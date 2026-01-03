Reutzel Leads American Sweep of the Podium at Bunbury

BUNBURY, WA (January 3, 2026) — Aaron Reutzel won the feature event during USA vs WA Speedweek Saturday night at Bunbury Speedway with the Maddington Toyota Sprintcar Series. Reutzel started on the front row and led all 30-laps in route to the victory.
Brothers Carson and Cole Macedo completed a sweep for the United States of the podium at Bunbury with their second and third place finishes resepctively. Kerry Madsen and Kaiden Manders rounded out the top five.
Joel Ettridge won the 360 sprint car feature event.
Bunbury Speedway
Bunbury, Western Australia
Saturday, January 3, 2026
Maddington Toyota Sprintcar Series
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 2-Dayne Kingshott, 13.545[4]
2. 18-Daniel Harding, 13.563[9]
3. U40-Cole Macedo, 13.574[1]
4. U21-Justin Whittall, 13.614[7]
5. 3-Callum Williamson, 13.762[8]
6. 4-Cameron McKenzie, 13.910[5]
7. 45-Aaron Chircop, 13.951[2]
8. 79-Kris Coyle, 14.134[6]
9. 11-Jason Kendrick, 14.485[3]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 25-Taylor Milling, 13.504[7]
2. 71-Kaiden Manders, 13.513[4]
3. U17-Aaron Reutzel, 13.562[8]
4. 14-Jason Pryde, 13.594[9]
5. Q65-Luke Oldfield, 13.643[2]
6. 77-Brad Maiolo, 13.658[5]
7. 26-Kerry Madsen, 13.803[6]
8. 40-Kodi Clayden, 13.873[1]
9. 94W-Daniel Keen, 13.926[3]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. U95-Brock Zearfoss, 13.514[8]
2. 74-Mikey Green, 13.722[7]
3. U60-Carson Macedo, 13.745[2]
4. 92-Chad Pittard, 13.807[1]
5. 22-Jaydee Dack, 13.873[6]
6. 44-Ryan Lancaster, 14.089[4]
7. 90-Brooke Newson, 14.373[3]
8. 65-Harrison Peet, 14.377[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. U40-Cole Macedo[2]
2. U21-Justin Whittall[1]
3. 18-Daniel Harding[3]
4. 2-Dayne Kingshott[4]
5. 4-Cameron McKenzie[6]
6. 79-Kris Coyle[8]
7. 11-Jason Kendrick[9]
8. 45-Aaron Chircop[7]
9. 3-Callum Williamson[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel[2]
2. 25-Taylor Milling[4]
3. 14-Jason Pryde[1]
4. 71-Kaiden Manders[3]
5. 77-Brad Maiolo[6]
6. 26-Kerry Madsen[7]
7. 40-Kodi Clayden[8]
8. Q65-Luke Oldfield[5]
9. 94W-Daniel Keen[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. U60-Carson Macedo[2]
2. U95-Brock Zearfoss[4]
3. 74-Mikey Green[3]
4. 65-Harrison Peet[8]
5. 90-Brooke Newson[7]
6. 22-Jaydee Dack[5]
7. 92-Chad Pittard[1]
DNS: 44-Ryan Lancaster
A Dash (6 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel[2]
2. U60-Carson Macedo[3]
3. 71-Kaiden Manders[5]
4. 25-Taylor Milling[1]
5. 14-Jason Pryde[6]
6. 18-Daniel Harding[4]
B Dash (6 Laps)
1. U95-Brock Zearfoss[1]
2. U40-Cole Macedo[2]
3. 74-Mikey Green[4]
4. 77-Brad Maiolo[6]
5. 2-Dayne Kingshott[3]
6. U21-Justin Whittall[5]
