Max Frank Wins GLTS Feature at Owendale

OWNEDALE, MI (September 6, 2025) — Max Frank won the Great Lakes Traditional Sprints feature Saturday night at Silver Bullet Speedway. Frank led all 25 laps in route to the win over Steve Irwin, Joe Irwin, Ton Lowe, and Kent Gardner.
Great Lakes Traditional Sprints
Silver Bullet Speedway
Ownedale, Michigan
Saturday, September 6, 2025
MPD Racing Qualifying
1. 0-Steve Irwin, 14.471[5]
2. 31A-Mike Astrauskas, 14.956[4]
3. 25-Max Frank, 15.101[1]
4. 00-Joe Irwin, 15.423[12]
5. 22-Tom Lowe, 15.500[7]
6. 33A-Jesse Ainsworth, 15.684[13]
7. 89-Chris Pobanz, 15.863[14]
8. 10G-Kent Gardner, 16.004[3]
9. 23-Tank Brakenberry, 16.049[8]
10. 31-Jim Girard, 16.240[11]
11. 37-David Gross, 16.472[10]
12. 56-Mark Irwin, 16.657[9]
13. 33-RJ Payne, 16.657[2]
DNS: 10-Cody Howard, 16.657
MacAllister CAT Rental Store Heat Race #1 (8 Laps)
1. 0-Steve Irwin[4]
2. 25-Max Frank[3]
3. 22-Tom Lowe[2]
4. 23-Tank Brakenberry[5]
5. 89-Chris Pobanz[1]
6. 37-David Gross[6]
DNS: 33-RJ Payne
Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)
1. 33A-Jesse Ainsworth[2]
2. 00-Joe Irwin[3]
3. 10G-Kent Gardner[1]
4. 56-Mark Irwin[6]
5. 31-Jim Girard[5]
6. 31A-Mike Astrauskas[4]
DNS: 10-Cody Howard
MacAllister CAT Rental Store A-Main (25 Laps)
1. 25-Max Frank[1]
2. 0-Steve Irwin[6]
3. 00-Joe Irwin[3]
4. 22-Tom Lowe[5]
5. 10G-Kent Gardner[2]
6. 31A-Mike Astrauskas[11]
7. 23-Tank Brakenberry[7]
8. 33A-Jesse Ainsworth[4]
9. 37-David Gross[10]
10. 56-Mark Irwin[8]
11. 89-Chris Pobanz[9]
DNS: 31-Jim Girard
DNS: 33-RJ Payne
DNS: 10-Cody Howard