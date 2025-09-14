Joe B Miller Wins POWRi 410 Feature at Benton

BENTON, MO (September 13, 2025) — Joe B Miller won the POWRi Outlaw 410 Winged Sprint Car Series feature Saturday night at Benton Speedway. Miller led all 25 laps in route to the victory over Hank Davis, Ayrton Gennetten, Derek Hagar from eighth starting position, and Howard Moore.
POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series
Benton Speedway
Benton, Missouri
Saturday, September 13, 2025
Start2Finish Qualifying
1. 40-Howard Moore, 12.361[6]
2. 44-Sammy Swindell, 12.433[5]
3. 51B-Joe B Miller, 12.445[8]
4. 3-Ayrton Gennetten, 12.459[18]
5. 12X-Hank Davis, 12.517[13]
6. 12S-Adyn Schmidt, 12.526[23]
7. 14-Sean Rayhall, 12.533[1]
8. 37-Bryce Norris, 12.555[31]
9. 28-Korbin Keith, 12.720[9]
10. 74-Xavier Doney, 12.774[26]
11. 42P-Preston Perlmutter, 12.844[20]
12. B8-John Barnard, 12.857[30]
13. 122-Lane Warner, 12.866[10]
14. 79-Gage Montgomery, 12.870[28]
15. 80-Ronny Howard, 13.012[16]
16. 3H-Derek Hagar, 13.012[15]
17. 15-Jack Potter, 13.027[7]
18. 97-Scotty Milan, 13.032[25]
19. 7C-Brad Bowden, 13.056[19]
20. 5-Kory Bales, 13.097[21]
21. 4X-Chase Howard, 13.125[4]
22. 00-Broc Elliott, 13.221[29]
23. 360-Carl Finder III, 13.442[14]
24. 7D-Dylan DeJournett, 13.509[3]
25. 58-Bryan Brewster, 13.637[11]
26. 23-Jeff Asher, 13.796[32]
27. 2-SETH POLUS, 13.864[27]
28. 61-Brad Cookson, 13.941[22]
29. 13-Emylee Yoder, 15.573[12]
30. 4TF-Cody Eftink, 15.638[17]
31. 74N-Natalie Doney, [2]
32. 87-Reed Whitney, [24]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 12X-Hank Davis[3]
2. 40-Howard Moore[4]
3. 122-Lane Warner[1]
4. 28-Korbin Keith[2]
5. 15-Jack Potter[5]
6. 58-Bryan Brewster[7]
7. 13-Emylee Yoder[8]
8. 4X-Chase Howard[6]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 79-Gage Montgomery[1]
2. 00-Broc Elliott[6]
3. 74-Xavier Doney[2]
4. 97-Scotty Milan[5]
5. 44-Sammy Swindell[4]
6. 23-Jeff Asher[7]
7. 4TF-Cody Eftink[8]
8. 12S-Adyn Schmidt[3]
Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[4]
2. 80-Ronny Howard[1]
3. 42P-Preston Perlmutter[2]
4. 7C-Brad Bowden[5]
5. 360-Carl Finder III[6]
6. 2-SETH POLUS[7]
DNS: 14-Sean Rayhall
DNS: 74N-Natalie Doney
Engler Machine&Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 3H-Derek Hagar[1]
2. B8-John Barnard[2]
3. 3-Ayrton Gennetten[4]
4. 37-Bryce Norris[3]
5. 5-Kory Bales[5]
6. 61-Brad Cookson[7]
7. 7D-Dylan DeJournett[6]
DNS: 87-Reed Whitney
MPI B-Main (12 Laps)
1. 7C-Brad Bowden[1]
2. 5-Kory Bales[3]
3. 14-Sean Rayhall[14]
4. 4X-Chase Howard[11]
5. 12S-Adyn Schmidt[4]
6. 15-Jack Potter[2]
7. 58-Bryan Brewster[6]
8. 7D-Dylan DeJournett[10]
9. 2-SETH POLUS[8]
10. 4TF-Cody Eftink[13]
11. 13-Emylee Yoder[12]
12. 23-Jeff Asher[7]
13. 360-Carl Finder III[5]
14. 61-Brad Cookson[9]
DNS: 74N-Natalie Doney
DNS: 87-Reed Whitney
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[1]
2. 12X-Hank Davis[3]
3. 3-Ayrton Gennetten[4]
4. 3H-Derek Hagar[8]
5. 40-Howard Moore[2]
6. 79-Gage Montgomery[5]
7. 74-Xavier Doney[10]
8. 44-Sammy Swindell[9]
9. 37-Bryce Norris[12]
10. 00-Broc Elliott[7]
11. B8-John Barnard[6]
12. 28-Korbin Keith[14]
13. 42P-Preston Perlmutter[11]
14. 97-Scotty Milan[16]
15. 122-Lane Warner[15]
16. 12S-Adyn Schmidt[21]
17. 15-Jack Potter[22]
18. 4X-Chase Howard[20]
19. 14-Sean Rayhall[19]
20. 5-Kory Bales[18]
21. 80-Ronny Howard[13]
22. 7C-Brad Bowden[17]