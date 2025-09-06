Gennetten Wins POWRi Feature at Tri-City

_Front Page News, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series
Ayrton Gennetten with his family and crew in victory lane Sunday at the Missouri State Fair Speedway. (John Lee Photo)
Ayrton Gennetten with his family and crew in victory lane Sunday at the Missouri State Fair Speedway. (John Lee Photo)

PONTOON BEACH, IL (September 5, 2025) — Ayrton Gennetten dominated the Honest Abe Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series feature Friday night at Tri-City Speedway. Gennetten led all 25 laps in route to the victory over Joe B Miller, Xavier Doney, Howard Moore, and Scotty Milan.

Honest Abe Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series
Tri-City Speedway
Pontoon Beach, Illinois
Friday, September 5, 2025

Start2Finish Qualifying
1. 3-Ayrton Gennetten, 12.744[2]
2. 24-Kevin Newton, 12.760[22]
3. 19-Clinton Boyles, 12.972[23]
4. 74-Xavier Doney, 13.016[11]
5. 51B-Joe B Miller, 13.293[16]
6. 97-Scotty Milan, 13.422[5]
7. 79-Gage Montgomery, 13.570[1]
8. 42P-Preston Perlmutter, 13.642[21]
9. 1JR-Steven Russell, 13.654[13]
10. 40-Howard Moore, 13.802[7]
11. 28-Korbin Keith, 13.846[4]
12. 14-Sean Rayhall, 13.860[20]
13. 37-Bryce Norris, 13.888[19]
14. B8-John Barnard, 14.029[9]
15. 7C-Brad Bowden, 14.167[12]
16. 6-Corey Nelson, 14.289[17]
17. 12S-Adyn Schmidt, 14.456[8]
18. 15-Jack Potter, 14.540[6]
19. 74N-Natalie Doney, 14.717[14]
20. 44-Cory Bruns, 14.870[10]
21. 5-Kory Bales, 15.235[18]
22. 53-Sean Robbins, 15.253[15]
23. 87-Reed Whitney, [3]

Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 79-Gage Montgomery[2]
2. 3-Ayrton Gennetten[4]
3. 74-Xavier Doney[3]
4. 40-Howard Moore[1]
5. 6-Corey Nelson[6]
6. 37-Bryce Norris[5]
7. 53-Sean Robbins[8]
8. 74N-Natalie Doney[7]

Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[3]
2. 42P-Preston Perlmutter[2]
3. 24-Kevin Newton[4]
4. 44-Cory Bruns[7]
5. B8-John Barnard[5]
6. 28-Korbin Keith[1]
7. 12S-Adyn Schmidt[6]
DNS: 87-Reed Whitney

Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)
1. 14-Sean Rayhall[1]
2. 19-Clinton Boyles[4]
3. 97-Scotty Milan[3]
4. 7C-Brad Bowden[5]
5. 5-Kory Bales[7]
6. 15-Jack Potter[6]
7. 1JR-Steven Russell[2]

Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 3-Ayrton Gennetten[1]
2. 51B-Joe B Miller[2]
3. 74-Xavier Doney[6]
4. 40-Howard Moore[10]
5. 97-Scotty Milan[9]
6. B8-John Barnard[14]
7. 24-Kevin Newton[5]
8. 37-Bryce Norris[16]
9. 42P-Preston Perlmutter[7]
10. 44-Cory Bruns[12]
11. 7C-Brad Bowden[11]
12. 5-Kory Bales[15]
13. 6-Corey Nelson[13]
14. 12S-Adyn Schmidt[20]
15. 15-Jack Potter[19]
16. 74N-Natalie Doney[22]
17. 53-Sean Robbins[21]
18. 19-Clinton Boyles[3]
19. 28-Korbin Keith[17]
20. 79-Gage Montgomery[4]
21. 14-Sean Rayhall[8]
22. 1JR-Steven Russell[18]
23. 87-Reed Whitney[23]