Hobson Wins Midwest 410 Series Feature at Paragon

PARAGON, IN (September 27, 2025) — Todd Hobson won the feature event with the Midwest 410 Sprint Car Series during the Belle Shepard Birthday Bash Saturday night at Paragon Speedway. Jordan Kinser, Matt Westfall, Jake Scott, and Samuel Hinds rounded out the top five.
Belle Shepard Birthday Bash
Midwest 410 Sprint Car Series
Paragon Speedway
Paragon, Indiana
Saturday, September 27, 2025
Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 16B-Harley Burns, 14.623[4]
2. 24M-Hunter Maddox, 14.757[2]
3. 33S-Jake Scott, 15.020[8]
4. 54-Matt Westfall, 15.028[1]
5. 87-Tony Helton, 15.299[3]
6. 44-David Hair, 15.426[6]
7. 4B-Donny Brackett, 15.702[9]
8. 83-Carl Rhuebottom, 15.771[5]
9. 43-Owen Barr, 17.493[7]
Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 6T-Trey Osborne, 14.648[8]
2. 75-Jordan Kinser, 14.985[5]
3. 8-Michael Clark, 14.992[3]
4. 77S*-Trey McGranahan, 15.080[1]
5. 18C-Cindy Chambers, 16.260[4]
6. 1-Ben Voigtschild, 16.408[7]
7. 66-Ben McMurray, 17.266[6]
8. 33*-JJ Hughes, 17.266[2]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 10G-Gabriel Gilbert, 14.871[7]
2. 37-Logan Prickett, 14.902[8]
3. 14-Jadon Rogers, 14.992[5]
4. 77S-Travis Berryhill, 15.034[4]
5. 17L-Billy Lawless, 15.368[1]
6. 75M-Devan Myers, 15.497[6]
7. 67L-Josh Lane, 16.036[3]
8. 16H-Steven Hobbs, 16.262[2]
Qualifying Flight D (3 Laps)
1. 77-Todd Hobson, 14.539[7]
2. 2E-Carson Garrett, 14.770[2]
3. 55-Eli Wilhelmus, 14.840[6]
4. 71H-Samuel Hinds, 15.123[1]
5. 17-Kole Kirkman, 15.190[4]
6. 94-Jarett Miller, 15.507[3]
7. 33-Jesse Miller, 16.564[8]
8. 7-Brian Lake, 17.282[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 33S-Jake Scott[2]
2. 54-Matt Westfall[1]
3. 24M-Hunter Maddox[3]
4. 16B-Harley Burns[4]
5. 4B-Donny Brackett[7]
6. 44-David Hair[6]
7. 83-Carl Rhuebottom[8]
8. 87-Tony Helton[5]
9. 43-Owen Barr[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8-Michael Clark[2]
2. 75-Jordan Kinser[3]
3. 77S*-Trey McGranahan[1]
4. 18C-Cindy Chambers[5]
5. 66-Ben McMurray[7]
6. 33*-JJ Hughes[8]
7. 6T-Trey Osborne[4]
8. 1-Ben Voigtschild[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[2]
2. 77S-Travis Berryhill[1]
3. 37-Logan Prickett[3]
4. 10G-Gabriel Gilbert[4]
5. 17L-Billy Lawless[5]
6. 67L-Josh Lane[7]
7. 75M-Devan Myers[6]
8. 16H-Steven Hobbs[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 77-Todd Hobson[4]
2. 71H-Samuel Hinds[1]
3. 17-Kole Kirkman[5]
4. 2E-Carson Garrett[3]
5. 55-Eli Wilhelmus[2]
6. 33-Jesse Miller[7]
7. 7-Brian Lake[8]
8. 94-Jarett Miller[6]
B-Main (12 Laps)
1. 17L-Billy Lawless[3]
2. 55-Eli Wilhelmus[4]
3. 4B-Donny Brackett[1]
4. 44-David Hair[5]
5. 16H-Steven Hobbs[15]
6. 87-Tony Helton[13]
7. 67L-Josh Lane[7]
8. 33-Jesse Miller[8]
9. 83-Carl Rhuebottom[9]
10. 66-Ben McMurray[2]
11. 75M-Devan Myers[11]
12. 43-Owen Barr[17]
13. 33*-JJ Hughes[6]
14. 7-Brian Lake[12]
15. 94-Jarett Miller[16]
16. 6T-Trey Osborne[10]
17. 1-Ben Voigtschild[14]
A-Main (25 Laps)
1. 77-Todd Hobson[4]
2. 75-Jordan Kinser[2]
3. 54-Matt Westfall[3]
4. 33S-Jake Scott[5]
5. 71H-Samuel Hinds[8]
6. 17-Kole Kirkman[12]
7. 8-Michael Clark[6]
8. 2E-Carson Garrett[16]
9. 37-Logan Prickett[11]
10. 16B-Harley Burns[13]
11. 77S-Travis Berryhill[1]
12. 17L-Billy Lawless[17]
13. 44-David Hair[20]
14. 33*-JJ Hughes[21]
15. 18C-Cindy Chambers[14]
16. 14-Jadon Rogers[7]
17. 24M-Hunter Maddox[9]
18. 77S*-Trey McGranahan[10]
19. 10G-Gabriel Gilbert[15]
20. 55-Eli Wilhelmus[18]
21. 4B-Donny Brackett[19]