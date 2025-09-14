Wagaman Wins Sterner Memorial at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (September 13, 2025) — Troy Wagaman Jr. won the Weldon Sterner Memorial Saturday night at Lincoln Speedway. Wagaman, from Hanover, Pennsylvania, took the lead from Freddie Rahmer on lap 27 for the victory. Rahmer held on for second while Danny Dietrich moved up from seventh starting position to claim the final podium position. Chase Dietz and Cameron Smith rounded out the top five.
Dylan Norris won his second winged 358 sprint car feature of the weekend, backing up his win on Friday at Williams Grove Speedway.
Weldon Sterner Memorial
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Saturday, September 13, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr, 13.641[4]
2. 17-Dylan Norris, 13.655[7]
3. 51-Freddie Rahmer, 13.667[9]
4. 1X-Chad Trout, 13.703[5]
5. 95-Kody Hartlaub, 13.739[11]
6. 5E-Aaron Bollinger, 13.837[2]
7. 8Z-Brock Zearfoss, 13.840[8]
8. 91-Preston Lattomus, 13.851[16]
9. 33-Gerard McIntyre Jr, 13.915[3]
10. 8-Billy Dietrich, 13.956[15]
11. 23A-Chris Arnold, 13.973[10]
12. 2D-Jordan Givler, 14.114[12]
13. 55-Domenic Melair, 14.166[6]
14. 12-Mike Bittinger, 14.250[13]
15. 11MT-Mike Thompson, 14.350[14]
16. 6-Cole Knopp, 14.624[1]
Qualifying Flight B(2 Laps)
1. 55S-Dallas Schott, 13.785[5]
2. 48-Danny Dietrich, 13.829[1]
3. 23-Chase Dietz, 13.896[7]
4. 75-Cameron Smith, 13.957[15]
5. 41-Logan Rumsey, 13.996[8]
6. 5R-Tyler Ross, 14.053[6]
7. 67-Justin Whittall, 14.073[9]
8. 39-JJ Loss, 14.126[13]
9. 11-TJ Stutts, 14.195[12]
10. 99M-Kyle Moody, 14.243[11]
11. 11H-Talan Haas, 14.330[2]
12. X-Matt Campbell, 14.347[10]
13. 88-Brandon Rahmer, 14.360[14]
14. 5-Glenndon Forsythe, 14.486[3]
15. 00-Chris Frank, 14.613[4]
16. 38S-Jordan Strickler, 14.682[16]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 51-Freddie Rahmer[1]
2. 8Z-Brock Zearfoss[3]
3. 27-Troy Wagaman Jr[4]
4. 95-Kody Hartlaub[2]
5. 55-Domenic Melair[7]
6. 23A-Chris Arnold[6]
7. 11MT-Mike Thompson[8]
8. 33-Gerard McIntyre Jr[5]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 1X-Chad Trout[1]
2. 5E-Aaron Bollinger[2]
3. 17-Dylan Norris[4]
4. 8-Billy Dietrich[5]
5. 91-Preston Lattomus[3]
6. 2D-Jordan Givler[6]
7. 12-Mike Bittinger[7]
8. 6-Cole Knopp[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 23-Chase Dietz[1]
2. 41-Logan Rumsey[2]
3. 55S-Dallas Schott[4]
4. 67-Justin Whittall[3]
5. 88-Brandon Rahmer[7]
6. 11-TJ Stutts[5]
7. 00-Chris Frank[8]
8. 11H-Talan Haas[6]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 75-Cameron Smith[1]
2. 5R-Tyler Ross[2]
3. 48-Danny Dietrich[4]
