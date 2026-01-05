McIntosh Wins 50 Lap Feature at Auckland

ACUKLAND, NZ (January 5, 2026) — Cannon McIntosh won the 50-lap international midget car event Monday night at Lucas Oil Auckland Speedway. Backing up his feature victory on Sunday at Auckland, McIntosh led every lap including a green-white-checkered finish for his second feature victory of the 2026 calendar year. Michael Pickens was able to slide by Ben Morrison for second position after the final restart. Morrison, Brad Mosen, and Trent Way rounded out the top five.
Christian Hermansen won the winged 410 sprint car main event.
Lucas Oil Auckland Speedway
Auckland, New Zealand
Monday, January 5, 2026
Midget Cars
Feature:
1. 1USA-Cannon McIntosh
2. 54C-Michael Pickens
3. 97A-Ben Morrison
4. 10A-Brad Mosen
5. 9A-Trent Way
6. 45C-Ben Morgan
7. 22K-Terance Dorrell
8. 57M-Ben Vaughn
9. 39A-Regan Tyler
10. 27M-Hayden Williams
11. 78K-C.J. Wilson
12. 71A-Alec Insley
13. 17A-Ryan Baker
14. 73M-Carlos Stone
15. 63A-Jayden Worthington.
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 99M-Christian Hermansen
2. 89A-Luke Brown
3. 98M-Ryan O’Connor
4. 47T-Zackary Sokol