McHugh Tops Kaeding for Feature Victory at Western Sydney Speedway

EASTERN CREEK, NSW (January 3, 2026) — Lachlan McHugh was victorious Saturday night during the Sprintcar Power Tour event at Eastern Creek Speedway. McHugh, from Gold Coast, Queensland, was able to get by Tim Kaeding for the lead with three laps to go and drove to a 0.231 second advantage at the finish. Kaeding held on for second while Max Guilford from 11th starting position, Daniel Sayre, and Grant Anderson from 10th starting spot rounded out the top five.
Nathan Smee won the Wingless Sprint Car feature event.
Sprintcar Power Tour
Western Sydney Speedway
Eastern Creek, New South Wales ,
Saturday, January 3, 2026
Heat Race #1 (10 Laps)
1. NS53-Jessie Attard[3]
2. S37-Brendan Quinn[5]
3. Q46-Dylan Menz[1]
4. T22-Jock Goodyer[4]
5. S55-Parker Scott[2]
6. NS96-Brett Hobson[6]
7. N35-Michael Braggs[7]
DNS: N56-Mick Saller
Heat Race #1 (10 Laps)
1. N16-Daniel Sayre[1]
2. NZ1-Max Guilford[3]
3. NQ10-Jy Corbet[4]
4. USA1-Daryn Pittman[2]
5. N9-Lachlan Caunt[5]
6. N24-Blake Skipper[7]
7. Q69-Mick Sauer[6]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. N78-Kobi Wright[1]
2. V37-Grant Anderson[5]
3. NQ7-Lachlan McHugh[4]
4. NZ7-Travis Buckley[3]
5. N53-Alex Attard[6]
6. N55-TJ Stutts[2]
7. NZ25-Zackary Sokol[7]
8. NS67-Joseph Licciardello[8]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. N88-Tim Kaeding[4]
2. N47-Marcus Dumesny[2]
3. Q67-Kinser Claridge[5]
4. NS14-Ben Atkinson Jr[1]
5. N10-Luke Stirton[3]
6. N14-Ashton Mineeff[8]
7. N15-Luke Thomas[6]
8. N12-Lynton Jeffrey[7]
B-Main (12 Laps)
1. N55-TJ Stutts[2]
2. N14-Ashton Mineeff[4]
3. N15-Luke Thomas[8]
4. N12-Lynton Jeffrey[11]
5. NZ25-Zackary Sokol[6]
6. Q69-Mick Sauer[7]
7. N24-Blake Skipper[3]
8. NS96-Brett Hobson[1]
9. N35-Michael Braggs[5]
10. NS67-Joseph Licciardello[10]
DNS: N56-Mick Saller
Dash (8 Laps)
1. N88-Tim Kaeding[1]
2. NS53-Jessie Attard[2]
3. T22-Jock Goodyer[6]
4. N16-Daniel Sayre[3]
5. NQ7-Lachlan McHugh[7]
6. N78-Kobi Wright[8]
7. NQ10-Jy Corbet[4]
8. N47-Marcus Dumesny[5]
TFH / PWR Sprintcar Power Tour Rnd One (30 Laps)
1. NQ7-Lachlan McHugh[5]
2. N88-Tim Kaeding[1]
3. NZ1-Max Guilford[11]
4. N16-Daniel Sayre[4]
5. V37-Grant Anderson[10]
6. Q67-Kinser Claridge[12]
7. NS53-Jessie Attard[2]
8. NS14-Ben Atkinson Jr[16]
9. N47-Marcus Dumesny[8]
10. N10-Luke Stirton[20]
11. S37-Brendan Quinn[9]
12. S55-Parker Scott[17]
13. USA1-Daryn Pittman[15]
14. N55-TJ Stutts[21]
15. N9-Lachlan Caunt[19]
16. N53-Alex Attard[18]
17. N12-Lynton Jeffrey[24]
18. N14-Ashton Mineeff[22]
19. N15-Luke Thomas[23]
20. T22-Jock Goodyer[3]
21. NQ10-Jy Corbet[7]
22. NZ7-Travis Buckley[14]
23. N78-Kobi Wright[6]
24. (DQ) Q46-Dylan Menz[13]
Wingless V6 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. N33-Donald McRae[1]
2. N41-Jason Bates[2]
3. N47-John Egan[3]
4. NX90-Conner Moreau[5]
5. N6-Paul Freeman[6]
6. NX21-Adam Hotchkis[4]
7. N99-Jim Hordiewicz[8]
8. NX25-Kaila Blayney[7]
9. NX76-Jacqui Salmon[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. N18-Guy Stanshall[1]
2. N22-Kyle Ionn[2]
3. N21-Aidan Corish[4]
4. NX57-Shane Sheedy[3]
5. N16-Andrew Sayre[7]
6. N29-Corey Sammut[6]
7. N62-Kaitlyn Darvill[5]
DNS: NX6-Jackson McNamara
Heat Race #3 (8 Laps)
1. NX2-Nathan Smee[2]
2. NX9-Andrew Seery[1]
3. N59-Brayden Shute[4]
4. N7-Wade Williams[5]
5. N8-Jack Hotchkis[7]
6. N60-Graham Flood[6]
7. NX53-Glenn Hancox[8]
DNS: N70-Joel Buettel
Heat Race #4 (8 Laps)
1. N47-John Egan[6]
2. NX2-Nathan Smee[7]
3. N59-Brayden Shute[5]
4. NX90-Conner Moreau[4]
5. NX25-Kaila Blayney[2]
6. NX53-Glenn Hancox[1]
7. N60-Graham Flood[3]
8. N33-Donald McRae[8]
9. NX76-Jacqui Salmon[9]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. N16-Andrew Sayre[2]
2. N18-Guy Stanshall[8]
3. N6-Paul Freeman[3]
4. N41-Jason Bates[7]
5. N62-Kaitlyn Darvill[4]
6. NX57-Shane Sheedy[6]
7. N99-Jim Hordiewicz[1]
8. NX21-Adam Hotchkis[5]
Heat Race #6 (8 Laps)
1. N29-Corey Sammut[3]
2. N7-Wade Williams[4]
3. N22-Kyle Ionn[7]
4. N70-Joel Buettel[6]
5. N21-Aidan Corish[5]
6. NX9-Andrew Seery[8]
7. NX6-Jackson McNamara[1]
8. N8-Jack Hotchkis[2]
A-Main (20 Laps)
1. NX2-Nathan Smee[1]
2. N47-John Egan[3]
3. N18-Guy Stanshall[2]
4. N22-Kyle Ionn[4]
5. N16-Andrew Sayre[5]
6. N29-Corey Sammut[9]
7. N7-Wade Williams[7]
8. N59-Brayden Shute[8]
9. N6-Paul Freeman[11]
10. N41-Jason Bates[6]
11. NX57-Shane Sheedy[15]
12. NX25-Kaila Blayney[19]
13. N70-Joel Buettel[23]
14. N62-Kaitlyn Darvill[16]
15. NX90-Conner Moreau[12]
16. NX9-Andrew Seery[10]
17. N60-Graham Flood[20]
18. NX21-Adam Hotchkis[22]
19. N99-Jim Hordiewicz[21]
20. N33-Donald McRae[14]
21. NX6-Jackson McNamara[24]
22. NX53-Glenn Hancox[18]
23. N8-Jack Hotchkis[17]
24. N21-Aidan Corish[13]