Jedrzejek Wins AFCS Feature; Henry Wins Series Championship at Fremont

FREMONT, OH (September 5, 2025) — Kasey Jedrzejek won the season finale for the Attica Fremont Challenge Series Saturday night at Fremont Speedway. Jedrzejek, from Lagrange, Ohio, took the lead from Mike Keegan on lap seven and drove away to a 3.858 second advantage at the finish. Zeth Sabo, Cap Henry from seventh starting position, Keegan, and Nate Dussel rounded out the top five.
By virtue of his third place finish Henry secured the AFCS point championship for the 410 division.
Logan Riehl won the AFCS 305 sprint car series feature event with Jamie Miller winning the point championship.
Attica Fremont Challenge Series
Fremont Speedway
Fremont, Ohio
Saturday, September 5, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 32-Bryce Lucius, 12.254[23]
2. 33W-Cap Henry, 12.268[24]
3. 15C-Chris Andrews, 12.379[11]
4. 3J-Trey Jacobs, 12.407[2]
5. 11N-Kasey Jedrzejek, 12.487[19]
6. 19-TJ Michael, 12.547[9]
7. 1-Nate Dussel, 12.622[22]
8. 29-Zeth Sabo, 12.627[21]
9. X-Mike Keegan, 12.640[10]
10. 22-Cole Duncan, 12.642[3]
11. 16-DJ Foos, 12.705[20]
12. 15K-Creed Kemenah, 12.737[16]
13. 35-Stuart Brubaker, 12.887[17]
14. 2+-Brian Smith, 13.009[6]
15. 10TS-Tyler Schiets, 13.027[14]
16. 5-Kody Brewer, 13.102[15]
17. 7M-Brandon Moore, 13.116[18]
18. 8T-Tanner Tecco, 13.243[13]
19. 01-Bryan Sebetto, 13.272[5]
20. 10C-Chris Plascak, 13.476[12]
21. 75-Jerry Dahms, 13.550[1]
22. 3TN-Tyler Newhart, 13.635[25]
23. 56N-Nash Gierke, 13.828[8]
24. 312-Jared Horstman, 14.148[4]
25. 21-Larry Kingseed Jr, 59.999[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 1-Nate Dussel[2]
2. 22-Cole Duncan[1]
3. 32-Bryce Lucius[4]
4. 3J-Trey Jacobs[3]
5. 35-Stuart Brubaker[5]
6. 5-Kody Brewer[6]
7. 01-Bryan Sebetto[7]
8. 3TN-Tyler Newhart[8]
DNS: 21-Larry Kingseed Jr
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 29-Zeth Sabo[2]
2. 16-DJ Foos[1]
3. 33W-Cap Henry[4]
4. 11N-Kasey Jedrzejek[3]
5. 7M-Brandon Moore[6]
6. 56N-Nash Gierke[8]
7. 10C-Chris Plascak[7]
8. 2+-Brian Smith[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. X-Mike Keegan[2]
2. 15K-Creed Kemenah[1]
3. 15C-Chris Andrews[4]
4. 19-TJ Michael[3]
5. 10TS-Tyler Schiets[5]
6. 8T-Tanner Tecco[6]
7. 312-Jared Horstman[8]
8. 75-Jerry Dahms[7]
B-Main (10 Laps)
1. 5-Kody Brewer[1]
2. 8T-Tanner Tecco[2]
3. 01-Bryan Sebetto[4]
4. 2+-Brian Smith[3]
5. 56N-Nash Gierke[6]
6. 312-Jared Horstman[8]
7. 3TN-Tyler Newhart[9]
8. 75-Jerry Dahms[7]
9. 10C-Chris Plascak[5]
DNS: 21-Larry Kingseed Jr
A-Main (30 Laps)
1. 11N-Kasey Jedrzejek[1]
2. 29-Zeth Sabo[4]
3. 33W-Cap Henry[7]
4. X-Mike Keegan[2]
