomas, 14.644[4]
7. 24-Jeremy Lafleur, 14.780[9]
8. 21-Spencer Burley, 14.979[8]
9. 13T-Trevor Years, 15.084[10]
10. 33-Lacey Hanson, 15.244[3]
Qualifying Flight B
1. 28F-Davie Franek, 14.235[6]
2. 28-Jordan Poirier, 14.373[7]
3. 88H-Josh Hansen, 14.570[1]
4. 21T-Alex Therrien, 14.662[2]
5. 66-Jordan Hutton, 14.821[5]
6. 8-Dillon Paddock, 14.886[9]
7. 17S-Kyle Smith, 14.944[4]
8. 67-Steve Glover, 15.065[3]
9. 81-Tyler Reynolds, 15.621[8]
Qualifying Flight C
1. 36-Mikey Kruchka, 14.451[7]
2. 38-Zach Sobotka, 14.488[5]
3. 17-Sammy Reakes IV, 14.581[2]
4. 87-Jason Barney, 14.614[1]
5. 7C-Dylan Swiernik, 14.665[3]
6. 41-Dalton Rombough, 14.672[4]
7. 96X-Chad Phelps, 14.822[6]
8. 29-Dalton Herrick, 15.397[8]
9. 13E-Evan Reynolds, 15.614[9]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 01-Danny Varin[3]
2. #99L-Larry Wight[4]
3. 10V-Billy VanInwegen Jr[1]
4. 53-Shawn Donath[2]
5. 98-Joe Trenca[5]
6. 79-Jordan Thomas[6]
7. 21-Spencer Burley[8]
8. 24-Jeremy Lafleur[7]
9. 13T-Trevor Years[9]
10. 33-Lacey Hanson[10]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 88H-Josh Hansen[2]
2. 28F-Davie Franek[4]
3. 28-Jordan Poirier[3]
4. 21T-Alex Therrien[1]
5. 17S-Kyle Smith[7]
6. 66-Jordan Hutton[5]
7. 8-Dillon Paddock[6]
8. 81-Tyler Reynolds[9]
9. 67-Steve Glover[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Sammy Reakes IV[2]
2. 38-Zach Sobotka[3]
3. 87-Jason Barney[1]
4. 7C-Dylan Swiernik[5]
5. 41-Dalton Rombough[6]
6. 36-Mikey Kruchka[4]
7. 96X-Chad Phelps[7]
8. 13E-Evan Reynolds[9]
9. 29-Dalton Herrick[8]
Dash #1 (4 Laps)
1. 98-Joe Trenca[1]
2. 41-Dalton Rombough[3]
3. 79-Jordan Thomas[4]
4. 17S-Kyle Smith[2]
5. 36-Mikey Kruchka[6]
6. 66-Jordan Hutton[5]
B-Main (10 Laps)
1. 21-Spencer Burley[1]
2. 8-Dillon Paddock[2]
3. 24-Jeremy Lafleur[4]
4. 96X-Chad Phelps[3]
5. 13T-Trevor Years[7]
6. 81-Tyler Reynolds[5]
7. 13E-Evan Reynolds[6]
8. 33-Lacey Hanson[10]
9. 29-Dalton Herrick[9]
10. 67-Steve Glover[8]
A-Main (25 Laps)
1. 53-Shawn Donath[2]
2. #99L-Larry Wight[5]
3. 38-Zach Sobotka[12]
4. 21T-Alex Therrien[8]
5. 87-Jason Barney[4]
6. 28F-Davie Franek[11]
7. 7C-Dylan Swiernik[9]
8. 10V-Billy VanInwegen Jr[6]
9. 41-Dalton Rombough[14]
10. 01-Danny Varin[10]
11. 98-Joe Trenca[13]
12. 79-Jordan Thomas[15]
13. 96X-Chad Phelps[22]
14. 17S-Kyle Smith[16]
15. 13T-Trevor Years[23]
16. 36-Mikey Kruchka[17]
17. 28-Jordan Poirier[7]
18. 24-Jeremy Lafleur[21]
19. 88H-Josh Hansen[1]
20. 66-Jordan Hutton[18]
21. 13E-Evan Reynolds[25]
22. 81-Tyler Reynolds[24]
23. 33-Lacey Hanson[26]
24. 8-Dillon Paddock[20]
25. 17-Sammy Reakes IV[3]
26. 21-Spencer Burley[19]