Mid Pack Dash (10 Laps)
1. 4-Cameron McKenzie[2]
2. 26-Kerry Madsen[6]
3. 79-Kris Coyle[7]
4. 65-Harrison Peet[4]
5. 11-Jason Kendrick[10]
6. 45-Aaron Chircop[9]
7. 40-Kodi Clayden[8]
8. Q65-Luke Oldfield[5]
9. 94W-Daniel Keen[11]
10. 92-Chad Pittard[12]
11. 90-Brooke Newson[3]
12. 3-Callum Williamson[13]
DNS: 22-Jaydee Dack
DNS: 44-Ryan Lancaster
Feature (30 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel[1]
2. U60-Carson Macedo[3]
3. U40-Cole Macedo[4]
4. 26-Kerry Madsen[14]
5. 71-Kaiden Manders[5]
6. 2-Dayne Kingshott[10]
7. 11-Jason Kendrick[17]
8. 3-Callum Williamson[24]
9. 74-Mikey Green[6]
10. 79-Kris Coyle[15]
11. 25-Taylor Milling[7]
12. 14-Jason Pryde[9]
13. 65-Harrison Peet[16]
14. 94W-Daniel Keen[21]
15. 45-Aaron Chircop[18]
16. 92-Chad Pittard[22]
17. 40-Kodi Clayden[19]
18. 18-Daniel Harding[11]
19. U95-Brock Zearfoss[2]
20. U21-Justin Whittall[12]
21. 77-Brad Maiolo[8]
22. 4-Cameron McKenzie[13]
DNS: Q65-Luke Oldfield
DNS: 90-Brooke Newson
DNS: 22-Jaydee Dack
DNS: 44-Ryan Lancaster
Winged 360/LS Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4-Craig Bottrell[1]
2. 98-Jhy Pack[2]
3. 12-Jason Curtis[3]
4. 39-Jarrin Bielby[5]
5. 5-Todd Davis[8]
6. 20-Cody Nash[7]
7. 74-Jack Hunter[6]
8. 7-Daniel Forbes[4]
9. 34-Tim Davis[10]
10. 79-Henry Patience[9]
11. 60-Matthew Laughton[11]
12. 11-Craig Storrie[12]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 32-Trystan Caley[1]
2. 76-Joel Ettridge[3]
3. 26-Glenn Dickinson[2]
4. 8-Gavin Davis[4]
5. 43-Anthony Gaudio[5]
6. 18-Clayton Dickinson[10]
7. 44-Brendon Dickinson[6]
8. 88-Ben Pratt[7]
9. 72-Dylan Sexton[11]
10. 6-Greg Clarke[9]
11. 36-Nathan Davis[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 34-Tim Davis[1]
2. 5-Todd Davis[3]
3. 76-Joel Ettridge[8]
4. 98-Jhy Pack[9]
5. 43-Anthony Gaudio[6]
6. 88-Ben Pratt[4]
7. 32-Trystan Caley[10]
8. 7-Daniel Forbes[7]
9. 11-Craig Storrie[11]
10. 6-Greg Clarke[2]
DNS: 74-Jack Hunter
DNS: 72-Dylan Sexton
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 20-Cody Nash[4]
2. 79-Henry Patience[2]
3. 12-Jason Curtis[8]
4. 39-Jarrin Bielby[6]
5. 18-Clayton Dickinson[9]
6. 8-Gavin Davis[5]
7. 44-Brendon Dickinson[3]
8. 26-Glenn Dickinson[7]
9. 4-Craig Bottrell[10]
DNS: 36-Nathan Davis
DNS: 60-Matthew Laughton
Feature (20 Laps)
1. 76-Joel Ettridge[1]
2. 39-Jarrin Bielby[7]
3. 36-Nathan Davis[18]
4. 32-Trystan Caley[6]
5. 12-Jason Curtis[3]
6. 79-Henry Patience[12]
7. 26-Glenn Dickinson[19]
8. 88-Ben Pratt[13]
9. 11-Craig Storrie[16]
10. 8-Gavin Davis[10]
11. 5-Todd Davis[5]
12. 44-Brendon Dickinson[15]
13. 98-Jhy Pack[2]
14. 20-Cody Nash[4]
15. 7-Daniel Forbes[14]
16. 43-Anthony Gaudio[9]
17. 34-Tim Davis[8]
DNS: 4-Craig Bottrell
DNS: 6-Greg Clarke
DNS: 74-Jack Hunter
DNS: 60-Matthew Laughton
DNS: 72-Dylan Sexton
DNS: 18-Clayton Dickinson