4. 99M-Kyle Moody[5]
5. 39-JJ Loss[3]
6. X-Matt Campbell[6]
7. 5-Glenndon Forsythe[7]
8. 38S-Jordan Strickler[8]
B-Main (10 Laps)
1. 33-Gerard McIntyre Jr[1]
2. 11-TJ Stutts[2]
3. X-Matt Campbell[5]
4. 2D-Jordan Givler[4]
5. 00-Chris Frank[7]
6. 23A-Chris Arnold[3]
7. 5-Glenndon Forsythe[9]
8. 11MT-Mike Thompson[6]
9. 11H-Talan Haas[10]
10. 38S-Jordan Strickler[12]
11. 12-Mike Bittinger[8]
12. 6-Cole Knopp[11]
Feature (33 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr[4]
2. 51-Freddie Rahmer[2]
3. 48-Danny Dietrich[7]
4. 23-Chase Dietz[5]
5. 75-Cameron Smith[3]
6. 5E-Aaron Bollinger[11]
7. 1X-Chad Trout[6]
8. 8Z-Brock Zearfoss[9]
9. 17-Dylan Norris[1]
10. 41-Logan Rumsey[10]
11. 55S-Dallas Schott[8]
12. 55-Domenic Melair[17]
13. 67-Justin Whittall[14]
14. 5R-Tyler Ross[12]
15. 99M-Kyle Moody[16]
16. 8-Billy Dietrich[15]
17. 11-TJ Stutts[22]
18. 91-Preston Lattomus[19]
19. 88-Brandon Rahmer[18]
20. 2D-Jordan Givler[24]
21. 33-Gerard McIntyre Jr[21]
22. 39-JJ Loss[20]
23. X-Matt Campbell[23]
24. 95-Kody Hartlaub[13]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 4-Ayden Hare[5]
2. 19T-Jacob Galloway[1]
3. 66A-Cody Fletcher[4]
4. 19R-JT Ferry[7]
5. 28-Matt Findley[8]
6. 21K-Kinser Lightner[6]
7. 57S-Jansen Strine[3]
8. 15S-Cole Small[9]
9. 74-Travis Hankey[10]
10. 41-Josh Harner[2]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 7W-Jayden Wolf[1]
2. 42U-Tyler Ulrich[2]
3. 00K-Kyle Spence[10]
4. 2-Jude Siegel[4]
5. 12-Ashley Cappetta[5]
6. 19D-Wyatt Hinkle[9]
7. 8X-Cameron Merriman[8]
8. 59-Steve Wilbur[6]
9. 76-Michael Smith[3]
10. 2XL-Trevor Stover[7]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 6-Dylan Norris[4]
2. 1A-Chase Gutshall[3]
3. 91-Logan Spahr[2]
4. 29R-Seth Schnoke[6]
5. 18M-Brayden Mickley[1]
6. 70D-Frankie Herr[7]
7. 34-Andy Best[8]
8. 21T-Scott Fisher[5]
9. 25S-Tom Senseney Jr[9]
B-Main (10 Laps)
1. 8X-Cameron Merriman[2]
2. 57S-Jansen Strine[1]
3. 59-Steve Wilbur[5]
4. 21T-Scott Fisher[6]
5. 76-Michael Smith[8]
6. 2XL-Trevor Stover[10]
7. 15S-Cole Small[4]
8. 25S-Tom Senseney Jr[9]
9. 74-Travis Hankey[7]
DNS: 34-Andy Best
A-Main (25 Laps)
1. 6-Dylan Norris[4]
2. 66A-Cody Fletcher[1]
3. 7W-Jayden Wolf[6]
4. 4-Ayden Hare[3]
5. 1A-Chase Gutshall[5]
6. 19R-JT Ferry[9]
7. 42U-Tyler Ulrich[10]
8. 00K-Kyle Spence[12]
9. 19T-Jacob Galloway[8]
10. 28-Matt Findley[13]
11. 19D-Wyatt Hinkle[17]
12. 2-Jude Siegel[11]
13. 12-Ashley Cappetta[14]
14. 59-Steve Wilbur[21]
15. 70D-Frankie Herr[18]
16. 8X-Cameron Merriman[19]
17. 91-Logan Spahr[2]
18. 76-Michael Smith[23]
19. 18M-Brayden Mickley[15]
20. 21K-Kinser Lightner[16]
21. 2XL-Trevor Stover[24]
22. 29R-Seth Schnoke[7]
23. 21T-Scott Fisher[22]
24. 57S-Jansen Strine[20]