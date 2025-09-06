Gennetten Wins POWRi Feature at Tri-City

PONTOON BEACH, IL (September 5, 2025) — Ayrton Gennetten dominated the Honest Abe Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series feature Friday night at Tri-City Speedway. Gennetten led all 25 laps in route to the victory over Joe B Miller, Xavier Doney, Howard Moore, and Scotty Milan.
Honest Abe Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series
Tri-City Speedway
Pontoon Beach, Illinois
Friday, September 5, 2025
Start2Finish Qualifying
1. 3-Ayrton Gennetten, 12.744[2]
2. 24-Kevin Newton, 12.760[22]
3. 19-Clinton Boyles, 12.972[23]
4. 74-Xavier Doney, 13.016[11]
5. 51B-Joe B Miller, 13.293[16]
6. 97-Scotty Milan, 13.422[5]
7. 79-Gage Montgomery, 13.570[1]
8. 42P-Preston Perlmutter, 13.642[21]
9. 1JR-Steven Russell, 13.654[13]
10. 40-Howard Moore, 13.802[7]
11. 28-Korbin Keith, 13.846[4]
12. 14-Sean Rayhall, 13.860[20]
13. 37-Bryce Norris, 13.888[19]
14. B8-John Barnard, 14.029[9]
15. 7C-Brad Bowden, 14.167[12]
16. 6-Corey Nelson, 14.289[17]
17. 12S-Adyn Schmidt, 14.456[8]
18. 15-Jack Potter, 14.540[6]
19. 74N-Natalie Doney, 14.717[14]
20. 44-Cory Bruns, 14.870[10]
21. 5-Kory Bales, 15.235[18]
22. 53-Sean Robbins, 15.253[15]
23. 87-Reed Whitney, [3]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 79-Gage Montgomery[2]
2. 3-Ayrton Gennetten[4]
3. 74-Xavier Doney[3]
4. 40-Howard Moore[1]
5. 6-Corey Nelson[6]
6. 37-Bryce Norris[5]
7. 53-Sean Robbins[8]
8. 74N-Natalie Doney[7]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[3]
2. 42P-Preston Perlmutter[2]
3. 24-Kevin Newton[4]
4. 44-Cory Bruns[7]
5. B8-John Barnard[5]
6. 28-Korbin Keith[1]
7. 12S-Adyn Schmidt[6]
DNS: 87-Reed Whitney
Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)
1. 14-Sean Rayhall[1]
2. 19-Clinton Boyles[4]
3. 97-Scotty Milan[3]
4. 7C-Brad Bowden[5]
5. 5-Kory Bales[7]
6. 15-Jack Potter[6]
7. 1JR-Steven Russell[2]
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 3-Ayrton Gennetten[1]
2. 51B-Joe B Miller[2]
3. 74-Xavier Doney[6]
4. 40-Howard Moore[10]
5. 97-Scotty Milan[9]
6. B8-John Barnard[14]
7. 24-Kevin Newton[5]
8. 37-Bryce Norris[16]
9. 42P-Preston Perlmutter[7]
10. 44-Cory Bruns[12]
11. 7C-Brad Bowden[11]
12. 5-Kory Bales[15]
13. 6-Corey Nelson[13]
14. 12S-Adyn Schmidt[20]
15. 15-Jack Potter[19]
16. 74N-Natalie Doney[22]
17. 53-Sean Robbins[21]
18. 19-Clinton Boyles[3]
19. 28-Korbin Keith[17]
20. 79-Gage Montgomery[4]
21. 14-Sean Rayhall[8]
22. 1JR-Steven Russell[18]
23. 87-Reed Whitney[23]