5. 1-Nate Dussel[5]
6. 22-Cole Duncan[10]
7. 3J-Trey Jacobs[3]
8. 15C-Chris Andrews[6]
9. 32-Bryce Lucius[8]
10. 15K-Creed Kemenah[12]
11. 5-Kody Brewer[16]
12. 16-DJ Foos[11]
13. 01-Bryan Sebetto[18]
14. 19-TJ Michael[9]
15. 10TS-Tyler Schiets[14]
16. 56N-Nash Gierke[20]
17. 7M-Brandon Moore[15]
18. 35-Stuart Brubaker[13]
19. 8T-Tanner Tecco[17]
20. 2+-Brian Smith[19]
Winged 305 Sprint Cars
Qualifying
1. 19R-Steve Rando, 13.425[13]
2. 36-Seth Schneider, 13.432[24]
3. 5JR-Jimmy Mcgrath, 13.470[25]
4. 8K-Zach Kramer, 13.574[6]
5. 36JR-JJ Henes, 13.633[8]
6. 4M-Blayne Keckler, 13.637[4]
7. 9R-Logan Riehl, 13.653[17]
8. 10X-Dustin Stroup, 13.670[9]
9. 28-Shawn Valenti, 13.676[5]
10. 6-Dustin Dinan, 13.698[15]
11. 1W-Paul Weaver, 13.715[19]
12. 26M-Jamie Miller, 13.778[16]
13. 6W-Chad Wilson, 13.788[10]
14. 11-Brayden Harrison, 13.837[2]
15. X15-Kasey Ziebold, 13.846[3]
16. 26-Lee Sommers, 13.924[21]
17. 49I-John Ivy, 13.960[14]
18. 78-Austin Black, 13.971[18]
19. 18Z-Brian Smith, 14.016[20]
20. 09-Daniel Hoffman, 14.037[7]
21. 0-Bradley Bateson, 14.042[12]
22. 39T-Trevor St Clair, 14.059[23]
23. 63-Randy Ruble, 14.085[22]
24. 13M-Kael Mowrer, 14.379[11]
25. 3M-Logan Mongeau, 59.999[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 9R-Logan Riehl[2]
2. 19R-Steve Rando[4]
3. 6W-Chad Wilson[5]
4. 8K-Zach Kramer[3]
5. 26-Lee Sommers[6]
6. 18Z-Brian Smith[7]
7. 3M-Logan Mongeau[9]
8. 39T-Trevor St Clair[8]
9. 6-Dustin Dinan[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 10X-Dustin Stroup[2]
2. 36JR-JJ Henes[3]
3. 36-Seth Schneider[4]
4. 49I-John Ivy[6]
5. 11-Brayden Harrison[5]
6. 63-Randy Ruble[8]
7. 09-Daniel Hoffman[7]
8. 1W-Paul Weaver[1]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 26M-Jamie Miller[1]
2. 5JR-Jimmy Mcgrath[4]
3. 4M-Blayne Keckler[3]
4. 28-Shawn Valenti[2]
5. X15-Kasey Ziebold[5]
6. 0-Bradley Bateson[7]
7. 78-Austin Black[6]
8. 13M-Kael Mowrer[8]
B-Main (10 Laps)
1. 1W-Paul Weaver[1]
2. 6-Dustin Dinan[2]
3. 18Z-Brian Smith[3]
4. 0-Bradley Bateson[5]
5. 63-Randy Ruble[7]
6. 09-Daniel Hoffman[6]
7. 3M-Logan Mongeau[9]
8. 39T-Trevor St Clair[8]
9. 78-Austin Black[4]
10. 13M-Kael Mowrer[10]
A-Main (25 Laps)
1. 9R-Logan Riehl[4]
2. 10X-Dustin Stroup[3]
3. 19R-Steve Rando[8]
4. 8K-Zach Kramer[2]
5. 36-Seth Schneider[6]
6. 4M-Blayne Keckler[1]
7. 5JR-Jimmy Mcgrath[7]
8. 49I-John Ivy[13]
9. 6W-Chad Wilson[11]
10. 1W-Paul Weaver[16]
11. X15-Kasey Ziebold[14]
12. 36JR-JJ Henes[5]
13. 63-Randy Ruble[20]
14. 26M-Jamie Miller[9]
15. 28-Shawn Valenti[10]
16. 11-Brayden Harrison[12]
17. 18Z-Brian Smith[18]
18. 0-Bradley Bateson[19]
19. 26-Lee Sommers[15]
20. 6-Dustin Dinan[17]