Bibent Wins Dick Gaines Memorial

LAWRENCEBURG, IN (September 27, 2025) — Saban Bibent led all 25 laps in route to winning the Dick Gaines Memorial Saturday night at Lawrenceburg Speedway with the Buckeye Outlaw Sprint Series. Kobyn Hayslett, Cale Coons, Nathan Carle, and Jesse Vermillion rounded out the top five.
Dick Gaines Memorial
Buckeye Outlaw Sprint Series
Lawrenceburg Speedway
Lawrenceburg, Indiana
Saturday, September 27, 2025
Qualifying Flight A
1. 4K-Kayla Roell, 14.632[8]
2. 20-Tyler Kendall, 14.674[1]
3. 5J-Joss Moffatt, 14.719[4]
4. 21-Max Adams, 14.762[2]
5. 16-Jackson Slone, 15.149[7]
6. 9-Dustin Webber, 15.227[3]
7. 53-Steve Little, 15.331[6]
8. 5A-Toby Alfrey, 15.398[5]
Qualifying Flight B
1. 4J-Shawn Westerfeld, 14.487[7]
2. 21B-Ryan Barr, 14.910[2]
3. 19-Matt Cooley, 15.242[4]
4. 73-Zach Lamb, 15.297[1]
5. 24L-Lee Underwood, 15.447[5]
6. 22-Brian Heitkamp, 15.514[6]
7. 73V-Blake Vermillion, 15.516[3]
Qualifying Flight C
1. 98-Saban Bibent, 14.409[5]
2. 63-Cale Coons, 14.930[3]
3. 14C-Nathan Carle, 14.973[1]
4. 1H-Korbyn Hayslett, 14.994[2]
5. 5V-Jesse Vermillion, 15.196[7]
6. 71-Stratton Briggs, 15.408[4]
7. 21N-Nate McClellan, 17.220[6]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5J-Joss Moffatt[2]
2. 21-Max Adams[1]
3. 4K-Kayla Roell[4]
4. 9-Dustin Webber[6]
5. 20-Tyler Kendall[3]
6. 16-Jackson Slone[5]
7. 5A-Toby Alfrey[8]
8. 53-Steve Little[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Matt Cooley[2]
2. 4J-Shawn Westerfeld[4]
3. 21B-Ryan Barr[3]
4. 73-Zach Lamb[1]
5. 22-Brian Heitkamp[6]
6. 24L-Lee Underwood[5]
7. 73V-Blake Vermillion[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 98-Saban Bibent[4]
2. 1H-Korbyn Hayslett[1]
3. 63-Cale Coons[3]
4. 14C-Nathan Carle[2]
5. 5V-Jesse Vermillion[5]
6. 71-Stratton Briggs[6]
7. 21N-Nate McClellan[7]A-Main (25 Laps)
1. 98-Saban Bibent[2]
2. 4J-Shawn Westerfeld[5]
3. 21-Max Adams[6]
4. 63-Cale Coons[9]
5. 21B-Ryan Barr[8]
6. 4K-Kayla Roell[7]
7. 5J-Joss Moffatt[1]
8. 1H-Korbyn Hayslett[3]
9. 16-Jackson Slone[16]
10. 19-Matt Cooley[4]
11. 5V-Jesse Vermillion[15]
12. 20-Tyler Kendall[13]
13. 73-Zach Lamb[11]
14. 9-Dustin Webber[10]
15. 14C-Nathan Carle[12]
16. 53-Steve Little[22]
17. 22-Brian Heitkamp[14]
18. 24L-Lee Underwood[17]
19. 73V-Blake Vermillion[20]
20. 71-Stratton Briggs[18]
21. 5A-Toby Alfrey[19]
22. 21N-Nate McClellan[21]