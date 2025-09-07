McCarron Sweeps Terry Wilber Memorial at Butler

QUINCY, MI (September 6, 2025) — Dan McCarron swept the 2025 edition of the Terry Wilber Memorial Saturday night at Butler Motor Speedway. McCarron, from Britton Michigan, set quick time, won his heat race, and led all 25 laps of the feature event.

Gary Taylor in his first drive in the Home Pro Roofing entry since last July finished in the second position while Jason Blonde, Thomas Schinderle, and Josh Turner rounded out the top five.

Josh Turner moved into the point lead at Butler by 15 points over with Jason Blonde and Brad Lamberson.

Terry Wilber Memorial

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, September 6 2025

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 22M-Dan McCarron, 13.287[5]

2. 14-Keith Sheffer Jr, 13.296[16]

3. 10B-Jason Blonde, 13.548[4]

4. 31-Jac Nickles, 13.582[7]

5. 4-Josh Turner, 13.585[14]

6. 41-Thomas Schinderle, 13.752[11]

7. 01-Tyler Gunn, 13.793[20]

8. 33F-Jason Ferguson, 13.826[12]

9. 87-Logan Easterday, 13.914[1]

10. 34-Sterling Cling, 13.965[18]

11. 22-Aaron Shaffer, 14.015[13]

12. 23-Charlie Baur, 14.019[17]

13. 17-Tylar Rankin, 14.021[19]

14. 15-Darel Woolsey, 14.072[15]

15. 51-Gary Taylor, 14.085[9]

16. 13-Van Gurley Jr, 14.210[24]

17. 16B-Ty Williams, 14.227[21]

18. 1A-Mark Aldrich, 14.251[6]

19. 20A-Andy Chehowski, 14.312[3]

20. 42-Boston Mead, 14.316[8]

21. 6-Jimmie Ward Jr, 14.380[23]

22. 27-Brad Lamberson, 14.394[22]

23. 22J-Jeremy Luther, 14.756[2]

24. 66-Avery Neal, 15.644[10]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22M-Dan McCarron[2]

2. 31-Jac Nickles[1]

3. 01-Tyler Gunn[3]

4. 34-Sterling Cling[4]

5. 13-Van Gurley Jr[6]

6. 20A-Andy Chehowski[7]

DNS: 27-Brad Lamberson

DNS: 17-Tylar Rankin

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14-Keith Sheffer Jr[2]

2. 4-Josh Turner[1]

3. 22-Aaron Shaffer[4]

4. 33F-Jason Ferguson[3]

5. 42-Boston Mead[7]

6. 22J-Jeremy Luther[8]

7. 15-Darel Woolsey[5]

8. 16B-Ty Williams[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10B-Jason Blonde[2]

2. 51-Gary Taylor[5]

3. 41-Thomas Schinderle[1]

4. 87-Logan Easterday[3]

5. 23-Charlie Baur[4]

6. 66-Avery Neal[8]

7. 6-Jimmie Ward Jr[7]

DNS: 1A-Mark Aldrich

B-Main (8 Laps)

1. 27-Brad Lamberson[4]

2. 20A-Andy Chehowski[1]

3. 22J-Jeremy Luther[2]

4. 16B-Ty Williams[8]

5. 6-Jimmie Ward Jr[6]

6. 66-Avery Neal[3]

DNS: 1A-Mark Aldrich

DNS: 17-Tylar Rankin

DNS: 15-Darel Woolsey

A-Main (25 Laps)

1. 22M-Dan McCarron[1]

2. 51-Gary Taylor[6]

3. 10B-Jason Blonde[3]

4. 41-Thomas Schinderle[9]

5. 4-Josh Turner[5]

6. 14-Keith Sheffer Jr[2]

7. 31-Jac Nickles[4]

8. 01-Tyler Gunn[7]

9. 27-Brad Lamberson[16]

10. 22-Aaron Shaffer[8]

11. 13-Van Gurley Jr[13]

12. 87-Logan Easterday[12]

13. 34-Sterling Cling[10]

14. 42-Boston Mead[14]

15. 23-Charlie Baur[15]

16. 16B-Ty Williams[19]

17. 33F-Jason Ferguson[11]

18. 22J-Jeremy Luther[18]

19. 6-Jimmie Ward Jr[20]

20. 20A-Andy Chehowski[17]