Coons takes cash at “Kokomo Klash”

Kokomo,In (October 10,2025)- Cale Coons won the 25 lap “Kokomo Klash” Friday night. Following Coons was Jadon Rogers, Shane Cottle, Rylan Gray and Chance Crum.
A Feature 1 (25 Laps): 1. 63-Cale Coons[3]; 2. 5B-Jadon Rogers[4]; 3. 86C-Shane Cottle[1]; 4. 06-Rylan Gray[2]; 5. 83C-Chance Crum[6]; 6. 24P-Tye Mihocko[8]; 7. 86-Keith Sheffer Jr[5]; 8. 9Z-Zack Pretorius[12]; 9. 17-Kole Kirkman[15]; 10. 34T-Cody Trammell[11]; 11. 75M-Devan Myers[13]; 12. 84-Brandon Spencer[17]; 13. 39G-Matt Goodnight[16]; 14. 16K-Andrew Prather[10]; 15. 75S-Glen Saville[20]; 16. 75-Kyle Gunkel[19]; 17. 16-Harley Burns[7]; 18. 21B-Beau Brandon[9]; 19. 37-Dave Gross[21]; 20. 61-Steve Irwin[14]; 21. 87-Tony Helton[18]
Heat 1 (8 Laps): 1. 86C-Shane Cottle[2]; 2. 5B-Jadon Rogers[3]; 3. 16-Harley Burns[1]; 4. 16K-Andrew Prather[5]; 5. 75M-Devan Myers[4]; 6. 39G-Matt Goodnight[6]; 7. 75-Kyle Gunkel[8]; 8. 37-Dave Gross[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 06-Rylan Gray[2]; 2. 86-Keith Sheffer Jr[1]; 3. 24P-Tye Mihocko[4]; 4. 34T-Cody Trammell[7]; 5. 61-Steve Irwin[3]; 6. 84-Brandon Spencer[5]; 7. 75S-Glen Saville[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 63-Cale Coons[2]; 2. 83C-Chance Crum[1]; 3. 21B-Beau Brandon[4]; 4. 9Z-Zack Pretorius[3]; 5. 17-Kole Kirkman[6]; 6. 87-Tony Helton[5]
Qualifying 1: 1. 16-Harley Burns, 00:12.858[3]; 2. 86C-Shane Cottle, 00:13.000[4]; 3. 5B-Jadon Rogers, 00:13.214[6]; 4. 75M-Devan Myers, 00:13.333[1]; 5. 16K-Andrew Prather, 00:13.672[2]; 6. 39G-Matt Goodnight, 00:13.989[7]; 7. (DNS) 37-Dave Gross
Qualifying 2: 1. 86-Keith Sheffer Jr, 00:13.106[3]; 2. 06-Rylan Gray, 00:13.143[1]; 3. 61-Steve Irwin, 00:13.331[4]; 4. 24P-Tye Mihocko, 00:13.561[7]; 5. 84-Brandon Spencer, 00:13.624[6]; 6. 75S-Glen Saville, 00:13.711[2]; 7. 75-Kyle Gunkel, 00:14.978[5]
Qualifying 3: 1. 83C-Chance Crum, 00:12.929[1]; 2. 63-Cale Coons, 00:12.945[2]; 3. 9Z-Zack Pretorius, 00:13.001[6]; 4. 21B-Beau Brandon, 00:13.111[7]; 5. 87-Tony Helton, 00:13.281[4]; 6. 17-Kole Kirkman, 00:13.304[3]; 7. 34T-Cody Trammell, 00:13.375[5]